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Tel père, tel fils ! Floyd, le fils de 17 ans de Christopher Samba, marque deux fois pour ses débuts professionnels avec Manchester City lors de la victoire 5-0 contre Norwich City en Carabao Cup
Samba mène la charge de l’académie
L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a profité de ce duel du troisième tour pour mettre en valeur la profondeur de talent au sein des équipes de jeunes du club, en procédant à dix changements par rapport à l'équipe qui avait battu Manchester United. Parmi les nouveaux visages figurait Floyd, le fils de l'ancien pilier de Blackburn Rovers Christopher Samba, qui faisait partie de deux frères actuellement au centre de formation de City.
Chargé de mener l'attaque à la place d'Erling Haaland, laissé au repos, l'adolescent s'est immédiatement montré à son aise, participant au jeu et affichant la présence physique qui a défini la carrière de son père, bien que dans un rôle plus avancé.
Le déclic est arrivé à la 29e minute, lorsque son collègue débutant Allan a adressé un centre précis dans la surface. Samba a fait preuve d'un remarquable instinct de buteur pour reprendre le ballon d'une tête déviée qui a laissé Daniel Grimshaw sans réaction. Ce fut un moment de pure émotion pour le jeune joueur, cette première apparition de rêve poussant le public de l'Etihad à chanter son nom.
City n'a pas eu à attendre longtemps pour doubler son avantage, Ryan Cherki trouvant le chemin des filets seulement trois minutes plus tard.
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Domination totale à l’Etihad
Tout espoir de remontée de Norwich s’est envolé seulement trois minutes après la reprise. Allan, qui avait été une menace constante sur son aile, s’est mis le ballon sur son pied gauche avant de décocher une frappe à ras de terre qui a trompé Grimshaw pour marquer lors de ses débuts.
La réalisation du Brésilien a illustré à la perfection le gouffre de niveau entre le champion de Premier League et son adversaire de Championship. City a continué à pousser, avec Nico O'Reilly et Rico Lewis qui ont dicté le tempo du match au milieu de terrain, laissant les visiteurs courir dans le vide sous la pluie mancunienne.
La samba continue de résonner
Le sort du match a été scellé à la 54e minute lorsque Samba a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois. Servi par Rayan Ait-Nouri sur le côté droit de la surface, le joueur de 17 ans a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour son âge en enroulant une délicieuse frappe dans le petit filet opposé. Un but alliant puissance et finesse, qui laisse penser que ce pur produit du centre de formation a un immense avenir sous la tutelle de Maresca.
L’entraîneur a choisi de laisser Samba sur la pelouse jusqu’au bout, espérant clairement que l’attaquant puisse signer un triplé historique pour ses débuts. Samba n’a pas été le seul jeune à laisser une impression durable au cours de la soirée. Ryan McAidoo, entré en jeu, a parachevé le score à la 89e minute à la suite d’un beau mouvement collectif.
- AFP
Brighton attend au quatrième tour
Le speaker du stade de l'Etihad a pris un malin plaisir à informer la foule que City recevrait Brighton au quatrième tour, après la victoire des Seagulls contre Manchester United. À l'approche de la trêve internationale, Maresca sera ravi de la manière dont ses joueurs de complément et les espoirs du centre de formation ont répondu présent. L'entraîneur italien a négocié avec succès un match potentiellement piégeux tout en laissant ses principales stars au repos avant le prochain match de Premier League contre Sunderland.
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