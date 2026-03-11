Goal.com
Ao Vivo

خالد محمود

Notícias de خالد محمود
  1. FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
    F. ValverdeReal Madrid

    Valverde é “tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser” - Arbeloa

    O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogiou Fede Valverde após a vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City, descrevendo o meio-campista como a “referência” definitiva para o clube. Arbeloa enfatizou que Valverde incorpora todas as qualidades que um jogador do Real Madrid deve possuir e continua sendo o porta-estandarte definitivo da era moderna após sua atuação magistral na Liga dos Campeões.

  2. FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
    K. HjulmandArsenal

    “Não é pênalti” – técnico do Leverkusen se irrita com o empate do Arsenal no final da partida

    O técnico do Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, criticou a polêmica penalidade marcada no final da partida, que permitiu ao Arsenal escapar com um empate em 1 a 1 na primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões. Embora o dinamarquês tenha elogiado a disciplina de sua equipe contra os Gunners na BayArena, ele expressou descrença em relação à arbitragem, descrevendo o revés no último minuto como um golpe difícil de engolir na partida de ida da eliminatória.

  3. Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    K. HavertzArsenal

    Havertz "desculpa-se" após empate do Arsenal com o Leverkusen

    Kai Havertz provou ser o protagonista em seu emocionante retorno à BayArena, convertendo um pênalti controverso no final da partida para garantir o empate em 1 a 1 do Arsenal contra o Bayer Leverkusen. O jogador da seleção alemã saiu do banco para impedir que seu ex-time conquistasse uma vitória histórica na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Embora tenha entrado em campo para garantir o resultado, Havertz admitiu sentir tristeza por seus ex-companheiros após seu gol decisivo.

  4. GFX Kasper Hjulmand Nicolas Jover Getty/GOAL
    Bayer LeverkusenArsenal

    O técnico do Leverkusen compartilha momento com o treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal após gol de escanteio

    O Bayer Leverkusen conseguiu surpreender o Arsenal usando a arma especial do time londrino, marcando um gol em um escanteio na partida realizada na noite de quarta-feira. O cabeceio levou o técnico do Leverkusen, Kasper Hjulmand, a compartilhar um momento marcante com o treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal, quando a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões terminou em um empate de 1 a 1 na BayArena.

  5. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    A. GriezmannOrlando City

    Griezmann explica por que recusou a proposta da MLS

    Antoine Griezmann finalmente quebrou o silêncio sobre as intensas especulações que o ligam a uma transferência de alto nível para o Orlando City, da MLS. Apesar do grande interesse da América do Norte, o atacante francês confirmou sua intenção de permanecer no Metropolitano, enquanto continua a consolidar seu status de lenda de todos os tempos do Los Rojiblancos, garantindo que continue sendo o principal foco do clube.

  7. FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
    A. DaviesBayern de Munique

    Davies, Musiala e Urbig afastados do Bayern

    O departamento médico do Bayern de Munique confirmou na quarta-feira que Alphonso Davies, Jonas Urbig e Jamal Musiala ficarão afastados dos gramados após serem substituídos durante a vitória por 6 a 1 sobre o Atalanta pela Liga dos Campeões. A notícia lançou uma sombra sobre o time de Vincent Kompany, já que o relatório oficial do clube confirmou que Davies sofreu uma lesão muscular no tendão da coxa direita durante o segundo tempo da partida europeia em Bergamo, o que representa um revés significativo para o líder da Bundesliga em um período crucial da temporada.

  8. FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP
    IrãCopa do Mundo

    Irã desiste da Copa do Mundo, afirma ministro do Esporte

    A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 foi colocada em sérias dúvidas após comentários explosivos do ministro do Esporte do país. Com o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México marcado para começar em apenas três meses, Ahmad Donyamali disse à televisão estatal que a equipe não viajaria devido ao conflito militar em curso envolvendo os Estados Unidos e Israel.

  10. FBL-FRA-CUP-LYON-LENSAFP
    EndrickLyon

    O técnico do Lyon defende Endrick em meio à fase ruim

    O técnico do Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, lançou uma defesa veemente de Endrick, classificando o crescente escrutínio sobre o brasileiro como “muito injusto” e reacionário. Embora a transferência do jogador de 19 anos do Real Madrid tenha sido vista como uma jogada genial para salvar sua carreira, foi a crença inabalável de Fonseca no jovem que definiu sua integração ao futebol francês durante este período difícil.

  1. Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    L. RoseniorChelsea

    Rosenior elogia o “magnífico e corajoso” Wrexham após drama com o VAR

    O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, demonstrou grande respeito pelo Wrexham após o Blues ter sobrevivido a um grande susto na FA Cup, no Racecourse Ground, no sábado. Apesar da diferença entre as divisões, o gigante da Premier League foi forçado a ir para a prorrogação pelo time que busca a promoção na Championship, garantindo finalmente uma vitória por 4 a 2 graças aos gols de Alejandro Garnacho e Joao Pedro no final da partida. A noite foi marcada por muito drama, incluindo um cartão vermelho e um gol anulado que exigiu uma intervenção significativa do VAR para decidir o resultado final deste confronto emocionante.

  2. Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    WrexhamChelsea

    Reynolds orgulhoso com o Wrexham a pressionar o Chelsea até ao limite

    O conto de fadas de Wrexham quase escreveu seu capítulo mais incrível no sábado, quando o time da Championship levou o gigante da Premier League, Chelsea, ao limite absoluto em uma emocionante partida da quinta rodada da FA Cup. Em um ambiente hostil no Racecourse Ground, o time galês assumiu a liderança duas vezes contra seus ilustres visitantes, forçando os jogadores de Liam Rosenior a recorrerem a toda a sua qualidade individual para evitar uma derrota histórica. A partida terminou com uma vitória por 4 a 2 para o Chelsea após 120 minutos de futebol intenso, com a profundidade do time da Premier League se mostrando decisiva durante a prorrogação.

  3. FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
    M. GreenwoodOlympique de Marseille

    Greenwood pode deixar o Marselha após recusa de pênalti

    O futuro de Mason Greenwood no Marselha foi novamente colocado em dúvida após uma série de eventos que deixaram o atacante inglês cada vez mais isolado no Velódromo. Apesar de ser uma figura-chave no ataque do clube desde sua transferência do Manchester United, relatos sugerem que uma saída no meio do ano é agora uma possibilidade muito séria tanto para o jogador quanto para o clube.

  4. Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    BarcelonaH. Flick

    Flick explica a decisão de deixar Lewandowski, Raphinha e Pedri no banco

    O técnico do Barcelona, Hansi Flick, causou surpresa antes do importante confronto de sábado contra o Athletic Club pela La Liga ao optar por deixar vários de seus principais astros no banco. Com a disputa pelo título esquentando e uma agenda lotada de jogos se aproximando, o técnico alemão decidiu poupar Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri para a difícil viagem a San Mamés, preferindo confiar a Lamine Yamal e Marcus Rashford a responsabilidade de marcar gols.

  5. Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
    E. HaalandManchester City

    Por que Haaland está ausente no jogo entre Manchester City e Newcastle

    Os torcedores do Manchester City tiveram uma surpresa na tarde de sábado, quando foram divulgadas as escalações para a partida da quinta rodada da FA Cup contra o Newcastle United. O craque Erling Haaland estava totalmente ausente da equipe, o que gerou preocupações imediatas sobre sua condição física antes de uma série de jogos importantes para o clube. O atacante norueguês já perdeu duas das últimas três partidas do Blues.

  6. Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026Getty Images Entertainment
    Celta de VigoReal Madrid

    Madonna compartilha seu amor pelo Celta após homenagem

    O mistério de longa data sobre a icônica camisa do Celta Vigo de 1990 usada por Madonna finalmente chegou a uma conclusão emocionante. A superestrela global respondeu oficialmente à busca pública do clube galego, confirmando que a peça histórica, que ela usou durante sua apresentação da turnê “Blond Ambition” no estádio Balaídos em julho de 1990, não só está segura, mas continua sendo uma parte querida de seus arquivos de carreira lendária.

  7. LA Galaxy v Charlotte FCGetty Images Sport
    Mount PleasantLA Galaxy

    Adversários do Galaxy afetados pela crise dos vistos

    O próximo confronto do LA Galaxy na CONCACAF Champions Cup mergulhou no caos após uma grande disputa envolvendo vistos dos seus adversários, o Mount Pleasant. A equipe jamaicana enfrenta a possibilidade de viajar para a Califórnia sem uma parte significativa do seu elenco principal, depois que o Departamento de Estado dos EUA negou os documentos de entrada para vários jogadores importantes, incluindo seis cidadãos haitianos que atualmente enfrentam políticas de entrada rigorosas.

  8. Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Real MadridA. Carreras

    Real Madrid sofre com lesão de Carreras antes do confronto com o Manchester City

    Os preparativos do Real Madrid para o confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Manchester City ficaram ainda mais complicados. Enquanto o clube já estava abalado com as ausências confirmadas de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, uma nova lesão do lateral-esquerdo Álvaro Carreras deixou o técnico Álvaro Arbeloa com uma dor de cabeça na defesa. O espanhol agora é uma grande dúvida para a primeira partida, após sofrer uma forte contusão na panturrilha esquerda durante uma partida nacional.

  9. Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Real MadridBarcelona

    Laporta critica a “sorte histórica” do Real Madrid

    O presidente do Barcelona, Joan Laporta, reacendeu a acirrada rivalidade entre os dois maiores pesos pesados da Espanha, lançando um ataque contundente ao Real Madrid após a dramática vitória do time sobre o Celta Vigo. Em discurso durante um evento de campanha, o dirigente blaugrana questionou a legitimidade do gol da vitória do Los Blancos, sugerindo que o clube da capital continua se beneficiando de arbitragens favoráveis e pura sorte, enquanto seu próprio time é julgado por padrões diferentes.

  10. FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MOENCHENGLADBACHAFP
    M. NeuerBayern de Munique

    Neuer lesionado novamente! Bayern descobre a gravidade do novo revés

    O Bayern de Munique sofreu um duro golpe antes do final da temporada com a notícia de que o capitão Manuel Neuer ficará afastado dos gramados por um período. O goleiro veterano sofreu uma lesão na panturrilha durante a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach na noite de sexta-feira, deixando o gigante bávaro sem seu indiscutível goleiro titular para vários jogos importantes.

Mais antigos