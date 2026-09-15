Vermeeren est arrivé à l’Atletico en 2024 avec une réputation immense. Présenté comme l’héritier d’Axel Witsel, le prodige belge devait devenir la prochaine grande star du milieu de terrain de l’équipe de Diego Simeone. Cependant, le joueur de 21 ans n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale espagnole.

Lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, Vermeeren n’a disputé que cinq matches officiels et seulement 159 minutes en Liga. Incapable d’intégrer le onze de départ, il a finalement rejoint le RB Leipzig et la France avant de revenir, au bout du compte, dans son club formateur, l’Antwerp.