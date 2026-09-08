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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Classement des prétendantes au Ballon d'Or féminin 2026 : qui mettra fin à la domination de trois ans d'Aitana Bonmati sur le Ballon d'Or féminin ?

Power rankings
WOMEN'S FOOTBALL
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Ligue des Champions
Barcelona
Arsenal Women
WSL Série printemps
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norvège
Bayern Munich
FEATURES
Angleterre
Manchester City Women
Japon
Malawi
Kansas City Current
Jamaïque
Allemagne
Danemark
Espagne
Pologne
Haïti
OL Lyonnes
Pays-Bas
C. Coll

Aitana Bonmati a remporté chacun des trois derniers Ballons d'Or féminin, mais la distinction reviendra à quelqu'un d'autre en 2026. Sera-ce la double lauréate et autre star de Barcelone Alexia Putellas, qui se réaffirmera comme la meilleure joueuse du football féminin ? Ou un nouveau nom pourrait-il figurer au palmarès lorsque le Ballon d'Or sera remis à Paris en octobre ?

Malheureusement, Bonmati a subi une fracture du péroné en novembre, une blessure qui a nécessité une opération et l’a tenue éloignée des terrains jusqu’à son retour en mai. Elle a tout de même pu jouer son rôle alors que les Catalanes ont réalisé un quadruplé, en battant Lyon en finale de la Ligue des champions, mais pas de quoi décrocher un quatrième Ballon d’Or.

Autre élément qui ajoute à l’intrigue : il ne s’agissait pas d’une année de Coupe du monde dans le football féminin, et la Coupe d’Afrique des nations, remportée par le Cameroun en août, n’entrait pas non plus dans le cadre du vote pour le Ballon d’Or féminin 2026. Ainsi, ce sont en grande partie les performances en club lors de la saison 2025-2026 qui décideront du classement pour cette récompense, à l’exception de celles des joueuses ayant participé à la Coupe d’Asie, remportée par le Japon en mars.

Alors, qui sont les grandes favorites pour le trophée 2026 ? GOAL passe en revue les lauréates les plus probables du Ballon d’Or après la révélation des nominations le 8 septembre...

Précédente mise à jour : 2 juin

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelone) 🆕

    En 2025-2026 : 23 clean sheets. Remporte la Ligue des nations de l'UEFA, la Liga F, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe de la Reine et la Ligue des champions.

    Lors de certains matches, Cata Coll, gardienne de but de cette équipe de Barcelone dominatrice, n'a pas grand-chose à faire. Et cela ne fait que rendre encore plus impressionnantes les fois où elle est appelée à intervenir.

    La finale de la Ligue des champions de cette année en a été un excellent exemple. Le score final, 4-0 pour le Barça, pourrait laisser penser que les Catalans ont facilement battu Lyon pour remporter une quatrième couronne européenne, mais ce n'est pas vrai. Coll a dû être au sommet de son art dans cette rencontre, réalisant quatre arrêts impressionnants pour permettre à son équipe de rester devant avant que deux buts tardifs de Salma Paralluelo ne donnent encore plus d'éclat au résultat final.

    Ce fut l'un des 23 clean sheets signés par Coll lors d'une impressionnante saison 2025-2026 avec le Barça et l'Espagne, au cours de laquelle elle a aidé les deux équipes à connaître un immense succès. Ses contributions passent parfois inaperçues, mais sa prestation en finale de la Ligue des champions a dû rappeler leur importance et lui valoir un peu de reconnaissance après sa toute première nomination au Ballon d'Or.

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  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    En 2025-2026 : Sept buts, cinq passes décisives. A remporté la Ligue des nations de l'UEFA et la Coupe des championnes féminine de la FIFA.

    Après avoir terminé deuxième du vote pour le Ballon d'Or l'an dernier, Mariona Caldentey peut-elle décrocher le Ballon d'Or cette fois-ci ? L'internationale espagnole a de nouveau eu une influence certaine avec Arsenal, en les aidant à remporter la toute première Coupe des championnes féminine de la FIFA.

    Les statistiques offensives de Caldentey étaient toutefois en baisse par rapport à l'an dernier, aussi bien sur la scène nationale qu'en Ligue des champions, en raison du rôle plus reculé qu'on lui a demandé d'occuper avec davantage de régularité en club, et cela devrait probablement avoir un impact sur ses chances. Le fait qu'elle ait également eu du mal à peser lors des dernières phases de la défense du titre européen d'Arsenal, stoppée par Lyon en demi-finale, lui portera préjudice. Attendez-vous toutefois à ce que la finaliste de l'an dernier reçoive encore des votes.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    En 2025-2026 : 14 buts, cinq passes décisives. A remporté la Women's Super League et la FA Cup.

    Une malheureuse série de blessures fait que cela fait un moment que Vivianne Miedema n'a plus été nommée pour le Ballon d'Or, puisqu'elle est absente de la liste finale depuis sa 11e place en 2022. Mais la Néerlandaise est largement considérée comme l'une des meilleures joueuses de la planète et, la saison passée, elle a rappelé à tout le monde pourquoi elle avait enchaîné deux places dans le top 5 du vote du Ballon d'Or lors des deux éditions précédant 2022, en jouant un rôle clé dans une campagne qui a offert à Manchester City son premier titre de Women's Super League en 10 ans.

    Seules deux joueuses ont marqué plus de buts dans l'élite anglaise la saison dernière que Miedema, qui s'est aussi classée troisième pour les passes décisives et deuxième pour le total de contributions directes aux buts. L'absence de football européen pour City nuira à ses chances d'égaler certains de ses meilleurs classements précédents au Ballon d'Or, mais l'attaquante devrait tout de même décrocher une nomination après sa première saison sans blessure depuis un moment, son retour décisif devant le but en finale de la FA Cup ne faisant que renforcer ses chances.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 32 buts, neuf passes décisives. Vainqueure de la Ligue des nations de l’UEFA, de la Liga F, de la Supercoupe d’Espagne, de la Coupe de la Reine et de la Ligue des champions.

    Claudia Pina a réalisé une brillante saison 2025-2026. Elle a remporté le Soulier d’or de la Liga F et a été l’une des attaquantes les plus prolifiques du continent tout au long de la saison, au bénéfice de l’Espagne, qu’elle a aidée à remporter la Ligue des nations, et du Barça, qui a réalisé le quadruplé.

    Cependant, elle a connu une petite baisse de rendement lors de la seconde moitié de saison, sans parvenir à profiter des matches sur la grande scène dont le Barça a bénéficié. Aucun but, aucune passe décisive et aucun moment marquant en phase à élimination directe de la Ligue des champions, ni lors du Clasico de Liga F contre le Real Madrid, expliquent qu’elle figure plus bas dans ce classement, même si elle a marqué en finale de la Coupe de la Reine.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    En 2025-2026 : 18 buts, quatre passes décisives. NWSL Shield et Soulier d'or remportés.

    Il est toujours difficile de savoir comment les stars de la NWSL seront considérées dans le vote du Ballon d'Or, car le calendrier de la ligue ne s'aligne pas sur les paramètres du trophée en termes de dates et de dates limites. L'an dernier, seules trois joueuses de la NWSL ont été nommées, et la présence de Marta comme d'Esther Gonzalez tenait davantage à leurs exploits en tournois majeurs, Marta ayant reçu le Ballon d'or après avoir aidé le Brésil à remporter la Copa America, tandis que Gonzalez a terminé meilleure buteuse à l'Euro 2025 alors que l'Espagne a atteint la finale.

    La nomination de Temwa Chawinga, en revanche, reposait sur son exceptionnelle forme en NWSL. Lors de la saison 2024, dont les derniers mois entraient en compte pour le Ballon d'Or, Chawinga a remporté le Soulier d'or et le trophée de MVP. Lors de la saison 2025, elle a de nouveau décroché ces deux distinctions tout en aidant le Kansas City Current à remporter le NWSL Shield, et elle a aussi été étincelante lors de l'exercice 2026.

    Dès lors, l'attaquante devrait à nouveau être bien classée au Ballon d'Or, même si ses incroyables exploits avec le Malawi pour la première participation du pays à la Coupe d'Afrique des nations féminine n'entrent pas dans la période prise en compte pour le vote.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    En 2025-2026 : Six buts, cinq passes décisives. A remporté la Coupe d’Asie, la Women's Super League et la FA Cup.

    Nommée en 2023 et 2024, Yui Hasegawa devrait à nouveau figurer sur la liste élargie en 2026, tant elle a été le cœur battant d’une équipe de Manchester City qui a pris la WSL d’assaut la saison dernière. Évoluant dans un brillant double pivot au milieu de terrain avec la jeune Anglaise Laura Blindkilde Brown ou l’internationale américaine Sam Coffey, Hasegawa a bénéficié de davantage de liberté pour se projeter vers l’avant, ce qui s’est traduit par davantage d’actions décisives, de quoi seulement renforcer son dossier.

    Le fait que Hasegawa ait été une joueuse clé du sacre du Japon en Coupe d’Asie renforce grandement ses références, en ajoutant un nouveau trophée à son palmarès aux côtés du titre de WSL remporté assez confortablement par City et du sacre en FA Cup acquis grâce à une victoire 4-0 contre Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-2026 : 10 buts, 22 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Supercoupe d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne.

    Les joueuses évoluant en Allemagne peuvent être négligées dans le vote pour cette récompense, mais les chiffres incroyables de Klara Buhl ont clairement fait la différence l'an dernier, et elle a encore été excellente cette fois-ci.

    L'ailière supersonique a égalé son total de buts et dépassé son nombre de passes décisives en Bundesliga par rapport à la campagne 2024-2025, tandis que ses statistiques en Ligue des champions ont elles aussi grimpé en flèche grâce à huit passes décisives remarquables lors de ses six premiers matches. Ces chiffres ont été réalisés malgré l'absence de Buhl pendant deux mois en raison d'une blessure musculaire, elle ayant joué un rôle majeur dans un nouveau triplé national décroché par le Bayern, de quoi assurément la remettre parmi les nommées au Ballon d'Or.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    En 2025-2026 : 29 buts, 10 passes décisives. A remporté la Coupe des championnes féminine de la FIFA.

    L'an dernier, Alessia Russo a terminé troisième du vote pour le Ballon d'Or. En 2025-2026, sur le plan individuel, elle a réalisé une saison encore meilleure. Peut-elle être celle qui franchira un cap et remportera le Ballon d'Or ?

    Il faut dire que le rôle joué par Russo dans la défense réussie du titre européen de l'Angleterre et dans le triomphe d'Arsenal en Ligue des champions a contribué à son classement élevé lors du vote de 2025. Ainsi, l'élimination d'Arsenal en demi-finales de cette dernière compétition et son incapacité à remporter un autre trophée majeur, à l'exception de la première édition de la Coupe des championnes féminine de la FIFA, devraient freiner la candidature de l'attaquante au Ballon d'Or 2026.

    Cela dit, les statistiques de Russo la saison dernière ont été excellentes et elles ont aidé Arsenal à réaliser un très beau parcours en Ligue des champions, avec des buts marqués lors des deux confrontations à élimination directe. Elle recevra des votes mérités, mais probablement pas autant que l'an dernier.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelone) ⬇️

    En 2025-2026 : 18 buts, 16 passes décisives. A remporté la Liga F, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe de la Reine et la Ligue des champions.

    Plusieurs facteurs entrent en jeu quand il s'agit du Ballon d'Or féminin. Bien sûr, les performances et les statistiques de chaque joueuse en constituent un élément majeur, surtout sur les plus grandes scènes, tout comme le fait de remporter des trophées. Mais il serait naïf de ne pas souligner l'importance de la notoriété quand il s'agit également de cette récompense.

    Il y a eu de nombreuses omissions étranges au fil des ans, avec par exemple des stars de la Bundesliga, relativement moins exposée médiatiquement, souvent ignorées, tandis que la maestro de Barcelone Caroline Graham Hansen a dû attendre 2024 pour sa première nomination. Cependant, l'internationale norvégienne a désormais brisé ce plafond de verre et devrait encore être dans le coup en 2026.

    Une seule joueuse a été impliquée directement sur plus de buts en Liga F la saison dernière que Graham Hansen, qui a terminé en tête du championnat au nombre de passes décisives, et la star du Barça a aussi régulièrement répondu présent dans les grands rendez-vous, avec quelques performances fantastiques lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : quatre buts, 10 passes décisives. A remporté la Liga F, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe de la Reine et la Ligue des champions.

    Après avoir manqué plus de deux mois en raison d'un os cassé dans le pied, l'obligeant à suivre de loin le sacre de l'Espagne en Ligue des nations, Patri Guijarro est revenue en force en 2026. Son importance au FC Barcelone a été évidente dès son retour, le niveau de l'équipe ayant augmenté au point que son temps passé sur la touche ne devrait pas l'empêcher d'être de nouveau incluse dans la liste élargie du Ballon d'Or.

    Déjà classée jusqu'à la sixième place au vote pour cette récompense, Guijarro pourrait s'en approcher en 2026 après une forte fin de saison 2025-2026, qui a notamment comporté une fantastique performance en finale de la Ligue des champions, sa passe décisive pour le deuxième but d'Ewa Pajor faisant figure de moment fort.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    En 2025-2026 : 39 buts, neuf passes décisives. A remporté la Women's Super League et la FA Cup.

    Même si sa candidature au Ballon d'Or sera probablement limitée par l'absence de football européen, Khadija Shaw devrait récolter de nombreuses voix plus tard dans l'année grâce à une saison fantastique devant le but, qui a propulsé Manchester City vers un premier titre en WSL en 10 ans. Shaw a inscrit 21 buts en 22 matches de championnat la saison dernière, soit huit de plus que n'importe quelle autre joueuse de la division, et elle a également ajouté quatre passes décisives, ce qui a fait d'elle de loin la joueuse la plus productive de la WSL.

    L'attaquante a ensuite connu d'autres succès en FA Cup, à titre individuel comme avec son équipe. Un doublé en demi-finale a envoyé City à Wembley, avant qu'elle ne brille en finale, avec un but et une passe décisive lors de la victoire 4-0 contre Brighton. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-2026 : 34 buts, 14 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Supercoupe d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne.

    Après avoir pris la deuxième place lors du tout premier vote pour le Ballon d'Or féminin en 2018, Pernille Harder reste toujours aussi performante en 2026. L'internationale danoise aurait probablement un Ballon d'Or sur sa cheminée si cette récompense avait été attribuée en 2020, et elle demeure très estimée par les votants, ayant pris la 20e place l'an dernier malgré l'élimination du Danemark dès la phase de groupes de l'Euro 2025, sans le moindre point.

    Cela faisait suite à une formidable campagne conclue par un triplé avec le Bayern Munich, et le club bavarois a connu le même succès cette fois encore, tandis que Harder a affiché des statistiques supérieures à celles de la saison passée. Si l'on ajoute le rôle majeur qu'elle a joué dans le succès du Bayern Munich contre Manchester United en quart de finale de la Ligue des champions, son niveau impressionnant malgré la défaite en demi-finale contre Barcelone, ainsi que la façon dont elle a aidé un Danemark logiquement peu attendu à se qualifier directement pour la Coupe du monde de l'été prochain, Harder pourrait signer son meilleur classement au Ballon d'Or depuis plusieurs années.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    En 2025-2026 : 22 buts, 12 passes décisives. A remporté la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Premiere Ligue.

    Ce serait une énorme surprise si Melchie Dumornay ne remportait pas le Ballon d'Or à un moment donné, tant elle est forte. C'est un point qu'elle a prouvé à maintes reprises par ses performances avec Lyon cette saison, au cours de laquelle elle s'est régulièrement distinguée comme la meilleure joueuse sur le terrain.

    Après avoir marqué à un rythme remarquable lors de la saison 2024-2025, Dumornay a délivré des passes décisives plus régulièrement la saison dernière, mais elle a tout de même trouvé le chemin des filets dans les grands moments, et de façon spectaculaire. Ce fut le cas lorsque Lyon a affronté le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, son magnifique tir s'étant révélé être l'unique but du match, et elle a aussi ouvert le score en finale de la Coupe de France, avant d'inscrire un triplé lors du match décisif pour le titre en championnat, alors que l'OL réalisait un triplé national.

    En Ligue des champions, Dumornay a aussi été décisive pour aider son équipe à atteindre la finale. Buteuse lors de la victoire en quart de finale contre Wolfsburg et élue joueuse du match lorsque l'OL a éliminé Arsenal dans le dernier carré, ce sont le genre de performances qui devraient lui permettre d'être bien classée.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 33 buts, sept passes décisives. A remporté la Liga F, la Supercoupe d’Espagne, la Coupe de la Reine et la Ligue des champions.

    Le rôle d’Ewa Pajor dans la campagne 2025-2026 de Barcelone, conclue par un quadruplé, devrait la placer tout près du sommet du vote pour le Ballon d’Or, voire à la première place.

    En 2025, l’internationale polonaise a remporté le trophée Gerd Muller pour ses exploits devant le but et a également terminé huitième du vote pour la récompense principale. Véritable candidate au Ballon d’Or, elle devrait faire encore mieux cette saison.

    Pajor n’a peut-être pas franchi la barre des 50 buts comme l’an dernier, mais elle a encore été extrêmement prolifique et a répondu présente dans les grands rendez-vous, marquant lors des cinq matches à élimination directe de Barcelone en Ligue des champions, alors que le club a éliminé le Real Madrid et le Bayern Munich avant de battre Lyon en finale. Ses deux buts lors de cette affiche ont été décisifs, puisqu’elle a remporté le titre pour la première fois à l’occasion de sa sixième finale.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelone) ↔️

    En 2025-2026 : 24 buts, 13 passes décisives. Vainqueure de la Ligue des nations féminine de l'UEFA, de la Liga F, de la Supercoupe d'Espagne, de la Coupe de la Reine et de la Ligue des champions.

    Pour beaucoup, Alexia Putellas aurait été une lauréate méritante du Ballon d'Or féminin 2025. La star du FC Barcelone a sans doute semblé meilleure que jamais lors de la saison 2024-2025, laissant derrière elle des années compliquées marquées par les blessures pour afficher un niveau hors du commun, tandis que le club catalan remportait un triplé national et atteignait la finale de la Ligue des champions.

    Putellas n'a fait que prolonger cela lors de la saison 2025-2026, avec parfois encore plus de pression sur les épaules au milieu des blessures de Guijarro et Bonmati au milieu de terrain. La double lauréate du Ballon d'Or a excellé en aidant les jeunes joueuses autour d'elle à élever leur niveau pour compenser les absences de grands noms, tout en conservant une production très impressionnante en buts et passes décisives, qui a aidé l'Espagne et le Barça à tout gagner.

    Compte tenu de son niveau de classe mondiale affiché avec constance, de son historique dans le vote du Ballon d'Or et du rôle qu'elle a joué dans le quadruplé du Barça, ainsi que de premières distinctions comme le trophée de Joueuse de la saison en Ligue des champions, Putellas apparaît comme la favorite pour le Ballon d'Or féminin 2026.