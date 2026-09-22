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Women's Ballon d'Or GFX

Ballon d’Or féminin : Putellas en tête malgré les exploits de Pajor en Ligue des champions féminine

Aitana Bonmati a remporté chacun des trois derniers Ballons d'Or féminin, mais la distinction reviendra à quelqu'un d'autre en 2026. Sera-ce la double lauréate et autre star de Barcelone Alexia Putellas, qui se réaffirmera comme la meilleure joueuse du football féminin ? Ou un nouveau nom pourrait-il figurer au palmarès lorsque le Ballon d'Or sera remis à Paris en octobre ?

Power rankingsWOMEN'S FOOTBALL
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Ballon d’Or 2026 : Arteta et Enrique en tête des nommés pour le trophée Johan Cruyff

France Football a officiellement dévoilé la liste des finalistes pour les trophées d’entraîneur de l’année 2026 chez les hommes et chez les femmes, mettant en lumière les maîtres tacticiens qui ont marqué la saison dernière. Les nominations pour le trophée Johan Cruyff sont largement dominées par le talent espagnol, reflet d’un âge d’or pour les entraîneurs exportés par le pays dans les plus grands championnats européens.

Ballon d'OrLuis Enrique
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

Ballon d’Or : le PSG et Arsenal en tête des nommés pour le titre de club de l’année

La course au Ballon d’Or 2026 est officiellement montée d’un cran avec le dévoilement des nommés pour les prestigieux trophées de Club de l’année. Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain cherche à défendre sa couronne chez les hommes face à un Arsenal retrouvé et à un Bayern Munich dominateur, tandis qu’un Barcelone auteur d’un triplé entre dans la catégorie féminine avec la ferme intention de reconquérir son trône.

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