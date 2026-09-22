Ballon d’Or 2026 : Arteta et Enrique en tête des nommés pour le trophée Johan Cruyff

France Football a officiellement dévoilé la liste des finalistes pour les trophées d’entraîneur de l’année 2026 chez les hommes et chez les femmes, mettant en lumière les maîtres tacticiens qui ont marqué la saison dernière. Les nominations pour le trophée Johan Cruyff sont largement dominées par le talent espagnol, reflet d’un âge d’or pour les entraîneurs exportés par le pays dans les plus grands championnats européens.