Il nostro esperto propone i pronostici Manchester City - Sunderland. Una vittoria convincente permetterebbe ai padroni di casa di continuare il loro ottimo avvio di stagione.

Migliori scommesse per Manchester City - Sunderland

a quota 1.99 su bet365

Rayan Cherki 1+ assist a quota 2.33 su Stake

a quota 2.33 su Erling Haaland primo marcatore a quota 3.35 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Sunderland 3-0

Pronostico marcatore: Manchester City - Erling Haaland (x2), Rayan Cherki

Le preoccupazioni su come il Manchester City avrebbe affrontato l'addio di Pep Guardiola sembrano essersi dissolte. I Cityzens hanno avuto un inizio di stagione straordinario sotto la guida di Enzo Maresca, vincendo tutte le partite disputate finora.

Il City sarà galvanizzato dalla vittoria nel derby di Manchester, per quanto fortunata e sicuramente controversa. Quel successo è arrivato dopo un avvio convincente in Champions League, con la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Porto. Tornare a giocare in casa in questa occasione li rende favoriti assoluti per mantenere il primato in campionato.

Il Sunderland ha assaggiato per la prima volta l'Europa League mercoledì sera. I Black Cats non hanno deluso i propri tifosi, battendo l'AZ Alkmaar per 1-0. Tuttavia, la preoccupazione per Regis Le Bris riguarda la forma della sua squadra in campionato contro le big.

Il weekend scorso, l'Arsenal ha fatto visita allo Stadium of Light vincendo 2-0, dopo il 2-2 dello scontro diretto della stagione passata. Ora il Sunderland affronta i vicecampioni in carica, questa volta all'Etihad. Nonostante lo 0-0 nella gara di ritorno della scorsa stagione, il rendimento fuori casa dei Black Cats ha lasciato molto a desiderare.

Probabili formazioni Manchester City - Sunderland

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Semenyo, Haaland

Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Alderete, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey

Una difesa del City in miglioramento

Il Manchester City non mostra segni di arresto. Ha vinto cinque partite consecutive in tutte le competizioni dalla sconfitta in Community Shield contro l'Arsenal. I padroni di casa hanno perso appena due delle 19 gare casalinghe in campionato all'Etihad Stadium la scorsa stagione.

Questo lascia intendere che per il Sunderland domenica pomeriggio sarà estremamente difficile. I Black Cats non sono stati al meglio fuori casa, perdendo otto delle 19 trasferte in campionato e vincendone solo cinque. Dopo due gare in trasferta in campionato in questa stagione, gli ospiti sono ancora senza vittorie, con un pareggio e una sconfitta.

Quello che è incoraggiante per il City, però, è la solidità del proprio reparto arretrato. Ha mantenuto la porta inviolata in tre partite consecutive in tutte le competizioni, mentre in quattro delle ultime cinque gare del Sunderland ha segnato solo una delle due squadre. Nessuno degli ultimi tre precedenti ha visto entrambe le squadre a segno, motivo per cui vale la pena considerare i padroni di casa per tenere a secco il Sunderland.

Scommessa 1: Manchester City & No a quota 1.99 su bet365

La creatività di Cherki per sbloccare un blocco basso

Se la partita casalinga del Sunderland contro l'Arsenal è indicativa, Le Bris dovrebbe impiegare un blocco basso all'Etihad. Giocare in contropiede e servire palloni a Brian Brobbey ha messo in difficoltà i campioni in carica, rendendo complicato per l'Arsenal sfondare il muro avversario. Ci è voluta una splendida conclusione di Bruno Guimaraes per spezzare la resistenza del Sunderland.

Il City, però, può affrontare la partita in modo diverso, soprattutto in casa. La creatività e i piedi rapidi di Rayan Cherki dentro e intorno all'area sono difficili da contenere. Il francese ha la capacità di superare i difensori sfruttando il suo basso centro di gravità. Cherki è già il miglior assistman del City in campionato.

Ha realizzato due gol e due assist nelle sue quattro presenze in Premier League e punta a rifarsi dopo il derby di Manchester. Il francese ha giocato solo 45 minuti e non ha influito sull'esito della gara come avrebbe voluto. Dopo aver messo a segno 12 assist in campionato lo scorso anno, Cherki è destinato a raggiungere nuovamente la doppia cifra in questa stagione. È pronto a fare la differenza contro il Sunderland.

Scommessa 2: Rayan Cherki 1+ assist a quota 2.33 su Stake

Haaland aggiunge il Sunderland alla sua lista

Erling Haaland ha affrontato 25 avversari diversi in Premier League da quando è arrivato al Manchester City. Ha segnato contro 24 di loro, con il Sunderland l'unica squadra ad aver tenuto a secco il norvegese. L'attaccante avrà questo dato in mente quando scenderà in campo all'Etihad questo weekend.

Trovare la via del gol chiuderebbe finalmente questa statistica, significando che Haaland avrebbe segnato contro ogni squadra di Premier League affrontata. È stato il miglior giocatore del City nel derby della scorsa settimana con un xG (expected goals) di 0,87.

Ancora più importante, Haaland è a segno con sei gol nelle ultime quattro gare in tutte le competizioni. È già in testa alla corsa per il Golden Boot, con quattro gol in altrettante gare di campionato in questa stagione. Ogni gol segnato nelle sue ultime quattro partite ha aperto le marcature, ed è un esito probabile anche in questa occasione.