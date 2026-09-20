Manchester United a été éliminé au troisième tour de la Carabao Cup mercredi soir, après une défaite à domicile spectaculaire 3-2 face à Brighton. Les locaux ont d'abord pris tranquillement une avance de 2-0 dans les 10 premières minutes, avant de subir un effondrement défensif total à Old Trafford.

La rencontre a marqué la première fois que Yoro et Heaven débutaient ensemble en défense centrale cette saison. Cependant, le jeune duo a eu du mal à faire face à la menace offensive de Brighton, alors que les visiteurs ont signé une remontée historique.

Heaven a été directement impliqué sur le premier but de Brighton, tandis que les deux jeunes ont été pris hors de position sur l'égalisation puis sur le troisième but décisif. Ce résultat a permis à Brighton de devenir la première équipe visiteuse depuis plus de 50 ans à s'imposer chez United après avoir été menée de deux buts.



