Selon les informations de Sky, les Basse-Saxons s’intéressent à Sandro Wagner comme nouvel entraîneur principal. L’ancien attaquant international ne serait toutefois que l’un de plusieurs candidats : l’ex-coach de Bielefeld Mitch Kniat est lui aussi cité comme une option possible.

Après un début de saison catastrophique avec seulement cinq points pris en quatre matches, tout indique à Hanovre 96 et à son entraîneur principal actuel Titz qu’une séparation se profile. Selon le journal Bild, le directeur général sportif de Hanovre, Jonas Boldt, aurait déjà pris la décision de licencier l’homme de 55 ans. Il manquerait toutefois encore l’accord du président du conseil de surveillance Martin Kind, considéré comme un soutien de Titz.

Les raisons seraient avant tout d’ordre financier. Titz est encore lié contractuellement aux Basse-Saxons jusqu’en 2027 et, en cas de séparation, le club devrait soit continuer à lui verser son salaire, soit lui payer une indemnité de départ coûteuse.

Sur le plan sportif, de nombreux éléments plaident néanmoins en faveur d’une séparation. Lancé dans la saison avec l’ambition de monter, Hanovre 96 se retrouve déjà dos au mur après trois défaites et un match nul lors de ses quatre premières rencontres. Au classement, le club n’occupe actuellement que la 15e place.

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Où Sandro Wagner était-il dernièrement sous contrat ?

Wagner, de son côté, est actuellement sans club et serait donc disponible sans indemnité de transfert. L’ancien professionnel du Werder Brême, du Hertha Berlin, de Hoffenheim et du Bayern Munich, également annoncé du côté du grand club suisse du FC Bâle, a dernièrement officié sur le banc du FC Augsbourg.

C’est là que la séparation est intervenue début décembre 2025, après que Wagner n’avait pris avec les Fuggerstädter que sept points en onze matches de Bundesliga à la suite d’une victoire convaincante lors de l’ouverture de la saison 2025-2026 contre le SC Fribourg (3-1). Après une défaite 0-3 lors de la 12e journée contre Hoffenheim, il a été mis à pied.

Auparavant, Wagner a travaillé comme entraîneur du SpVgg Unterhaching, avec lequel il a fêté la montée en 3. Liga en 2023, ainsi que comme adjoint des U20 allemands et de l’équipe d’Allemagne A. Il a encadré cette dernière avec l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann lors de l’Euro à domicile en 2024, où l’équipe du DFB a atteint les quarts de finale avant d’y être éliminée de manière malheureuse par l’Espagne.