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Fin d’une époque ! Edin Dzeko annonce sa retraite internationale alors que la légende de la Bosnie-Herzégovine se prépare à des adieux chargés d’émotion
Dzeko met un terme à sa carrière historique avec la Bosnie
Dzeko a annoncé sa retraite imminente du football international, marquant la fin d’un parcours remarquable avec la Bosnie-Herzégovine. L’attaquant de 40 ans, qui évolue actuellement à Schalke, portera les couleurs de sa nation pour la dernière fois lors de son match de Ligue des nations contre la Suède le 2 octobre.
Après avoir fait ses débuts en équipe A contre la Turquie en 2007, l’ancien joueur de Manchester City, Wolfsburg et de l’Inter a connu un parcours illustre sur la scène mondiale. Il quittera la sélection en tant que joueur le plus capé de l’histoire de son pays et meilleur buteur de tous les temps, en laissant derrière lui un héritage qui a défini toute une génération du football bosnien.
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« J’ai vraiment tout donné »
En confirmant la nouvelle sur Instagram, l’attaquant vétéran a exprimé une profonde gratitude pour ses presque deux décennies en sélection nationale. Dzeko a souligné l’immense privilège de représenter sa patrie sur la scène internationale, décrivant cela comme l’accomplissement d’une ambition de toujours au fil de ses 151 sélections.
« Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie à chaque fois que j’ai porté ce maillot, a écrit Dzeko. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi lors de chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. Tant de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, n’a jamais changé.
« Maintenant, je sens que le moment est venu de me retirer. Si j’ai tenu jusqu’à l’âge de 40 ans en sélection nationale, c’est parce que j’ai vraiment tout donné. À chaque fois. Tout. »
Il a également appelé les supporters à le rejoindre pour une dernière soirée, ajoutant : « J’espère simplement que vous serez là ce soir-là contre la Suède, afin que nous puissions partager une émotion de plus. C’est ainsi que je veux vivre ma dernière soirée sous le maillot de mon pays : avec vous tous à mes côtés. »
Un héritage de succès sans précédent
L'impact de Dzeko sur le football bosnien ne peut être surestimé. En 151 sélections, il a trouvé le chemin des filets à 73 reprises, consolidant son statut d'icône nationale. Ses exploits de buteur ont été essentiels pour aider son pays à décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2014, sa toute première apparition dans un tournoi majeur en tant que pays indépendant.
L'attaquant a mis en avant cet accomplissement historique comme l'un des sommets de sa carrière, déclarant : « Se qualifier pour notre première Coupe du monde en 2014 reste l'un des moments les plus heureux de ma vie de footballeur.
« Les émotions que j'ai ressenties le soir du but contre le pays de Galles, puis à Zenica contre l'Italie en mars, resteront à jamais dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre cadeau incroyable que le football m'a offert. »
Même au crépuscule de sa carrière, Dzeko a continué à répondre présent sur les plus grandes scènes. Il a joué un rôle déterminant dans le parcours de la Bosnie jusqu'aux seizièmes de finale du tournoi 2026, veillant à ce que son influence reste forte bien après ses 40 ans.
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Une dernière danse contre la Suède
L’attention se tourne désormais vers le 2 octobre, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine affrontera la Suède en Ligue des nations. Cette rencontre servira non seulement de test compétitif crucial, mais aussi d’adieux émouvants pour le plus grand joueur de l’histoire du pays.
Les supporters afflueront sans aucun doute pour offrir à leur capitaine l’hommage qu’il mérite. Après la trêve internationale, Dzeko reportera son attention sur ses obligations en club avec Schalke, tournant la page d’une carrière internationale qui a apporté une joie sans précédent dans les rues de Bosnie.
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