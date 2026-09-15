Bruges a certes pris le dessus sur le Royal Antwerp 3-1 lors de la 6e journée de la Jupiler Pro League belge, mais les discussions après le coup de sifflet final ont surtout tourné autour du but adverse du 1-1 provisoire.

Le gardien suisse s'est gravement trompé sur un long ballon adverse devant sa propre surface. Alors que Sommer avait déjà armé sa tentative de dégagement du pied, l'attaquant anversois Snayder Porozo s'est interposé et a poussé sans problème dans le but déserté.

Cette erreur avait déjà été précédée d'une passe ratée flagrante de Sommer à la relance, que le vétéran avait encore pu rattraper lui-même. La victoire à domicile a finalement été sauvée par un doublé de Hugo Vetlesen ainsi que par le premier but du jeune Espagnol de 20 ans Jan Virgili. Malgré ce succès et la troisième place au classement derrière La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise, ce sont bien les actions du gardien qui sont au centre de l'attention.

Élément particulièrement explosif : ce faux pas a presque reproduit à l'identique l'erreur de Sommer lors du match de Ligue des champions contre Aston Villa la même semaine. Là aussi, un long ballon avait été l'élément déclencheur, avant que Nicolas Jackson ne conclue pour le 3-1 des Anglais et ne scelle ainsi la défaite en C1.

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« Semaine cauchemar » : Yann Sommer vivement critiqué en Belgique après ses bévues

Le Suisse, transféré en Belgique cet été en provenance de l'Inter Milan, fait désormais l'objet de critiques appuyées dans la presse. Le portail voetbalnieuws a évoqué une véritable « semaine cauchemar » et estimé : « Cette semaine, Sommer s'est retrouvé en plein cœur de la tempête. »

Le Nieuwsblad a établi des comparaisons avec le passé de Sommer en Bundesliga et a écrit : « Des dix-neuf arrêts que Sommer avait réalisés un jour lors d'un match avec le Borussia Mönchengladbach, ils ne peuvent pour l'instant que rêver au Club Bruges. Bon sur sa ligne, mais loin devant son but, Sommer se révèle être un gardien peu sûr. Du calme et de la sérénité habituels des années de Sommer à Gladbach, à Munich ou lors de la dernière saison du titre à l'Inter, on voit actuellement peu de choses. »

Het Laatste Nieuws a même qualifié le joueur de 37 ans, après la défaite en milieu de semaine, de « patient à haut risque apparu dans le no man's land au lieu d'être un port sûr ».

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Yann Sommer : 50 % de ses matches sans encaisser de but

Au sein de l'équipe, en revanche, le vétéran continue de bénéficier d'une confiance totale. Joaquin Seys a pris ouvertement la défense du gardien : « Cela peut arriver. Oui, même deux fois en une semaine. Yann est important dans le vestiaire et sur le terrain. » Le défenseur a poursuivi : « Après que nous avons encaissé ce but, il nous a aussi sauvés à plusieurs reprises. Rien de tout cela n'aura la moindre conséquence pour lui. Il a d'énormes qualités. Nous ne devrions pas commencer à douter de lui maintenant, et lui non plus ne devrait pas douter de lui-même. De toute façon, il se relèvera. Et il nous a aussi maintenus éveillés à plusieurs reprises. »

L'entraîneur Ivan Leko a lui aussi temporisé. « Yann sait que les erreurs font partie du football. Je suis sûr qu'il redeviendra bientôt l'un de nos meilleurs joueurs, comme avant cette semaine. À mon avis, ce n'est pas non plus une question de communication. Ce genre de chose arrive, tout simplement. »

Le technicien a ajouté : « C'est de la malchance, en aucun cas un signe de manque de qualité. Sommer a disputé des finales de Ligue des champions ces dernières années et a été champion d'Italie. Vraiment, tout ira bien. »

Sommer, qui a disputé 335 matches officiels avec Gladbach en Allemagne avant de garder ensuite les buts du Bayern à 25 reprises, a jusqu'ici joué huit fois dans les cages de Bruges. Il a encaissé sept buts, mais a aussi gardé sa cage inviolée lors de 50 % des matches.