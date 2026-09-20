Au Real ou au Barça ? Une légende anglaise : Mourinho fera comme Carrick avec le joyau de United

Steven Gerrard, l'ancienne star de Liverpool, insiste sur le fait que Manchester United est le meilleur endroit pour le jeune joueur JJ Gabriel et estime que l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, lancera le joueur de 15 ans s'il est prêt à jouer avec l'équipe première.
Gabriel a surpris Manchester United cette semaine en demandant à quitter le club, et il s'est déjà rendu en Espagne pour des discussions avec le Barça. Toutefois, le Real Madrid se mobilise également pour devancer ses rivaux de Liga et remporter ce dossier, selon ce que rapporte le site Metro.
Gabriel est considéré comme l'un des plus grands jeunes talents, mais les proches du joueur ont cherché à le faire monter en équipe première à United et se sont agacés du fait que l'entraîneur Carrick n'y ait pas répondu.
Gabriel n'a pas encore joué avec l'équipe première de Manchester United, bien qu'il ait été attendu qu'il soit intégré à l'effectif de Carrick face à Brighton en Carabao Cup, avant qu'il n'informe le club de son souhait de partir.