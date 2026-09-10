Nicolo Tressoldi, l'attaquant du club belge du Club Bruges, a décidé de ne pas répondre à la convocation de la sélection italienne pour les prochaines rencontres de la Ligue des nations européenne, préférant se donner davantage de temps avant de prendre sa décision définitive concernant la sélection qu'il représentera, selon un rapport de presse.

L'éminent journaliste italien Nicolo Schira a écrit ce jeudi sur son compte du réseau social « X » : « Nicolo Tressoldi a décidé de ne pas répondre à la convocation de la sélection italienne pour les matchs de la Ligue des nations. Il a besoin de plus de temps pour prendre une décision définitive entre l'Italie et l'Allemagne. »

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La position de Tressoldi confirme que la bataille entre l'Italie et l'Allemagne pour s'attacher les services du jeune attaquant n'est pas encore tranchée, malgré de précédents rapports indiquant qu'il était proche de choisir la Squadra Azzurra.

Tressoldi est né dans la ville italienne de Cagliari, mais il a grandi footballistiquement en Allemagne après le déménagement de sa famille à Hanovre, où il a progressé dans l'académie du Hanovre 96 avant d'entamer sa carrière professionnelle avec l'équipe. Âgé de 22 ans, il possède les nationalités italienne et allemande.

Le jeune attaquant dispose d'une grande expérience avec les sélections allemandes de jeunes, puisqu'il a joué avec la sélection des moins de 19 ans, puis avec celle des moins de 21 ans, avec laquelle il a atteint la finale du Championnat d'Europe.

Tressoldi a rejoint le Club Bruges à l'été 2025 en provenance du Hanovre 96, et il a rapidement réussi à attirer l'attention en Belgique, après avoir terminé sa première saison avec l'équipe avec un total de 18 buts en 53 matchs.

Les sélections italienne et allemande se préparent toutes deux à entrer dans une nouvelle ère : l'entraîneur Roberto Mancini est de retour à la tête de la Squadra Azzurra, tandis que le chevronné Jürgen Klopp a pris en charge la Mannschaft.

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