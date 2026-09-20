Au Real ou au Barça ? Une légende anglaise : Mourinho fera comme Carrick avec le joyau de United

Et Gerrard de poursuivre : « Ce n'est pas seulement cette situation, mais dans le football en général, les talents ont des pères, des agents et des influences extérieures qui les poussent à se précipiter beaucoup trop tôt, et cela peut affecter la carrière professionnelle de l'enfant. »

Il a insisté : « Cela ajoutera une pression énorme, et si vous êtes un autre club qui examine cette situation, vous vous poserez la question. Oui, ce jeune est un grand talent, mais voulez-vous supporter le fardeau et le tapage qui l'entourent ? »

Gerrard a expliqué : « Même si Gabriel rejoignait le Real Madrid maintenant, Mourinho le ferait-il jouer directement, ou bien travaillerait-il à le motiver et à le faire progresser ? Comme vous le savez, ces grands entraîneurs ne font jouer les jeunes joueurs que lorsqu'ils sont prêts à apporter quelque chose à l'équipe. À mon avis, ils doivent veiller à la santé et au bien-être de l'enfant, et Manchester United est capable d'assurer cela, car ils ont un passé dans ce domaine. »

Il a déclaré : « Je ne sais pas ce qui lui a été dit ou promis en coulisses, mais de mon point de vue, il me semble que quelqu'un fait pression sur lui et précipite les choses. Et je ne pense pas que cela profitera à cet enfant de quelque manière que ce soit. »

Il a conclu : « Je suis un concurrent redoutable de Manchester United, mais je les ai suivis de loin, il y a là des entraîneurs et des personnes de très haut niveau. Je connais bien Michael Carrick, et si ce jeune avait été prêt, il aurait eu une chance de jouer. »

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