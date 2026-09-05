Le 9 août dernier, le Ballon d'Or a rappelé que la performance individuelle et le caractère décisif priment sur les titres, ce qui pourrait faire une grande différence après une saison marquée par la Coupe du monde et la Ligue des champions.

Selon le journal catalan « Sport », l'organisation a de nouveau confirmé le 9 août les critères de vote pour le Ballon d'Or 2026, trois semaines seulement après la finale de la Coupe du monde, en insistant sur le fait que la performance individuelle et le caractère décisif et éblouissant l'emportent sur les titres collectifs.

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Le magazine français « France Football » avait adopté ce classement en mars 2022, alors que les critères mêlaient auparavant performance individuelle et collective.

Le processus de vote débute après l'annonce de la liste des nominés, composée de 30 joueurs et de 30 joueuses, mardi prochain, tandis que la cérémonie se tiendra le 26 octobre à Londres.

L'évaluation porte désormais sur toute la saison sportive, d'août à juillet, et non sur l'année civile, ce qui signifie que la Coupe du monde 2026 entre entièrement en ligne de compte.

Les titres ne font pas tout

Le règlement ne stipule pas que les buts en finale ou en Ligue des champions bénéficient automatiquement d'un poids plus important, mais la notion de « caractère décisif et éblouissant » accorde une importance évidente à celui qui brille dans les grands matches.

La saison écoulée offre différents exemples. Rodri a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde, il a disputé les huit matches de l'Espagne et a réussi en finale face à l'Argentine 101 passes sur 105, tout en remportant 80 % de ses duels et en délivrant deux offrandes.

À l'inverse, Kylian Mbappé n'a remporté ni la Coupe du monde ni la Ligue des champions, mais il a terminé le Mondial meilleur buteur avec 10 buts en 8 matches, et la Ligue des champions meilleur buteur avec 15 buts en 11 matches, ce qui renforce ses arguments selon le critère de la performance individuelle.

En Ligue des champions, l'UEFA a désigné Khvicha Kvaratskhelia meilleur joueur de la compétition après le sacre du Paris Saint-Germain, lui qui a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matches, tandis que son coéquipier Vitinha a été élu meilleur joueur de la finale face à Arsenal, malgré l'absence de but, grâce à sa domination du milieu de terrain et à sa conduite du jeu.

Ousmane Dembélé entre également en ligne de compte, après avoir marqué le but égalisateur de Paris en finale de la Ligue des champions et terminé la Coupe du monde avec 6 buts et deux passes décisives avec la France, aux côtés de son coéquipier Fabián Ruiz, champion d'Europe et du monde.

Lamine Yamal possède lui aussi de solides arguments — selon « Sport » — après avoir été désigné meilleur joueur de la Liga 2025/26, à la suite de sa contribution au sacre du Barça, avec 16 buts et 12 passes décisives. Toute sa saison sera soumise à évaluation, y compris la Ligue des champions et la Coupe du monde avec l'Espagne.

Ferran Torres et la notion de décision

Parmi les exemples illustrant le critère du « caractère décisif », Ferran Torres, qui a inscrit à la 106e minute le but de la victoire face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde, offrant à l'Espagne son deuxième titre mondial. Il est devenu le deuxième remplaçant de l'histoire à marquer le but de la victoire en finale de Mondial, après Mario Götze en 2014.

Et même si un seul instant ne suffit pas à décider de la course au Ballon d'Or, les buts qui changent le résultat des finales entrent dans l'évaluation du degré de décision d'un joueur au cours de la saison.

Ainsi, le rappel par le Ballon d'Or de ses critères le 9 août pourrait s'avérer déterminant dans la course de 2026 : le champion d'Europe ou du monde ne bénéficie pas automatiquement de la préférence, il faut d'abord déterminer qui a été le meilleur sur le plan individuel et le plus décisif dans les grands moments, une équation qui pourrait désigner l'identité du lauréat du trophée lors de la cérémonie du 26 octobre à Londres.

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