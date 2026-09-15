L'aventure de l'Allemand Dino Toppmöller avec Lens n'aura pas duré longtemps, après que la direction du club a décidé de mettre un terme surprise à son expérience, une décision qui a soulevé de nombreuses interrogations, avant que la presse allemande ne révèle la véritable raison derrière ce limogeage intervenu à un moment extrêmement délicat.

Et bien que Lens n'ait pas encore officialisé la décision, le site "Foot Mercato" a dévoilé le départ de l'entraîneur âgé de 45 ans, avant que le journal "La Voix du Nord" ne confirme la nouvelle, après seulement six matches à la tête du staff technique de l'équipe, et trois jours avant la rencontre attendue face à Monaco en Ligue 1.

Parallèlement au départ de Toppmöller, le nom de Yannick Cahuzac a émergé pour assurer l'intérim lors de la rencontre face à Monaco. L'entraîneur était revenu à Lens cet été, après avoir travaillé comme adjoint de l'entraîneur Olivier Pantaloni à Lorient entre janvier 2024 et juin 2026.

Cahuzac, proche du directeur sportif Jean-Louis Leca, bénéficie d'un soutien solide au sein du club, ce qui ouvre la porte à une possible prolongation de sa mission. Mais sa tâche ne sera pas aisée, d'autant qu'il passera cette saison l'examen du diplôme d'entraîneur "BEPF", ce qui pourrait lui imposer des absences allant jusqu'à environ une semaine chaque mois.

Les règlements français imposent une amende de 25 000 euros au club pour chaque match disputé sans un entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur requis.

Mais la plus grande surprise est venue d'Allemagne, où le journal "Bild" a révélé que le limogeage de Toppmöller n'est pas directement lié à la baisse de résultats de l'équipe, malgré les deux défaites et le match nul concédés par Lens lors de ses trois derniers matches en Ligue 1.

Selon le rapport, la crise a débuté lorsque la direction de Lens a informé Toppmöller du licenciement de son adjoint Nelson Morgado, qui travaillait à ses côtés depuis 2017. Morgado avait suscité le mécontentement de certains membres du club, notamment des membres du staff technique français, en raison de ses exigences constantes de davantage d'engagement et d'enthousiasme.

Les rapports indiquent que Toppmöller a refusé la décision de licencier son adjoint, considérant cela comme une ingérence directe de la direction dans son travail technique. Finalement, les deux parties n'ont pas réussi à contenir le différend, et le conflit s'est soldé par le départ de l'entraîneur allemand de Lens après une période extrêmement courte.

Toppmöller s'appuyait essentiellement sur Saud Abdulhamid dans la composition de Lens, avant que l'international saoudien ne soit victime d'une blessure au niveau du genou qui l'a éloigné des terrains, et il n'a jusqu'à présent pas pu faire son retour à la compétition.