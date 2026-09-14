How to buy AFC Champions League Elite tickets: Full 2026/27 fixtures, where to buy, prices & more

Asia's flagship club competition is back, with the 2026/27 AFC Champions League Elite now underway. The competition has expanded to 32 teams for the first time since its 2024/25 rebrand, and the League Stage runs all the way through to February 2027 before a centralised Finals in Saudi Arabia.

Let GOAL help guide you on how you can make your Asian footballing dreams come true by securing match tickets to some unforgettable AFC Champions League Elite fixtures this season. Check out the full fixture list below and how you can buy tickets to every matchday.

Full AFC Champions League Elite 2026/27 fixture list

Exact match dates, kick-off times and venues within each matchday window are confirmed by the AFC and individual clubs closer to the games, so these are listed by matchday date range for now, check the ticket link for the latest listings as fixtures are locked in.

Date Fixture Venue Tickets Sep 14-16, 2026 (MD1) Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets Sep 14-16, 2026 (MD1) Shabab Al Ahli vs Tractor TBC Tickets Sep 14, 2026 (MD1) Al-Shamal vs Al-Ittihad Al Bayt Stadium, Al Khor Tickets Sep 14-16, 2026 (MD1) Al-Ahli vs Pakhtakor TBC Tickets Sep 14, 2026 (MD1) Esteghlal vs Al Sadd TBC Tickets Sep 14-16, 2026 (MD1) Al-Qadsiah vs Al Wasl TBC Tickets Sep 15, 2026 (MD1) Al Ain vs Al-Nassr TBC Tickets Sep 15, 2026 (MD1) Al-Hilal vs Al-Gharafa Kingdom Arena, Riyadh Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Kashima Antlers vs Newcastle Jets TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Gamba Osaka vs Công An Hà Nội TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Ratchaburi vs Shanghai Port TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Johor Darul Ta'zim vs Buriram United TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Beijing Guoan vs Pohang Steelers TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol TBC Tickets Sep 15-16, 2026 (MD1) Port vs Vissel Kobe TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Pakhtakor vs Al-Qadsiah TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Tractor vs Al-Shamal TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Al Wasl vs Al-Ahli TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Al-Nassr vs Neftchi TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Al-Gharafa vs Esteghlal TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Al Sadd vs Al-Hilal TBC Tickets Oct 12-14, 2026 (MD2) Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Newcastle Jets vs Gamba Osaka TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Kyoto Sanga vs Ratchaburi TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Buriram United vs Beijing Guoan TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Công An Hà Nội vs Kashima Antlers TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets Oct 13-14, 2026 (MD2) Kashiwa Reysol vs Port TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Neftchi vs Al-Ittihad TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Al-Ahli vs Al-Gharafa TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Al Ain vs Tractor TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Al-Nassr vs Al Wasl TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Al-Qadsiah vs Al Sadd TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Shabab Al Ahli vs Esteghlal TBC Tickets Oct 26-28, 2026 (MD3) Al-Shamal vs Al-Hilal TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Shanghai Port vs Công An Hà Nội TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Johor Darul Ta'zim vs Port TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Kyoto Sanga vs Newcastle Jets TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Ratchaburi vs Kashiwa Reysol TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Kashima Antlers vs Pohang Steelers TBC Tickets Oct 27-28, 2026 (MD3) Gamba Osaka vs Buriram United TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Pakhtakor vs Al-Nassr TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Tractor vs Neftchi TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Al Sadd vs Al-Ahli TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Al-Ittihad vs Al Ain TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Al-Gharafa vs Al-Qadsiah TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Esteghlal vs Al-Shamal TBC Tickets Nov 2-4, 2026 (MD4) Al-Hilal vs Shabab Al Ahli TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Newcastle Jets vs Shanghai Port TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Vissel Kobe vs Ratchaburi TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Port vs Beijing Guoan TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Pohang Steelers vs Gamba Osaka TBC Tickets Nov 3-4, 2026 (MD4) Buriram United vs Kashima Antlers TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Neftchi vs Al-Hilal TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Al Ain vs Esteghlal TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Tractor vs Al Wasl TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Al-Shamal vs Al-Ahli TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Al-Ittihad vs Pakhtakor TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah TBC Tickets Nov 23-25, 2026 (MD5) Al-Nassr vs Al Sadd TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Kyoto Sanga vs Pohang Steelers TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Shanghai Port vs Buriram United TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Công An Hà Nội vs Vissel Kobe TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets Nov 24-25, 2026 (MD5) Gamba Osaka vs Port TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Pakhtakor vs Tractor TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Al Wasl vs Al-Ittihad TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Al-Qadsiah vs Al-Shamal TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Esteghlal vs Neftchi TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Al-Hilal vs Al Ain TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Al-Gharafa vs Al-Nassr TBC Tickets Dec 1-8, 2026 (MD6) Al-Ahli vs Shabab Al Ahli TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Vissel Kobe vs Newcastle Jets TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Pohang Steelers vs Shanghai Port TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Beijing Guoan vs Ratchaburi TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Buriram United vs Kyoto Sanga TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka TBC Tickets Dec 1-2, 2026 (MD6) Port vs Kashima Antlers TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Pakhtakor vs Esteghlal TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Tractor vs Al Sadd TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Al Ain vs Al-Qadsiah TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Al-Nassr vs Al-Shamal TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Al-Ittihad vs Al-Gharafa TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Neftchi vs Al-Ahli TBC Tickets Feb 8-10, 2027 (MD7) Al Wasl vs Al-Hilal TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Shanghai Port vs Port TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Ratchaburi vs Gamba Osaka TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Công An Hà Nội vs Beijing Guoan TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Vissel Kobe vs Pohang Steelers TBC Tickets Feb 9-10, 2027 (MD7) Kashiwa Reysol vs Buriram United TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Al-Ahli vs Al Ain TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Al Sadd vs Al-Ittihad TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Esteghlal vs Al Wasl TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Shabab Al Ahli vs Al-Nassr TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Al-Gharafa vs Tractor TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Al-Hilal vs Pakhtakor TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets Feb 15-17, 2027 (MD8) Al-Qadsiah vs Neftchi TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Kashima Antlers vs Ratchaburi TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Buriram United vs Vissel Kobe TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Port vs Kyoto Sanga TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Beijing Guoan vs Newcastle Jets TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets Feb 16-17, 2027 (MD8) Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol TBC Tickets

How to buy AFC Champions League Elite match tickets

Apart from the AFC Champions League Elite Finals, which take place in Saudi Arabia in late April and early May 2027, you cannot buy tickets for AFC Champions League Elite games directly through the AFC itself. Instead, they are sold club-by-club among the teams competing in this season's edition.

You must visit the individual club or league's official ticketing site for the fixture you want to attend and buy your seat from there. Demand can often exceed available allocation for some of the bigger fixtures, particularly those involving Saudi Arabia's leading sides.

While official club and league portals are the safest way for supporters to purchase AFC Champions League Elite tickets, those looking to attend matches may wish to consider secondary sites such as Ticombo, which could give them the best opportunity of securing last-minute seats.

How much are AFC Champions League Elite match tickets?

The price for AFC Champions League Elite match tickets varies depending on several factors, including which clubs are involved, the venue and the stage of the competition.

For example, a fixture involving Al-Hilal or Al-Nassr in Riyadh would typically cost far more than a League Stage encounter in a smaller market.

Clubs will typically set prices for AFC Champions League Elite tickets at the start of a season for the League Stage. If a team progresses to the knockout rounds, prices may increase for certain fixtures depending on opponent, location and demand.

Keep tabs on the various clubs' official ticket portals for additional information about availability and prices.

What to expect from the AFC Champions League Elite 2026/27?

Al-Ahli enter this season as two-time defending champions, having retained the title in 2026, and will be aiming to become the first club to win the competition three times in a row.

Saudi Arabia has four representatives in the West Region for the first time this season, following the league's expansion: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal and Al-Nassr, the latter having returned to the top tier after winning the 2025/26 Saudi Pro League title. Cristiano Ronaldo has made this competition one of his defining targets for the campaign.

Elsewhere, Qatar's Al-Shamal make their continental debut this season, while Iran's Esteghlal, Uzbekistan's Neftchi and Pakhtakor, and Iraq's Al-Quwa Al-Jawiya round out a competitive West Region.

In the East Region, Japan's expanded contingent of five clubs, including Vissel Kobe and Kyoto Sanga, headline a group also featuring South Korea's K League champions Jeonbuk Hyundai Motors, Thailand's Buriram United and Vietnam's Công An Hà Nội, all chasing a run deep into the new single-league format.