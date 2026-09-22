+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
Premiere Ligue
Premiere LigueVue d'ensemble
En directRegardez-le
- Sur myCANALNantesMontpellierRegardez ici >
- Sur myCANALParis FCLensRegardez ici >
Premiere Ligue, calendrier et résultats
Plus
vendredi 18 septembre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|OL Lyonnes
|3
|3
|0
|0
|22
|3
|19
|9
|2
|Paris Saint Germain
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|3
|Marseille
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|2
|7
|4
|Paris FC
|3
|2
|0
|1
|5
|7
|-2
|6
|5
|Montpellier
|3
|1
|1
|1
|5
|2
|3
|4