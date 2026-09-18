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Enzo Maresca révèle l’expérience tactique derrière les débuts remarqués de Floyd Samba avec Manchester City
Un changement tactique surprise pour la nouvelle star de Manchester City
Le réservoir de talents de Manchester City continue de produire des résultats remarquables, avec Samba, dernier joueur issu de l’académie à avoir un impact immédiat au plus haut niveau. Le joueur de 17 ans a fait les gros titres à l’Etihad Stadium, marquant dans chaque période alors que City s’est imposé tranquillement 5-0 contre Norwich. Cependant, Maresca a ensuite révélé que la performance prolifique de Samba était intervenue à un poste auquel le jeune n’avait pratiquement jamais joué auparavant. Le technicien italien a décidé d’aligner l’adolescent comme point d’appui en attaque, l’éloignant de ses rôles habituels pour le faire mener la ligne en tant que numéro 9.
Maresca a fait part de sa grande satisfaction quant à la manière dont l’expérience s’est déroulée sur le terrain. « Je suis satisfait non seulement pour les deux buts, mais pour l’ensemble de la performance, il a été bon, a déclaré Maresca aux journalistes. Il n’a pas joué beaucoup de matches en tant que numéro 9, mais nous l’avons essayé à ce poste ces derniers jours. Je lui ai demandé lors des trois ou quatre derniers jours, quand j’ai décidé de le faire jouer en numéro 9, je lui ai demandé s’il avait déjà joué [à ce poste] et il m’a dit qu’il n’y avait jamais joué auparavant. »
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Réussir la transition vers le football senior
L'entraîneur tenait à souligner que, même si Samba semblait être un naturel devant le but, le jeune joueur a encore besoin de beaucoup progresser pour maîtriser les subtilités du poste. Maresca s'est empressé de tempérer les attentes, en insistant sur le fait qu'une progression importante était encore nécessaire avant que Samba puisse maîtriser les subtilités du poste.
« Ce n'est clairement pas un numéro 9, mais il a été bon, il est jeune, plein d'énergie, il est fort, il sait conclure et il a pris de bonnes décisions, avec quelques passes à ses coéquipiers. Donc je suis content, mais encore une fois, ils sont jeunes et nous devons y aller doucement avec eux », a ajouté Maresca.
Les options au poste de faux numéro neuf
Samba n’a pas été la seule option offensive évoquée, le manager ayant réfléchi à la flexibilité tactique dont il dispose au sein de son effectif. Malgré la réussite de Samba, Maresca sait que différents adversaires exigent différents profils, en mentionnant des stars confirmées qui peuvent aussi combler le vide en l’absence d’un avant-centre traditionnel. La capacité à alterner entre une présence physique et un « faux neuf » plus technique reste une pierre angulaire de la philosophie de City sous le staff actuel. Cette flexibilité permet à l’équipe d’adapter son plan de jeu en fonction de la structure défensive à laquelle elle fait face.
Évoquant les autres possibilités dans l’effectif, Maresca a déclaré : « J’ai dit que nous avions Antoine à ce poste, cela dépend un peu, mais selon le plan de jeu nous pouvons utiliser Phil et Rayan comme faux neuf, mais c’est certain qu’il a joué ce soir, il a été bon et j’espère que nous pourrons lui donner plus de chances. »
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Allan marque les esprits pour ses débuts à l’Etihad
La soirée a également marqué un moment charnière pour l’ailier brésilien Allan, qui a réussi des débuts productifs aux côtés de Samba. Le talent sud-américain a signé à la fois un but et une passe décisive, montrant son potentiel d’adaptation aux exigences du football anglais. Maresca s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont Allan a géré la pression de jouer devant son public pour la première fois.
« Je pense que c’était une bonne performance. Ce n’était pas facile, les premières minutes ici à domicile sont toujours compliquées. Je pense qu’il était important pour lui de jouer afin de voir un peu que la compétition anglaise est un peu différente de l’Amérique du Sud. Dans l’ensemble, c’était bien, il a marqué un but et délivré une passe décisive, je pense qu’il est content », a noté Maresca.
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