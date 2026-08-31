Un transfert colossal : le « nouveau Courtois » frappe aux portes d'Anfield

Liverpool s'apprête à passer à l'action pour recruter le jeune gardien belge Luca Broegmans, portier de Genk, dans le cadre d'une opération dont le montant pourrait atteindre 35 millions d'euros, un dossier qui s'inscrit dans le plan du club pour sécuriser l'avenir du poste de gardien de but, alors que l'incertitude entoure l'avenir de Giorgi Mamardashvili et d'Alisson Becker.

Selon le spécialiste belge du marché des transferts Sacha Tavolieri, Genk estime la valeur de Broegmans, âgé de 18 ans et mesurant près de deux mètres, à environ 35 millions d'euros, tandis que son transfert à Liverpool est directement lié à l'avenir de Mamardashvili avec la formation anglaise durant les dernières heures du marché des transferts.

En Belgique, Broegmans est perçu comme l'un des plus grands talents montants au poste de gardien de but, au point qu'il a hérité du surnom de « nouveau Courtois », en référence à son compatriote Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, qui a débuté sa carrière à Genk avant de se frayer un chemin jusqu'au sommet du football européen.

Le paradoxe réside dans le fait que Liverpool a déjà recruté Mamardashvili, après avoir déboursé environ 30 millions d'euros pour l'arracher à Valence, mais l'a maintenu en prêt pendant une saison avant qu'il ne rejoigne les rangs de l'équipe, faisant du gardien géorgien l'une des options d'avenir pour protéger la cage d'Anfield.

Pour autant, l'avenir de Mamardashvili pourrait déterminer le sort du dossier Broegmans ; les informations laissent en effet entendre que Liverpool s'attachera les services du gardien belge dès le départ du Géorgien, tandis que Broegmans restera prêté à Genk pour une saison supplémentaire si Mamardashvili demeure dans les rangs de l'équipe.

La démarche de Liverpool intervient dans le cadre d'une réorganisation du poste de gardien de but, notamment alors que le contrat d'Alisson arrive à son terme en juin 2027 et que la position du club sur une prolongation de son engagement avec le gardien brésilien, qui aura 34 ans en octobre prochain, reste floue.

Alisson avait rejoint Liverpool à l'été 2018 en provenance de la Roma pour 72 millions d'euros, et il est parvenu depuis à s'imposer comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire du club. Mais Liverpool a d'ores et déjà commencé à réfléchir à l'étape suivante, que ce soit avec Mamardashvili ou par le biais d'un nouveau talent comme Broegmans.