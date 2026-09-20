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« Je ne les isolerais pas » : Michael Carrick vole au secours du duo de Manchester United après son match cauchemardesque en Carabao Cup contre Brighton
L'effondrement de United en coupe
Manchester United a été éliminé au troisième tour de la Carabao Cup mercredi soir, après une défaite à domicile spectaculaire 3-2 face à Brighton. Les locaux ont d'abord pris tranquillement une avance de 2-0 dans les 10 premières minutes, avant de subir un effondrement défensif total à Old Trafford.
La rencontre a marqué la première fois que Yoro et Heaven débutaient ensemble en défense centrale cette saison. Cependant, le jeune duo a eu du mal à faire face à la menace offensive de Brighton, alors que les visiteurs ont signé une remontée historique.
Heaven a été directement impliqué sur le premier but de Brighton, tandis que les deux jeunes ont été pris hors de position sur l'égalisation puis sur le troisième but décisif. Ce résultat a permis à Brighton de devenir la première équipe visiteuse depuis plus de 50 ans à s'imposer chez United après avoir été menée de deux buts.
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Carrick protège ses jeunes défenseurs
Cette prestation défensive désorganisée a suscité de vives critiques de la part du consultant de Sky Sports Jamie Redknapp, qui a qualifié la performance du jeune duo d'« inepte ». L'ancien milieu de terrain a estimé que leur manque d'expérience criant avait été totalement exposé par l'attaque de Brighton.
Malgré ces jugements extérieurs sévères, Carrick a défendu avec véhémence ses joueurs lors de sa conférence de presse d'avant-match. Le patron de United a souligné que le résultat devait être considéré comme un échec collectif plutôt qu'une occasion de faire de certains des boucs émissaires.
« J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bien commencé le match, j'ai trouvé que nous avions vraiment bien commencé, a déclaré Carrick aux journalistes. Il ne s'agit pas d'eux, je pense qu'ils vont apprendre de différentes expériences et je pense qu'ils ont particulièrement bien fait.
« Ils sont dans une très bonne situation en tant que deux jeunes joueurs avec de très beaux avenirs. Malheureusement, en football, on traverse des périodes où l'on a de bonnes phases et d'autres où l'on apprend beaucoup quand les choses ne se passent pas aussi bien, mais je ne les isolerais pas du tout. »
Il faudra être patient pour Yoro à 52 M£
Les projecteurs se sont particulièrement braqués sur Yoro, arrivé en provenance de Lille en juillet 2024 dans un immense battage médiatique. United a devancé notamment le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool pour s’attacher les services du Français dans le cadre d’un transfert de 52,2 millions de livres sterling, reflet de la profonde conviction du club en son potentiel.
Désormais âgé de 20 ans, le défenseur compte 55 apparitions en Premier League, même si près de la moitié ont eu lieu en tant que remplaçant. Ses seules titularisations cette saison sont intervenues contre le Sabah FK en Ligue des champions et lors de la débâcle en coupe nationale face à Brighton. Cependant, Carrick reste catégorique : ce lourd investissement finira par porter ses fruits.
« Je ne me fais aucun souci pour Leny, a ajouté Carrick. Un avenir fantastique l’attend. Il n’y a pas de date limite. Certains joueurs découvrent à 18 ans qu’ils ont le niveau pour vraiment performer. Parfois, c’est à 22, 23 ou 24 ans que l’on voit des joueurs commencer à se développer.
« Ce à quoi nous devons faire attention, et ce que je ne ferai certainement pas, c’est prendre des décisions précipitées sur certains joueurs simplement à cause d’un match, d’une mi-temps ou d’un moment dans un match. Nous croyons énormément en Leny. »
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Le focus se déplace sur Fulham
United doit rapidement tourner la page de sa déception en Carabao Cup avant d’affronter Fulham à Craven Cottage ce dimanche. Au vu des vulnérabilités défensives observées en milieu de semaine, Carrick devrait, selon toute vraisemblance, rappeler sa charnière centrale habituelle composée de Lisandro Martinez et Harry Maguire dans le onze de départ.
Un résultat positif dans l’ouest de Londres est essentiel pour relancer la dynamique et alléger la pression grandissante sur l’effectif. Si Yoro et Heaven devraient probablement être retirés de la ligne de mire immédiate, le soutien public sans faille de leur manager garantit qu’ils resteront des options importantes au sein du groupe à mesure que le calendrier s’intensifie.
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