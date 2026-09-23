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Carabao Cup

Carabao CupVue d'ensemble

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27

Carrick défend le duo de Manchester United après son cauchemar en Carabao Cup contre Brighton

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a apporté son soutien aux jeunes défenseurs Leny Yoro et Ayden Heaven après leur élimination de la Carabao Cup. Manchester United a laissé filer une avance de deux buts dans une triste défaite 3-2 contre Brighton, ce qui a suscité de vives critiques envers cette charnière centrale inexpérimentée. Malgré ce revers, Carrick insiste sur le fait que les deux joueurs restent cruciaux dans ses plans à long terme à Old Trafford.

M. CarrickManchester United
Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third Round

Maresca révèle l’expérience Samba lors de la victoire contre City

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, s’est exprimé sur le pari tactique qui a vu la sensation adolescente Floyd Samba inspirer une large victoire en Carabao Cup. Le joueur de 17 ans a marqué ses débuts chez les seniors par deux buts pleins de sang-froid, alors que le champion de Premier League a écarté Norwich City sans difficulté pour assurer sa place en huitièmes de finale.

F. SambaManchester City
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Carabao Cup, calendrier et résultats

mardi 15 septembre
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1Manchester City crestManchester City5500135815
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2Arsenal crestArsenal540184412
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