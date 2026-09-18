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마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya
Traduit par

« Dangereux pour Michael Carrick ! » - Une ancienne star de Manchester United fustige des tactiques trop lentes après un effondrement historique

M. Carrick
Manchester United
Manchester United vs Brighton
Carabao Cup
Premier League

L’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, a averti Michael Carrick que son approche tactique actuelle mettait son poste en danger. Cette vive critique fait suite à un effondrement historique contre Brighton à Old Trafford, qui soulève de sérieuses questions sur le jeu lent et prévisible de l’équipe.

  • La pression monte après l’effondrement historique à Old Trafford

    Carrick fait l’objet d’une pression croissante en tant qu’entraîneur de Manchester United après une semaine de résultats désastreux. Manchester United a subi une défaite historique 3-2 à domicile face à Brighton mercredi soir, malgré une avance rapide de 2-0.

    Cet effondrement stupéfiant a marqué la première fois depuis plus de 50 ans que Manchester United perd à Old Trafford après avoir compté deux buts d’avance. Cela a aggravé l’amère déception de la défaite 1-0 contre Manchester City réduit à 10 quelques jours plus tôt.

    Carrick a réussi à ramener le club en Ligue des champions, ce qui lui a valu d’obtenir le poste d’entraîneur permanent durant l’été. Cependant, l’ancien attaquant de Manchester United, Saha, estime désormais que le poste de l’entraîneur est en sérieux danger.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Saha critique une approche tactique lente et dangereuse

    S'exprimant auprès de Betano, Saha a insisté sur le fait que la responsabilité de la récente mauvaise passe incombe au banc plutôt qu'au vestiaire. Il a souligné un manque sévère d'automatismes offensifs et a exhorté Carrick à adapter rapidement son système.

    « Le problème de Manchester United cette saison, ce ne sont pas les joueurs, a expliqué Saha. En vérité, je ne pense pas que Manchester United ait réalisé un bon mercato estival. Mais Michael Carrick doit s'adapter.

    « Je ne vois pas une équipe qui a l'animation dont elle a besoin. Manchester United a besoin d'un système pour jouer un bon football, avec des schémas de jeu. Je pense que la manière dont ils jouent actuellement est dangereuse pour Michael Carrick, parce que cela ne dépend pas des joueurs. »

  • Des difficultés au milieu de terrain et un manque d’accélération

    Pour Saha, une préoccupation tactique majeure réside dans le manque criant d’urgence au milieu de terrain. Il estime que les milieux défensifs de Manchester United jouent beaucoup trop prudemment, ce qui finit par étouffer la capacité de l’équipe à attaquer efficacement.

    « Les deux milieux défensifs semblent trop à l’aise à faire circuler le ballon lentement, d’un côté à l’autre », a-t-il ajouté. « Cela n’apporte pas le type de passes vers l’avant nécessaires pour créer ces situations de un contre un. En transition, ils sont trop lents. Peu importe qui vous mettez dans ces situations, que ce soit Sesko, [Matheus] Cunha ou [Bryan] Mbeumo, si aucun d’entre eux ne prend plus de risques et ne se projette vers l’avant, cela ne contribuera pas à faire progresser le jeu.

    « United se crée quelques occasions, mais ce ne sont pas des occasions franches, et l’équipe n’utilise pas l’accélération de Marcus Rashford pour prendre la profondeur, donc elle n’a pas cette dimension non plus. Tout est trop lent. »

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Carrick doit trouver des solutions pour sauver la saison

    Après deux défaites douloureuses consécutives contre City et Brighton, la pression repose pleinement sur Carrick pour inverser la tendance. L'entraîneur exigera une réaction immédiate de la part de ses joueurs lors de leur prochaine rencontre alors qu'ils chercheront à rebondir. En cas de nouveau faux pas, sa position à Old Trafford pourrait être sérieusement menacée très tôt dans la saison.

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