Selon Bild , l’actuel entraîneur adjoint Levent Sürme a été chargé cette semaine de mener des discussions avec les candidats. Sans donner davantage d’explications, Hanovre avait annoncé mercredi que Sürme serait absent des entraînements pour le reste de la semaine en raison de « missions sportives spéciales ».

Selon le journal, il profite de ce temps pour rencontrer les différents candidats : aussi bien Wagner, la solution privilégiée, que deux alternatives. Les discussions porteraient sur les joueurs, l’orientation future et les possibles compositions du staff technique. Fait inhabituel : l’entraîneur adjoint du prédécesseur limogé se voit confier une telle mission.

Après un début de saison manqué avec seulement quatre points en cinq matches et une défaite 2-1 contre le 1. FC Nuremberg vendredi dernier, Hanovre s’est séparé de Titz lundi. Au classement de 2. Bundesliga, Hanovre n’occupe actuellement que la 15e place.

Hanovre 96 affronte le VfL Bochum dimanche

Le candidat à la montée veut avoir trouvé un accord avec un successeur d’ici à la fin de cette semaine. Avec Wagner, il ne resterait plus que quelques détails à régler. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur intérimaire Lars Barlemann dirigera l’équipe dimanche contre le VfL Bochum. La trêve internationale entraînera ensuite une pause de deux semaines en 2. Bundesliga, durant laquelle le nouvel entraîneur doit prendre ses marques.

Sürme travaille comme entraîneur adjoint à Hanovre depuis 2025. Malgré le licenciement de Titz, le Turc de 43 ans a été conservé, son contrat courant encore jusqu’en 2027. Wagner a entraîné le FC Augsbourg la saison dernière, avant d’être limogé en décembre. Depuis, l’ancien adjoint de l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann, âgé de 38 ans, est sans club.