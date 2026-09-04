Le club a confirmé à la BBCque l’énorme chorégraphie avait nécessité « plusieurs mois » de préparation minutieuse afin de mettre en valeur son héritage sous la bannière « VfL Osnabruck - des montagnes russes ! ». Les dirigeants ont expliqué que le visuel reflétait une histoire faite de « hauts et de bas », célébrant des sommets célèbres, comme la victoire de 1978 contre le Bayern, tout en rappelant de douloureux « scandales et amères défaites ».

Le public local a accompagné ce visuel en entonnant à pleins poumons un hymne spécial intitulé « Funpark Bremer Brucke », alors qu’Osnabruck prenait à la surprise générale l’avantage dès la cinquième minute, avant qu’un doublé de Harry Kane et des buts de Tom Bischof et Michael Olise n’assurent une victoire renversante 4-1 aux visiteurs.