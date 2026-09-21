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Cesc Fabregas fustige la « piètre » performance de Côme alors que son début de saison sans défaite prend fin avec une surprenante défaite contre Frosinone
La série d’invincibilité prend fin brutalement
L’impressionnante série d’invincibilité de Côme a pris fin brutalement après une surprenante défaite 2-0 sur la pelouse de Frosinone au Stadio Benito Stirpe. Des buts en première période de Giacomo Calo et Giorgi Kvernadze ont vu l’équipe de Fabregas encaisser plusieurs buts avant la pause pour seulement la quatrième fois en Serie A. Ce revers inattendu a fait perdre à Côme une occasion en or de revenir à hauteur des co-leaders du début de saison, la Roma et l’Inter.
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L’Espagnol assume la responsabilité tactique
Malgré les occasions de grande qualité créées par son équipe dans le dernier tiers du terrain, Fabregas a regretté son incapacité à neutraliser le plan de jeu des hôtes, tout en saluant la grande forme du gardien Lorenzo Palmisani. Le technicien espagnol a assumé personnellement la responsabilité, reconnaissant qu'il n'avait pas préparé efficacement son groupe pour ce défi.
Évoquant cette prestation en dessous de la moyenne lors de sa conférence de presse d'après-match, Fabregas a déclaré aux journalistes : « J'ai expliqué avant le match quel genre d'équipe est Frosinone. Peut-être que je n'ai pas été assez bon pour m'assurer que l'équipe l'ait compris. Je n'aurais pas été surpris si nous avions gagné 4-1 aujourd'hui, parce que Palmisani a réalisé beaucoup d'arrêts. »
L'entraîneur salue la prestation de l'adversaire
Ce revers a représenté la première contre-performance du club lombard depuis cinq mois, soit depuis son élimination en demi-finale de Coppa Italia contre l'Inter. À l'inverse, un Frosinone inspiré est monté à 10 points pour signer la meilleure entame de cinq matches de son histoire dans l'élite.
Reconnaissant l'exécution disciplinée de l'équipe à domicile, Fabregas a ajouté : « Nous n'avons pas eu une grande maîtrise, nous avons eu quatre occasions de marquer. Quand vous perdez, vous vous mettez en colère puis vous analysez, mais Frosinone a joué le match qu'il voulait jouer, et nous n'avons pas été à la hauteur.
« Frosinone a bien réussi à nous faire mal, nous devons clairement nous améliorer. C'était notre premier mauvais match depuis cinq mois, le dernier remontant à la demi-finale de Coppa Italia contre l'Inter. Il faut parler aujourd'hui d'une grande équipe de Frosinone parce qu'elle le mérite. C'était un chef-d'œuvre de Frosinone aujourd'hui. C'était très clair ce que Frosinone voulait faire. »
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Test difficile après la pause
La Serie A marque désormais une pause en raison de la trêve internationale, offrant à Côme une fenêtre opportune pour se remobiliser après sa glissade à la huitième place à la suite de sa première défaite en championnat. L’équipe de Fabregas aura l’occasion de réagir dès le 11 octobre, lorsqu’elle accueillera le co-leader Rome pour un choc de haut niveau au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Resserrer l’organisation de son arrière-garde sera primordial si l’ambitieux hôte espère faire tomber les leaders et se rapprocher du top 4.
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