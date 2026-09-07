Louey Ben Farhat évoluera désormais pour l’Allemagne. Selon les informations de Transfermarkt , le joueur offensif de 20 ans, qui avait signé un contrat avec le SC Fribourg avant la saison, a changé de fédération et a opté pour un avenir avec la DFB.

Né à Waiblingen, il possède également la nationalité tunisienne et avait jusque-là porté les couleurs des sélections tunisiennes, disputant même déjà deux matches internationaux A avec la Tunisie. Il devrait désormais être convoqué avec les Espoirs allemands lors de la prochaine trêve internationale.

Ce changement de fédération fait suite au renoncement volontaire de Ben Farhat à la Coupe du monde, alors que l’entraîneur de l’époque, Sabri Lamouchi, aurait aimé le retenir dans la liste tunisienne pour le Mondial. Mais l’attaquant a décliné, justifiant sa décision par une charge de travail trop importante après avoir été absent quatre mois lors de la phase aller à cause d’une fracture du métatarse.

« C’est irrespectueux. L’affaire est terminée ! », s’était emporté un Lamouchi furieux à l’époque, avant d’expliquer : « Ce matin, le père de Louey Ben Farhat m’a appelé. Il m’a dit qu’il était trop tôt pour l’intégrer à la sélection, et il a refusé. J’étais choqué. J’ai appelé Louey, mais il n’a pas répondu. J’ai rappelé son père, mais lui non plus n’a pas répondu. »

Si Ben Farhat avait joué la Coupe du monde avec la Tunisie, un changement de fédération vers la DFB n’aurait plus été possible. Au niveau des clubs, le jeune joueur va entre-temps poursuivre sa carrière en prêt pendant une année supplémentaire au KSC, avant de rejoindre définitivement Fribourg l’été prochain.