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Bundesliga 2
Bundesliga 2Vue d'ensemble
Bundesliga 2, calendrier et résultats
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samedi 19 septembre
vendredi 9 octobre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Hertha Berlin
|6
|6
|0
|0
|17
|7
|10
|18
|2
|Nuremberg
|6
|5
|1
|0
|16
|6
|10
|16
|3
|FC Heidenheim
|6
|4
|1
|1
|14
|12
|2
|13
|4
|Wolfsbourg
|6
|3
|2
|1
|15
|8
|7
|11
|5
|Kaiserslautern
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|2
|11