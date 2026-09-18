Carrick fait l’objet d’une pression croissante en tant qu’entraîneur de Manchester United après une semaine de résultats désastreux. Manchester United a subi une défaite historique 3-2 à domicile face à Brighton mercredi soir, malgré une avance rapide de 2-0.

Cet effondrement stupéfiant a marqué la première fois depuis plus de 50 ans que Manchester United perd à Old Trafford après avoir compté deux buts d’avance. Cela a aggravé l’amère déception de la défaite 1-0 contre Manchester City réduit à 10 quelques jours plus tôt.

Carrick a réussi à ramener le club en Ligue des champions, ce qui lui a valu d’obtenir le poste d’entraîneur permanent durant l’été. Cependant, l’ancien attaquant de Manchester United, Saha, estime désormais que le poste de l’entraîneur est en sérieux danger.