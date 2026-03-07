Getty Images Sport
Ryan Reynolds “incrivelmente orgulhoso” com o Wrexham, com 10 jogadores, levando o Chelsea à prorrogação em emocionante confronto da FA Cup
Resiliência e orgulho no Racecourse Ground
Embora o Chelsea tenha acabado por afirmar o seu domínio contra uma equipa do Wrexham reduzida a 10 jogadores na fase final do jogo, o desempenho animado dos anfitriões deixou o público lotado e os famosos proprietários do clube radiantes de orgulho, apesar do resultado final. A resiliência demonstrada pela equipa galesa sublinha a sua notável progressão e define um tom desafiador, à medida que regressam ao seu objetivo principal de garantir a promoção à primeira divisão.
Proprietários de Hollywood elogiam heroísmo de Wrexham
Quando o apito final soou após 120 minutos de ação exaustiva, Ryan Reynolds e Rob Mac lideraram uma ovação de pé para seus jogadores exaustos. Embora o sonho das quartas de final tenha evaporado na prorrogação, o progresso do clube ficou claro. O astro de “Deadpool” refletiu sobre a jornada desde o início da aquisição por Hollywood, declarando no X: “Há três anos, nesta semana, empatamos com o Maidenhead United. Hoje, levamos o Chelsea à prorrogação. Estou incrivelmente orgulhoso do desempenho do Wrexham hoje.”
A qualidade da Premier League acaba por se revelar
A superioridade física e a profundidade do elenco do Chelsea acabaram por fazer a diferença durante o tempo extra, especialmente depois que os anfitriões foram forçados a jogar com uma desvantagem numérica. Foi a entrada de João Pedro que mudou completamente o rumo do jogo, trazendo um nível de finalização clínica que estava faltando. Alejandro Garnacho continuou sua excelente fase ao marcar o gol que deu a vantagem ao Blues, antes de Pedro confirmar o resultado com um gol no final da partida, garantindo que o Chelsea permanecesse na disputa pela próxima fase.
Olhando para a frente, para a Liga dos Campeões
Enquanto o Wrexham retoma sua busca pela promoção na Championship — o time está em sexto lugar na tabela — com a cabeça erguida, o Chelsea precisa se recompor rapidamente. A luta contra adversários de divisões inferiores serviu como um alerta para a equipe de Rosenior antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Para o Wrexham, a noite foi mais uma prova de sua rápida ascensão sob a gestão de Reynolds e Mac, passando de batalhas fora da liga para quase derrubar um dos maiores clubes do futebol mundial.
