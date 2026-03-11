خالد محمود

Rosenior elogia o “magnífico e corajoso” Wrexham após drama com o VAR

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, demonstrou grande respeito pelo Wrexham após o Blues ter sobrevivido a um grande susto na FA Cup, no Racecourse Ground, no sábado. Apesar da diferença entre as divisões, o gigante da Premier League foi forçado a ir para a prorrogação pelo time que busca a promoção na Championship, garantindo finalmente uma vitória por 4 a 2 graças aos gols de Alejandro Garnacho e Joao Pedro no final da partida. A noite foi marcada por muito drama, incluindo um cartão vermelho e um gol anulado que exigiu uma intervenção significativa do VAR para decidir o resultado final deste confronto emocionante.