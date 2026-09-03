En confirmant la nouvelle sur Instagram, l’attaquant vétéran a exprimé une profonde gratitude pour ses presque deux décennies en sélection nationale. Dzeko a souligné l’immense privilège de représenter sa patrie sur la scène internationale, décrivant cela comme l’accomplissement d’une ambition de toujours au fil de ses 151 sélections.

« Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie à chaque fois que j’ai porté ce maillot, a écrit Dzeko. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi lors de chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. Tant de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, n’a jamais changé.

« Maintenant, je sens que le moment est venu de me retirer. Si j’ai tenu jusqu’à l’âge de 40 ans en sélection nationale, c’est parce que j’ai vraiment tout donné. À chaque fois. Tout. »

Il a également appelé les supporters à le rejoindre pour une dernière soirée, ajoutant : « J’espère simplement que vous serez là ce soir-là contre la Suède, afin que nous puissions partager une émotion de plus. C’est ainsi que je veux vivre ma dernière soirée sous le maillot de mon pays : avec vous tous à mes côtés. »



