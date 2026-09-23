Un footballeur allemand arrêté pour l’empoisonnement mortel « en guise de revanche » d’un coéquipier

Un footballeur amateur allemand de 35 ans a été placé en détention, soupçonné d’avoir empoisonné mortellement son coéquipier lors d’un voyage de fin de saison à Dresde. Les procureurs considèrent ce tragique incident comme un présumé acte de vengeance, la victime étant décédée d’une défaillance multiviscérale septique peu après son retour à domicile avec le club l’an dernier.