Ce revers a représenté la première contre-performance du club lombard depuis cinq mois, soit depuis son élimination en demi-finale de Coppa Italia contre l'Inter. À l'inverse, un Frosinone inspiré est monté à 10 points pour signer la meilleure entame de cinq matches de son histoire dans l'élite.

Reconnaissant l'exécution disciplinée de l'équipe à domicile, Fabregas a ajouté : « Nous n'avons pas eu une grande maîtrise, nous avons eu quatre occasions de marquer. Quand vous perdez, vous vous mettez en colère puis vous analysez, mais Frosinone a joué le match qu'il voulait jouer, et nous n'avons pas été à la hauteur.

« Frosinone a bien réussi à nous faire mal, nous devons clairement nous améliorer. C'était notre premier mauvais match depuis cinq mois, le dernier remontant à la demi-finale de Coppa Italia contre l'Inter. Il faut parler aujourd'hui d'une grande équipe de Frosinone parce qu'elle le mérite. C'était un chef-d'œuvre de Frosinone aujourd'hui. C'était très clair ce que Frosinone voulait faire. »