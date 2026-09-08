Malheureusement, Bonmati a subi une fracture du péroné en novembre, une blessure qui a nécessité une opération et l’a tenue éloignée des terrains jusqu’à son retour en mai. Elle a tout de même pu jouer son rôle alors que les Catalanes ont réalisé un quadruplé, en battant Lyon en finale de la Ligue des champions, mais pas de quoi décrocher un quatrième Ballon d’Or.

Autre élément qui ajoute à l’intrigue : il ne s’agissait pas d’une année de Coupe du monde dans le football féminin, et la Coupe d’Afrique des nations, remportée par le Cameroun en août, n’entrait pas non plus dans le cadre du vote pour le Ballon d’Or féminin 2026. Ainsi, ce sont en grande partie les performances en club lors de la saison 2025-2026 qui décideront du classement pour cette récompense, à l’exception de celles des joueuses ayant participé à la Coupe d’Asie, remportée par le Japon en mars.

Alors, qui sont les grandes favorites pour le trophée 2026 ? GOAL passe en revue les lauréates les plus probables du Ballon d’Or après la révélation des nominations le 8 septembre...

Précédente mise à jour : 2 juin