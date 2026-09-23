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First Division A

First Division AVue d'ensemble

FBL-BEL-PROLEAGUE-CLUB BRUGGE-CERCLE BRUGGE

Tresoldi retarde sa décision entre l’Allemagne et l’Italie

La sensation du Club Bruges, Nicolo Tresoldi, a temporairement mis fin au bras de fer autour de son avenir international, en annonçant qu’il ne s’engagera avec aucune sélection A avant 2027. L’attaquant de 22 ans, qui brille actuellement avec l’équipe d’Allemagne espoirs, reste partagé entre son pays de naissance et la nation où il a perfectionné sa formation footballistique.

N. TresoldiAllemagne U21
Club Brugge KV v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

Tresoldi partagé entre l’Italie et l’Allemagne concernant son choix international

L’attaquant du Club Bruges Nicolo Tresoldi est au cœur d’un bras de fer entre l’Italie et l’Allemagne concernant son choix de sélection chez les seniors. Né à Cagliari, l’avant-centre de 22 ans, qui reste un élément clé de l’équipe d’Allemagne espoirs, n’a pas encore décidé de son avenir en sélection A alors que les deux puissances européennes suivent de près sa prolifique campagne nationale.

N. TresoldiA. di Salvo
SOCCER U21 EURO 2027 QUALIF RED DEVILS VS AUSTRIA

« Peut-être que ce n’était pas le bon club » - L’ex-grand espoir de l’Atlético brise le silence sur son transfert cauchemardesque

Arthur Vermeeren s’est confié sur son passage difficile à l’Atlético de Madrid, admettant que le géant espagnol n’était peut-être pas le bon club pour son développement. Le milieu belge a révélé que des circonstances financières ont joué un rôle caché dans son transfert retentissant initial en provenance du Royal Antwerp.

Atlético MadridA. Vermeeren
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1Union St.Gilloise crestUnion St.Gilloise76102131819
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3Club Bruges crestClub Bruges76011531218
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4Charleroi crestCharleroi7601157818
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5Anderlecht crestAnderlecht741275213
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