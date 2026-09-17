L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a profité de ce duel du troisième tour pour mettre en valeur la profondeur de talent au sein des équipes de jeunes du club, en procédant à dix changements par rapport à l'équipe qui avait battu Manchester United. Parmi les nouveaux visages figurait Floyd, le fils de l'ancien pilier de Blackburn Rovers Christopher Samba, qui faisait partie de deux frères actuellement au centre de formation de City.

Chargé de mener l'attaque à la place d'Erling Haaland, laissé au repos, l'adolescent s'est immédiatement montré à son aise, participant au jeu et affichant la présence physique qui a défini la carrière de son père, bien que dans un rôle plus avancé.

Le déclic est arrivé à la 29e minute, lorsque son collègue débutant Allan a adressé un centre précis dans la surface. Samba a fait preuve d'un remarquable instinct de buteur pour reprendre le ballon d'une tête déviée qui a laissé Daniel Grimshaw sans réaction. Ce fut un moment de pure émotion pour le jeune joueur, cette première apparition de rêve poussant le public de l'Etihad à chanter son nom.

City n'a pas eu à attendre longtemps pour doubler son avantage, Ryan Cherki trouvant le chemin des filets seulement trois minutes plus tard.