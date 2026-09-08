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Ballon d'Or 2026, entraîneur de l'année : la suprématie espagnole alors que Luis Enrique, Mikel Arteta et Luis de la Fuente mènent la liste des nommés pour le trophée Johan Cruyff
Enrique vise un doublé historique avec le PSG
Luis Enrique se retrouve de nouveau sous les projecteurs après une nouvelle année sensationnelle dans la capitale française. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a remporté ce prix en 2025, vise désormais à conserver sa couronne après avoir mené le club parisien à un deuxième titre consécutif en Ligue des champions.
Le trophée Johan Cruyff, décerné pour la première fois en 2024 à Carlo Ancelotti, récompense les entraîneurs dont la supériorité tactique et l’innovation produisent les succès les plus marquants sur le terrain. La flexibilité tactique d’Enrique et sa capacité à gérer un effectif rempli de stars à travers les exigences du football européen à élimination directe l’ont une nouvelle fois placé en tête.
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Arteta et Emery mènent la charge de la Premier League
Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, accompagne Enrique dans la liste masculine, après avoir enfin mis fin à la longue attente des Gunners pour retrouver la suprématie nationale. Arteta a ramené le titre de Premier League dans le nord de Londres pour la première fois depuis 22 ans, échouant de peu à réaliser le doublé après une défaite contre le PSG en finale de la Ligue des champions.
Pour compléter le contingent espagnol en Angleterre, il y a Unai Emery, qui continue d’accomplir des miracles à Aston Villa. Emery a mené Aston Villa au sacre en Ligue Europa la saison dernière et a assuré une remarquable quatrième place en Premier League, synonyme de qualification en Ligue des champions pour le club de Birmingham.
De la Fuente vise une récompense
Sur la scène internationale, Luis de la Fuente reste l’homme à battre. Après avoir terminé troisième du classement 2024 à la suite du triomphe de l’Espagne au Championnat d’Europe, le technicien chevronné a vu sa cote grimper encore davantage cette année. De la Fuente a dirigé une campagne historique, puisque l’Espagne a foncé vers le sacre à la Coupe du monde 2026, prouvant que son système basé sur la possession reste la référence absolue dans le football moderne.
Seul non-Espagnol de la liste des nommés chez les hommes, l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany est en lice pour une première distinction d’Entraîneur de l’année après avoir guidé la puissance bavaroise vers un titre de Bundesliga remporté avec autorité. Sous ses ordres, le Bayern a battu le record absolu de buts inscrits sur une saison de Bundesliga en trouvant le chemin des filets à 122 reprises la saison dernière.
La lutte pour ce trophée reflète le déplacement actuel du pouvoir parmi les entraîneurs européens, où les idéologies espagnoles sont mises en œuvre avec succès dans divers environnements du plus haut niveau.
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Nouvelle ère pour l’entraîneur de l’année du football féminin
Le prix de l’Entraîneur de l’année féminin doit également être remis pour la troisième fois le mois prochain, et une lauréate ou un lauréat inédit est garanti. Après les précédents sacres d’Emma Hayes en 2024 et de Sarina Wiegman en 2025, la liste des finalistes pour 2026 présente un éventail de talents varié. Le technicien du FC Barcelone Pere Romeu figure en bonne place aux côtés d’Andree Jeglertz, de Manchester City, et de l’ancien sélectionneur du Japon Nils Nielsen.
La liste des nommé(e)s dans la catégorie féminine est complétée par Jonatan Giraldez, de l’OL Lyonnes, et l’actuelle entraîneure du BK Hacken, Elena Sadiku. La présence de Sadiku est particulièrement remarquable, puisqu’elle a commencé la saison au Celtic avant de rejoindre le club suédois, qu’elle a mené à un sacre historique en Coupe d’Europe.
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