Sur la scène internationale, Luis de la Fuente reste l’homme à battre. Après avoir terminé troisième du classement 2024 à la suite du triomphe de l’Espagne au Championnat d’Europe, le technicien chevronné a vu sa cote grimper encore davantage cette année. De la Fuente a dirigé une campagne historique, puisque l’Espagne a foncé vers le sacre à la Coupe du monde 2026, prouvant que son système basé sur la possession reste la référence absolue dans le football moderne.

Seul non-Espagnol de la liste des nommés chez les hommes, l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany est en lice pour une première distinction d’Entraîneur de l’année après avoir guidé la puissance bavaroise vers un titre de Bundesliga remporté avec autorité. Sous ses ordres, le Bayern a battu le record absolu de buts inscrits sur une saison de Bundesliga en trouvant le chemin des filets à 122 reprises la saison dernière.

La lutte pour ce trophée reflète le déplacement actuel du pouvoir parmi les entraîneurs européens, où les idéologies espagnoles sont mises en œuvre avec succès dans divers environnements du plus haut niveau.



