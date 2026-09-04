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VIDÉO : est-ce le plus beau tifo de tous les temps ? Le superbe spectacle d’Osnabruck devient viral
Les montagnes russes stupéfient le football allemand
Les supporters d’Osnabruck ont présenté une remarquable chorégraphie mécanique dans les tribunes du stade de la Bremer Brucke le 2 septembre. Cette installation complexe a été assemblée à l’aide de lattes en bois, de tubes en plastique et de tissu, avec un wagonnet rempli de mannequins glissant le long de rails prévus à cet effet. Le chariot a même déclenché un flash simulé en passant par une station photo dédiée, projetant l’image obtenue sur la tribune de droite.
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Le club explique un parcours tumultueux
Le club a confirmé à la BBCque l’énorme chorégraphie avait nécessité « plusieurs mois » de préparation minutieuse afin de mettre en valeur son héritage sous la bannière « VfL Osnabruck - des montagnes russes ! ». Les dirigeants ont expliqué que le visuel reflétait une histoire faite de « hauts et de bas », célébrant des sommets célèbres, comme la victoire de 1978 contre le Bayern, tout en rappelant de douloureux « scandales et amères défaites ».
Le public local a accompagné ce visuel en entonnant à pleins poumons un hymne spécial intitulé « Funpark Bremer Brucke », alors qu’Osnabruck prenait à la surprise générale l’avantage dès la cinquième minute, avant qu’un doublé de Harry Kane et des buts de Tom Bischof et Michael Olise n’assurent une victoire renversante 4-1 aux visiteurs.
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La lutte pour le maintien passe avant tout
Fraîchement sacré champion de troisième division la saison dernière, Osnabruck doit rapidement se tourner vers la lutte pour le maintien en 2. Bundesliga. Conserver son statut en deuxième division reste l’objectif prioritaire pour une équipe qui n’a jamais évolué dans l’élite. Sa prestation pleine de caractère face au géant bavarois qu’est le Bayern devrait néanmoins lui apporter un important regain de confiance avant les rudes batailles de championnat à venir.
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