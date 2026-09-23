Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

Bundesliga 2

Bundesliga 2Vue d'ensemble

SV Werder Bremen v FC St. Pauli - Bundesliga

Un footballeur allemand arrêté pour l’empoisonnement mortel « en guise de revanche » d’un coéquipier

Un footballeur amateur allemand de 35 ans a été placé en détention, soupçonné d’avoir empoisonné mortellement son coéquipier lors d’un voyage de fin de saison à Dresde. Les procureurs considèrent ce tragique incident comme un présumé acte de vengeance, la victime étant décédée d’une défaillance multiviscérale septique peu après son retour à domicile avec le club l’an dernier.

Bundesliga
Plus
Publicité

Bundesliga 2, calendrier et résultats

samedi 19 septembre
Hanovre badge
Hanovre
H96
2
Bochum badge
Bochum
BOC
1
FDM
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
1
FDM
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
FDM
jeudi 8 octobre
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
vendredi 9 octobre
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
Hanovre badge
Hanovre
H96
Plus

Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Hertha Berlin crestHertha Berlin66001771018
V
V
V
V
V
2Nuremberg crestNuremberg65101661016
V
V
N
V
V
3FC Heidenheim crestFC Heidenheim64111412213
N
V
V
V
D
4Wolfsbourg crestWolfsbourg6321158711
V
D
N
V
V
5Kaiserslautern crestKaiserslautern632164211
V
D
V
V
N
Plus

Betting spotlight

Opta data predicts turnaround for 3 Premier League teams
Voir plus d'articles sur les paris