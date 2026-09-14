How to buy AFC Champions League Elite tickets: Full 2026/27 fixtures, where to buy, prices & more

Asia's flagship club competition is back, with the 2026/27 AFC Champions League Elite now underway. The competition has expanded to 32 teams for the first time since its 2024/25 rebrand, and the League Stage runs all the way through to February 2027 before a centralised Finals in Saudi Arabia.
Let GOAL help guide you on how you can make your Asian footballing dreams come true by securing match tickets to some unforgettable AFC Champions League Elite fixtures this season. Check out the full fixture list below and how you can buy tickets to every matchday.
Full AFC Champions League Elite 2026/27 fixture list
Exact match dates, kick-off times and venues within each matchday window are confirmed by the AFC and individual clubs closer to the games, so these are listed by matchday date range for now, check the ticket link for the latest listings as fixtures are locked in.
|Date
|Fixture
|Venue
|Tickets
|Sep 14-16, 2026 (MD1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|Sep 14-16, 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|TBC
|Tickets
|Sep 14, 2026 (MD1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Tickets
|Sep 14-16, 2026 (MD1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|Sep 14, 2026 (MD1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|Sep 14-16, 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|Sep 15, 2026 (MD1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|Sep 15, 2026 (MD1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riyadh
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
|Sep 15-16, 2026 (MD1)
|Port vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Tractor vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|Oct 12-14, 2026 (MD2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|Oct 13-14, 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Al Ain vs Tractor
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|Oct 26-28, 2026 (MD3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|Oct 27-28, 2026 (MD3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Tractor vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|Nov 2-4, 2026 (MD4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Port vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|Nov 3-4, 2026 (MD4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Al Ain vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Tractor vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|Nov 23-25, 2026 (MD5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|Nov 24-25, 2026 (MD5)
|Gamba Osaka vs Port
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Pakhtakor vs Tractor
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Esteghlal vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|Dec 1-8, 2026 (MD6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|Dec 1-2, 2026 (MD6)
|Port vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Tractor vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|Feb 8-10, 2027 (MD7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Shanghai Port vs Port
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|Feb 9-10, 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|Feb 15-17, 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Port vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|Feb 16-17, 2027 (MD8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
How to buy AFC Champions League Elite match tickets
Apart from the AFC Champions League Elite Finals, which take place in Saudi Arabia in late April and early May 2027, you cannot buy tickets for AFC Champions League Elite games directly through the AFC itself. Instead, they are sold club-by-club among the teams competing in this season's edition.
You must visit the individual club or league's official ticketing site for the fixture you want to attend and buy your seat from there. Demand can often exceed available allocation for some of the bigger fixtures, particularly those involving Saudi Arabia's leading sides.
While official club and league portals are the safest way for supporters to purchase AFC Champions League Elite tickets, those looking to attend matches may wish to consider secondary sites such as Ticombo, which could give them the best opportunity of securing last-minute seats.
How much are AFC Champions League Elite match tickets?
The price for AFC Champions League Elite match tickets varies depending on several factors, including which clubs are involved, the venue and the stage of the competition.
For example, a fixture involving Al-Hilal or Al-Nassr in Riyadh would typically cost far more than a League Stage encounter in a smaller market.
Clubs will typically set prices for AFC Champions League Elite tickets at the start of a season for the League Stage. If a team progresses to the knockout rounds, prices may increase for certain fixtures depending on opponent, location and demand.
Keep tabs on the various clubs' official ticket portals for additional information about availability and prices.
What to expect from the AFC Champions League Elite 2026/27?
Al-Ahli enter this season as two-time defending champions, having retained the title in 2026, and will be aiming to become the first club to win the competition three times in a row.
Saudi Arabia has four representatives in the West Region for the first time this season, following the league's expansion: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal and Al-Nassr, the latter having returned to the top tier after winning the 2025/26 Saudi Pro League title. Cristiano Ronaldo has made this competition one of his defining targets for the campaign.
Elsewhere, Qatar's Al-Shamal make their continental debut this season, while Iran's Esteghlal, Uzbekistan's Neftchi and Pakhtakor, and Iraq's Al-Quwa Al-Jawiya round out a competitive West Region.
In the East Region, Japan's expanded contingent of five clubs, including Vissel Kobe and Kyoto Sanga, headline a group also featuring South Korea's K League champions Jeonbuk Hyundai Motors, Thailand's Buriram United and Vietnam's Công An Hà Nội, all chasing a run deep into the new single-league format.