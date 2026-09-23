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First Division A
First Division AVue d'ensemble
First Division A, calendrier et résultats
Plus
samedi 19 septembre
jeudi 8 octobre
vendredi 9 octobre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Union St.Gilloise
|7
|6
|1
|0
|21
|3
|18
|19
|2
|La Gantoise
|7
|6
|1
|0
|13
|4
|9
|19
|3
|Club Bruges
|7
|6
|0
|1
|15
|3
|12
|18
|4
|Charleroi
|7
|6
|0
|1
|15
|7
|8
|18
|5
|Anderlecht
|7
|4
|1
|2
|7
|5
|2
|13