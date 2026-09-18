Le jeune Samba de City a livré une performance éblouissante alors que son équipe a écrasé Norwich 5-0 en Carabao Cup. Le joueur de 17 ans a été titularisé jeudi soir et a répondu présent avec brio en l’absence de l’attaquant vedette Haaland.

Samba a inscrit son premier but en équipe première juste avant la demi-heure de jeu, en plaçant une tête puissante sur un centre d’Allan. Il a ensuite ajouté un superbe enroulé à son total pour conclure une soirée mémorable.

Rayan Cherki et Allan ont également trouvé le chemin des filets, permettant à City de se mettre à l’abri. Ryan McAidoo a ensuite parachevé le score en fin de match, mais la soirée a incontestablement appartenu à Samba.