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Un footballeur amateur allemand arrêté pour avoir prétendument empoisonné un coéquipier dans un choquant meurtre de « vengeance »
Un joueur amateur risque d’être arrêté
Un footballeur amateur allemand de 35 ans nommé Marius a été arrêté par la police le mardi 1er septembre, soupçonné d’avoir empoisonné son coéquipier Philipp, âgé de 30 ans. La victime est tombée malade lors d’un voyage de fin de saison à Dresde avec le club amateur de TuS Rockenberg, avant de décéder à l’hôpital le 16 juin 2025. Des examens médicaux ont ensuite confirmé que la cause du décès était une défaillance multiviscérale septique provoquée par un empoisonnement, selon des informations citées par NeedToKnow.
- Icon Sportswire
Le procureur soupçonne un mobile de représailles
Les autorités et les proches de Philipp ont d'abord soupçonné une grave intoxication alimentaire après que l'équipe a mangé du poisson pendant le voyage, avant que les enquêteurs médico-légaux ne découvrent des éléments indiquant un homicide délibéré.
Concernant le mobile présumé de l'incident, le procureur principal Thomas Hauburger a déclaré aux médias locaux : « Nous supposons qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. »
L'arrestation a provoqué une onde de choc au sein du club amateur, le responsable de la section football de Rockenberg, Manuel Barufe, déclarant aux médias locaux : « Nous sommes tous surpris et choqués. Personne ne s'y attendait. Nous espérons que la police pourra faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. »
Un club dévasté par la tragédie
Rockenberg a publié un communiqué officiel sur les réseaux sociaux, faisant part de sa profonde dévastation tout en demandant le respect de la vie privée de tous les membres du club pendant le déroulement de la procédure judiciaire. Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le club a déclaré : « Après avoir dû faire face au décès soudain d’un coéquipier dans notre section football l’an dernier, les événements de mardi dernier nous ont une nouvelle fois laissés sans voix. Aucun d’entre nous ne peut actuellement comprendre ce nouveau coup dévastateur.
« Nous plaçons désormais nos espoirs dans le travail des autorités et avons confiance dans le fait que l’incident fera l’objet d’une enquête complète. Compte tenu de la situation extrêmement pénible et émotionnelle pour toutes les personnes impliquées dans notre club, nous ne commenterons pas l’enquête en cours. Nous demandons donc de toute urgence, et avec respect, que les joueurs, les entraîneurs et les membres du conseil d’administration ne soient pas sollicités pour des commentaires. Merci de votre compréhension. »
- AFP
La procédure judiciaire est toujours en cours.
Marius reste en détention provisoire tandis que les procureurs de l’État et les enquêteurs de la police poursuivent leur enquête sur la mort de Philipp. L’arrestation est intervenue à peine deux semaines avant que le suspect ne soit censé organiser une grande célébration de mariage, après avoir déjà célébré un mariage civil à la suite de l’incident l’an dernier. Ni l’accusé ni ses représentants légaux n’ont publié de réponse publique aux accusations, tandis que les autorités s’efforcent d’établir la chronologie exacte des événements.
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