Les autorités et les proches de Philipp ont d'abord soupçonné une grave intoxication alimentaire après que l'équipe a mangé du poisson pendant le voyage, avant que les enquêteurs médico-légaux ne découvrent des éléments indiquant un homicide délibéré.

Concernant le mobile présumé de l'incident, le procureur principal Thomas Hauburger a déclaré aux médias locaux : « Nous supposons qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. »

L'arrestation a provoqué une onde de choc au sein du club amateur, le responsable de la section football de Rockenberg, Manuel Barufe, déclarant aux médias locaux : « Nous sommes tous surpris et choqués. Personne ne s'y attendait. Nous espérons que la police pourra faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. »