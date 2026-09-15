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Yosua Arya

Traduit par

« Peut-être que ce n’était pas le bon club » : l’ex-grand espoir de l’Atlético de Madrid brise le silence sur un transfert cauchemardesque

Atlético Madrid
A. Vermeeren
LaLiga
RB Leipzig
Bundesliga
Royal Antwerp
First Division A

Arthur Vermeeren s’est confié sur son passage difficile à l’Atlético de Madrid, admettant que le géant espagnol n’était peut-être pas le bon club pour son développement. Le milieu belge a révélé que des circonstances financières ont joué un rôle caché dans son transfert retentissant initial en provenance du Royal Antwerp.

  • Une période difficile en Espagne

    Vermeeren est arrivé à l’Atletico en 2024 avec une réputation immense. Présenté comme l’héritier d’Axel Witsel, le prodige belge devait devenir la prochaine grande star du milieu de terrain de l’équipe de Diego Simeone. Cependant, le joueur de 21 ans n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale espagnole.

    Lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, Vermeeren n’a disputé que cinq matches officiels et seulement 159 minutes en Liga. Incapable d’intégrer le onze de départ, il a finalement rejoint le RB Leipzig et la France avant de revenir, au bout du compte, dans son club formateur, l’Antwerp.

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    Les circonstances cachées du transfert

    En revenant sur son départ soudain d’Anvers, Vermeeren reconnaît que les choses ne se sont pas passées comme prévu. L’Atlético a déboursé 22 millions d’euros (18,5 M£) pour s’attacher ses services, un montant largement dicté par les difficultés financières du club belge à l’époque. Le milieu de terrain admet que son transfert en Espagne était imparfait d’un point de vue sportif.

    « Je ne pense pas avoir forcément pris de mauvaises décisions », a confié Vermeeren à Het Nieuwsblad. « Il y en avait probablement de mauvaises parmi elles, mais les circonstances, que peu de gens connaissent, ont aussi joué un rôle. Peut-être que l’Atlético n’était pas le bon club, mais à ce moment-là, cela semblait être la meilleure option, et j’y adhérais totalement. »

  • Faire face à la déception

    Malgré son faible temps de jeu, Vermeeren considère son passage à Madrid comme une période cruciale de développement personnel. Il a eu du mal à s’adapter à un nouveau pays et à une nouvelle langue, ce qui a eu un impact mental important.

    « Les gens ne le voient pas comme ça, mais c’est à l’Atletico que j’ai le plus appris, a-t-il expliqué. Je connaissais à peine quelqu’un, je ne parlais pas la langue et, en plus de ça, je ne jouais pas. Ça s’est transformé en déception et en colère, au point de me plaindre de tout. Comme si c’était la faute de tout le monde. »

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    Si le passage de Vermeeren sur le terrain a été oubliable, l’Atletico a réussi à limiter ses pertes financières. Le club espagnol a orchestré une sortie rentable en l’envoyant à Leipzig. Le club allemand a d’abord payé des frais de prêt de 9 M€ (7,5 M£), suivis d’une obligation d’achat de 16 M€ (13,5 M£), permettant à l’Atletico de récupérer 25 M€ (21 M£) au total.

    Cette saison, Leipzig a décidé de le prêter à l’Antwerp, où il a disputé deux matches de championnat. Il se concentre désormais sur l’objectif d’aider son équipe à décrocher le titre belge pour la première fois depuis 2023.