Le Paris Saint-Germain s’est fermement imposé comme l’équipe à battre sur la scène mondiale, et se retrouve une nouvelle fois au premier plan dans les discussions autour du Ballon d’Or. Après avoir décroché l’édition 2025 à la suite de son premier triomphe européen, le géant français vise un doublé au trophée de Club masculin de l’année après avoir remporté une deuxième Ligue des champions.

Cependant, la route vers un deuxième titre consécutif ne sera pas facile pour le champion de Ligue 1. Sa domination est contestée par plusieurs poids lourds européens qui ont eux aussi connu des saisons historiques. La liste des nommés reflète une diversité de réussites à travers le continent et au-delà, ce qui garantit que la décision finale sera l’un des aspects les plus débattus du prochain gala.







