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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Au Real ou au Barça ? Une légende anglaise : Mourinho fera comme Carrick avec le joyau de United

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Il s'est envolé pour l'Espagne : il a informé Manchester United de son désir de partir !

Steven Gerrard, l'ancienne star de Liverpool, insiste sur le fait que Manchester United est le meilleur endroit pour le jeune joueur JJ Gabriel et estime que l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, lancera le joueur de 15 ans s'il est prêt à jouer avec l'équipe première.

Gabriel a surpris Manchester United cette semaine en demandant à quitter le club, et il s'est déjà rendu en Espagne pour des discussions avec le Barça. Toutefois, le Real Madrid se mobilise également pour devancer ses rivaux de Liga et remporter ce dossier, selon ce que rapporte le site Metro.

Gabriel est considéré comme l'un des plus grands jeunes talents, mais les proches du joueur ont cherché à le faire monter en équipe première à United et se sont agacés du fait que l'entraîneur Carrick n'y ait pas répondu.

Gabriel n'a pas encore joué avec l'équipe première de Manchester United, bien qu'il ait été attendu qu'il soit intégré à l'effectif de Carrick face à Brighton en Carabao Cup, avant qu'il n'informe le club de son souhait de partir.

  • Rejoindre le Real ? Un sérieux avertissement

    L'ancien capitaine de Liverpool, Gabriel, a averti qu'un transfert à Madrid poserait des problèmes similaires en ce qui concerne le parcours vers un temps de jeu régulier avec l'équipe première.

    Il a expliqué à la chaîne TNT Sports : « Cela ne se limite pas à ce seul cas. De manière générale, dans ce sport, je crains la possibilité de précipiter le développement des jeunes joueurs ou de les contraindre à bâtir une carrière. »

    Il a assuré : « JJ Gabriel est un cas particulier dont je ne connais pas les détails, mais si l'on regarde le tableau dans son ensemble, il joue dans l'un des plus grands clubs du monde. Ils ont une longue histoire et des traditions bien ancrées dans la production de joueurs formidables. Il y aura des personnes importantes dans les coulisses à Manchester United, mais le plus important pour moi, c'est que vous avez un entraîneur anglais (Michael Carrick) et un entraîneur adjoint anglais (Steve Holland) qui voudront le protéger le moment venu, et quand ils estimeront qu'il est prêt, mais lorsqu'ils sentiront qu'il est prêt, ils le feront jouer. »

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    • Publicité

  • Mourinho prendra la même décision que Carrick

    Et Gerrard de poursuivre : « Ce n'est pas seulement cette situation, mais dans le football en général, les talents ont des pères, des agents et des influences extérieures qui les poussent à se précipiter beaucoup trop tôt, et cela peut affecter la carrière professionnelle de l'enfant. »

    Il a insisté : « Cela ajoutera une pression énorme, et si vous êtes un autre club qui examine cette situation, vous vous poserez la question. Oui, ce jeune est un grand talent, mais voulez-vous supporter le fardeau et le tapage qui l'entourent ? »

    Gerrard a expliqué : « Même si Gabriel rejoignait le Real Madrid maintenant, Mourinho le ferait-il jouer directement, ou bien travaillerait-il à le motiver et à le faire progresser ? Comme vous le savez, ces grands entraîneurs ne font jouer les jeunes joueurs que lorsqu'ils sont prêts à apporter quelque chose à l'équipe. À mon avis, ils doivent veiller à la santé et au bien-être de l'enfant, et Manchester United est capable d'assurer cela, car ils ont un passé dans ce domaine. »

    Il a déclaré : « Je ne sais pas ce qui lui a été dit ou promis en coulisses, mais de mon point de vue, il me semble que quelqu'un fait pression sur lui et précipite les choses. Et je ne pense pas que cela profitera à cet enfant de quelque manière que ce soit. »

    Il a conclu : « Je suis un concurrent redoutable de Manchester United, mais je les ai suivis de loin, il y a là des entraîneurs et des personnes de très haut niveau. Je connais bien Michael Carrick, et si ce jeune avait été prêt, il aurait eu une chance de jouer. »

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