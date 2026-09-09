Ferran Torres donne son avis sur les chances du Barça et du Real Madrid de remporter le titre européen

L'international espagnol Ferran Torres a brillé et conduit le Paris Saint-Germain à un départ solide en Ligue des champions, inscrivant un triplé lors de la large victoire face au club slovaque du Slovan Bratislava (6-1), mercredi soir, lors de la première journée de la compétition continentale.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la rencontre, Torres a exprimé sa grande satisfaction au sein du club français, qu'il a rejoint en provenance de Barcelone lors du dernier mercato estival.

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Torres a déclaré : « Je me sens heureux ici ! Quand on est heureux, on offre son meilleur niveau. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain. »

L'attaquant espagnol a également répondu à une question sur la capacité de Barcelone à concourir pour le titre de la Ligue des champions, en disant : « Oui, Barcelone fait partie des équipes candidates au titre. Le Real Madrid est aussi un concurrent, tout comme le Bayern Munich, et nous également. Ce sera une grande compétition. »

Il s'agit du premier triplé de Ferran Torres dans sa carrière en Ligue des champions, et ce lors de son premier match avec le Paris Saint-Germain dans la compétition. Une chose qu'il n'était pas parvenu à faire lors des 50 matches qu'il avait disputés auparavant en Ligue des champions : 9 avec Valence, 7 avec Manchester City et 34 sous le maillot de Barcelone.

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