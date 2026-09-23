Tresoldi partagé entre l’Italie et l’Allemagne concernant son choix international

L’attaquant du Club Bruges Nicolo Tresoldi est au cœur d’un bras de fer entre l’Italie et l’Allemagne concernant son choix de sélection chez les seniors. Né à Cagliari, l’avant-centre de 22 ans, qui reste un élément clé de l’équipe d’Allemagne espoirs, n’a pas encore décidé de son avenir en sélection A alors que les deux puissances européennes suivent de près sa prolifique campagne nationale.