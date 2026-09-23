Carrick défend le duo de Manchester United après son cauchemar en Carabao Cup contre Brighton

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a apporté son soutien aux jeunes défenseurs Leny Yoro et Ayden Heaven après leur élimination de la Carabao Cup. Manchester United a laissé filer une avance de deux buts dans une triste défaite 3-2 contre Brighton, ce qui a suscité de vives critiques envers cette charnière centrale inexpérimentée. Malgré ce revers, Carrick insiste sur le fait que les deux joueurs restent cruciaux dans ses plans à long terme à Old Trafford.