Le réservoir de talents de Manchester City continue de produire des résultats remarquables, avec Samba, dernier joueur issu de l’académie à avoir un impact immédiat au plus haut niveau. Le joueur de 17 ans a fait les gros titres à l’Etihad Stadium, marquant dans chaque période alors que City s’est imposé tranquillement 5-0 contre Norwich. Cependant, Maresca a ensuite révélé que la performance prolifique de Samba était intervenue à un poste auquel le jeune n’avait pratiquement jamais joué auparavant. Le technicien italien a décidé d’aligner l’adolescent comme point d’appui en attaque, l’éloignant de ses rôles habituels pour le faire mener la ligne en tant que numéro 9.

Maresca a fait part de sa grande satisfaction quant à la manière dont l’expérience s’est déroulée sur le terrain. « Je suis satisfait non seulement pour les deux buts, mais pour l’ensemble de la performance, il a été bon, a déclaré Maresca aux journalistes. Il n’a pas joué beaucoup de matches en tant que numéro 9, mais nous l’avons essayé à ce poste ces derniers jours. Je lui ai demandé lors des trois ou quatre derniers jours, quand j’ai décidé de le faire jouer en numéro 9, je lui ai demandé s’il avait déjà joué [à ce poste] et il m’a dit qu’il n’y avait jamais joué auparavant. »