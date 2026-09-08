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Nommés pour le titre de club de l’année au Ballon d’Or 2026 : le PSG, Arsenal et le Bayern Munich mènent la liste des nommés chez les hommes pour ces prestigieuses récompenses, tandis que Barcelone revient sous le feu des projecteurs
Le PSG vise une gloire consécutive
Le Paris Saint-Germain s’est fermement imposé comme l’équipe à battre sur la scène mondiale, et se retrouve une nouvelle fois au premier plan dans les discussions autour du Ballon d’Or. Après avoir décroché l’édition 2025 à la suite de son premier triomphe européen, le géant français vise un doublé au trophée de Club masculin de l’année après avoir remporté une deuxième Ligue des champions.
Cependant, la route vers un deuxième titre consécutif ne sera pas facile pour le champion de Ligue 1. Sa domination est contestée par plusieurs poids lourds européens qui ont eux aussi connu des saisons historiques. La liste des nommés reflète une diversité de réussites à travers le continent et au-delà, ce qui garantit que la décision finale sera l’un des aspects les plus débattus du prochain gala.
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Arsenal et le Bayern mènent le groupe des poursuivants
Parmi les principaux challengers figure Arsenal, qui a connu une année véritablement transformatrice sous la direction de Mikel Arteta. Le club londonien a enfin mis fin à 22 ans d’attente pour un titre de Premier League, résistant à une forte concurrence sur la scène nationale pour retrouver le sommet du football anglais.
Le Bayern Munich, géant allemand ayant connu une révolution tactique sous Vincent Kompany, figure également sur la liste restreinte. Porté par l’efficacité prolifique du capitaine de l’Angleterre Harry Kane, lui-même l’un des favoris pour le Ballon d’Or individuel, le Bayern a produit l’un des footballs offensifs les plus époustouflants au monde.
Reconnaissance mondiale et histoires d’outsiders
La liste des nommés pour le prix du Club masculin de l’année est complétée par deux clubs qui illustrent la portée mondiale du sport. Le club norvégien de Bodo/Glimt a gagné sa place parmi l’élite après un superbe parcours en Ligue des champions, où il a défié les pronostics pour battre des géants comme l’Atletico Madrid et Manchester City. Sa présence dans cette liste témoigne de son incroyable surperformance sur la scène européenne.
À leurs côtés, pour compléter ce tableau international, figurent les poids lourds brésiliens de Flamengo. Le club basé à Rio a obtenu sa nomination après une saison marquée par une domination nationale et continentale, remportant le titre du Campeonato Brasileiro et s’adjugeant la Copa Libertadores pour une remarquable troisième fois en seulement six ans.
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Barcelone et Manchester City se disputent le sacre en football féminin
Dans la catégorie Club féminin de l’année, la concurrence est tout aussi féroce, alors que Barcelone cherche à récupérer son statut de principale force mondiale. Le club catalan a réalisé un spectaculaire triplé national et décroché un nouveau titre en Ligue des champions, ce qui en fait le grand favori pour le prix 2026. Après avoir remporté les deux premières éditions de cette récompense en 2023 et 2024, il a été momentanément détrôné par Arsenal en 2025.
La concurrence de Barcelone est emmenée par les championnes d’Angleterre de Manchester City et les vainqueures allemandes du Bayern Munich, qui ont toutes deux considérablement progressé pour combler l’écart au sommet du football féminin. Elles sont rejointes par les poids lourds français de l’OL Lyonnes et le club mexicain du Club America, vainqueur de la Concacaf W Champions Cup.
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