L'Espagnol Álvaro Cortés, défenseur du Barça âgé de 21 ans, se rapproche d'un transfert officiel vers le Royal Antwerp belge, après être arrivé en Belgique en vue de signer son contrat avec son nouveau club, dans l'attente de l'annonce officielle de la transaction dans les prochaines heures.

Les caméras du réseau « DAZN » ont capté Cortés dans les tribunes du Bosuilstadion, dimanche, venu suivre le Royal Antwerp face à Saint-Trond, lors d'un match qui s'est soldé par une défaite de son futur club sur le score de 4-1, le club belge poursuivant ainsi son début de saison poussif en championnat après n'avoir récolté que 4 points lors des 4 premières journées.

Le transfert de Cortés intervient dans la recherche d'une plus grande chance de temps de jeu, après qu'il eut entamé la préparation de la saison actuelle avec l'équipe première du Barça et affirmé, durant le stage d'entraînement en Angleterre, son désir de s'imposer aux yeux de l'entraîneur Hansi Flick et de trouver une place dans ses plans.

Mais la forte concurrence aux postes de la ligne défensive du Barça menaçait les chances du jeune défenseur d'obtenir des minutes régulières, ce qui l'a poussé à chercher une nouvelle expérience lui offrant une plus grande opportunité de jouer et de progresser.

Cortés figurait dans la liste du Barça lors du match d'ouverture du championnat face à Elche, avant de manquer la confrontation contre l'Athletic Bilbao, alors qu'il était occupé par les négociations relatives à son transfert vers le Royal Antwerp.

Le club belge devrait officialiser prochainement la venue de Cortés, le défenseur espagnol entamant ainsi une nouvelle étape de sa carrière, après avoir réalisé que le chemin vers un temps de jeu régulier avec l'équipe première du Barça pourrait être plus difficile pour le moment.