Également « dans le viseur » du Bayern Munich, selon certaines informations : Liverpool voudrait recruter un nouveau gardien

C’est ce que rapporte l’expert belge du mercato Sacha Tavolieri. Selon lui, des discussions étaient actuellement en cours en vue d’un transfert. Il est également précisé qu’à Liverpool, on est convaincu du potentiel du gardien de 18 ans et que l’on souhaite l’attirer à Anfield Road comme remplaçant de l’actuel numéro deux, Giorgio Mamardashvili.

Selon Tavolieri, les Reds ne sont toutefois pas le seul club à avoir Brughmans dans le viseur. Il écrit que l’adolescent serait également « sur les radars » du champion record d’Allemagne, le Bayern Munich. Le degré de concrétisation d’un possible intérêt du FCB pour le compatriote de l’entraîneur principal Vincent Kompany (40 ans) n’est pas davantage détaillé.

Brughmans est considéré en Belgique comme un grand talent dans les buts et a franchi toutes les sélections de jeunes depuis les U15. En U19, avec laquelle il a jusqu’ici disputé deux matches, le gardien de deux mètres porte également le brassard de capitaine.

Chez les jeunes, Brughmans a notamment joué pour le Royal Antwerp et le PSV. Il a quitté Eindhoven librement en 2022 pour rejoindre Genk, où il a intégré l’effectif professionnel la saison passée et a accumulé ses premières apparitions. Il totalise désormais 15 matches avec les pros de Genk. Cette saison, cela ne se passe pas encore très bien : en quatre matches de championnat, Brughmans a déjà encaissé huit buts, et Genk occupe actuellement la septième place du classement.

Brughmans est lié à son club actuel jusqu’en 2030 après une prolongation anticipée de son contrat il y a quelques semaines.

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Quelle est la situation actuelle des gardiens à Liverpool ?

À Liverpool, Mamardashvili (25 ans) est considéré comme le prince héritier du gardien titulaire Alisson (33 ans) depuis son transfert en provenance du Valence CF en 2024, assorti d’un prêt d’un an dans la foulée à son ancien club, le Valence CF. Alors que l’international géorgien est encore lié jusqu’en 2031 au club aux 20 titres de champion, le contrat d’Alisson expire à l’issue de cette saison.

Au Bayern, le contrat du numéro un de longue date expire également l’été prochain. Manuel Neuer (40 ans) pourrait donc disputer sa dernière saison avec les Rouge et Blanc. Surtout depuis la vente d’Alexander Nübel (29 ans) à Besiktas il y a quelques semaines, Jonas Urbig (23 ans) est considéré comme le successeur de Neuer lorsque ce dernier quittera un jour Munich. Le contrat de l’ancien joueur de Cologne à la Säbener Straße court jusqu’en 2029.