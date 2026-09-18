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« C’est ce dont je rêve ! » - Floyd Samba révèle une discussion secrète avec Enzo Maresca avant ses débuts époustouflants à deux buts avec Manchester City
Prendre ses responsabilités pour Manchester City
Le jeune Samba de City a livré une performance éblouissante alors que son équipe a écrasé Norwich 5-0 en Carabao Cup. Le joueur de 17 ans a été titularisé jeudi soir et a répondu présent avec brio en l’absence de l’attaquant vedette Haaland.
Samba a inscrit son premier but en équipe première juste avant la demi-heure de jeu, en plaçant une tête puissante sur un centre d’Allan. Il a ensuite ajouté un superbe enroulé à son total pour conclure une soirée mémorable.
Rayan Cherki et Allan ont également trouvé le chemin des filets, permettant à City de se mettre à l’abri. Ryan McAidoo a ensuite parachevé le score en fin de match, mais la soirée a incontestablement appartenu à Samba.
- AFP
La surprise tactique de Maresca en attaque
La décision d’aligner le jeune joueur en tant qu’avant-centre n’était pas un choix de dernière minute. Samba a révélé que l’entraîneur de City, Maresca, l’avait approché plusieurs jours avant la rencontre pour évoquer ce changement tactique. S’exprimant auprès des médias de City, Samba a expliqué la chronologie de sa titularisation surprise.
« J’aimerais pouvoir [le mettre en mots]. Match incroyable, a-t-il déclaré. C’est de ça que je rêvais et le concrétiser, c’est tout simplement la meilleure chose au monde à l’heure actuelle.
« Enzo m’en a parlé mardi, avec l’idée de me faire jouer en numéro neuf. Et puis, à mesure que le match approchait, j’ai su que j’allais débuter. Je devais juste me préparer mentalement pour le match. Je pense que je m’en suis plutôt bien sorti. »
Apprendre de Haaland
Prendre exemple sur le talisman habituel de City a visiblement porté ses fruits pour le joueur formé à l'académie. Haaland étant laissé au repos pour ce match de coupe, Samba a admis avoir étudié de près les déplacements de l'international norvégien dans la surface.
« Quand le ballon a franchi ma ligne jusqu'à Allan, je savais que je devais rester sur mes gardes », a confié Samba. « Quand on regarde des joueurs comme Erling, il est toujours prêt pour le ballon suivant. Je devais donc être prêt à cet instant pour placer ma tête.
« Je savais, quand j'ai reçu le ballon [sur le deuxième but], que je devais décrocher parce qu'il [Rayan Ait-Nouri] n'avait pas d'option. Je savais que j'avais de l'espace autour de moi et qu'une fois dans cet espace, si j'arrivais à armer ma frappe, il y avait de grandes chances pour qu'elle finisse au fond. »
- AFP
Sunderland et Brighton attendent
Après leur démonstration de force face à Norwich, l'attention de Manchester City se tourne désormais de nouveau vers la Premier League. Haaland devrait retrouver une place dans le onze de départ pour affronter Sunderland dimanche.
Cependant, Samba a certainement donné matière à réflexion à son entraîneur pour les prochaines rencontres de coupe. En récompense de son carton contre Norwich, Manchester City affrontera Brighton à domicile au tour suivant.
Brighton se rendra à l'Etihad Stadium durant la semaine du 26 octobre, après avoir éliminé Manchester United mercredi. Samba espérera sans aucun doute avoir une nouvelle occasion de briller lors de cette rencontre.
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