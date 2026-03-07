Ryan Reynolds “incrivelmente orgulhoso” com o Wrexham, com 10 jogadores, levando o Chelsea à prorrogação em emocionante confronto da FA Cup

Enquanto o Wrexham retoma sua busca pela promoção na Championship — o time está em sexto lugar na tabela — com a cabeça erguida, o Chelsea precisa se recompor rapidamente. A luta contra adversários de divisões inferiores serviu como um alerta para a equipe de Rosenior antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Para o Wrexham, a noite foi mais uma prova de sua rápida ascensão sob a gestão de Reynolds e Mac, passando de batalhas fora da liga para quase derrubar um dos maiores clubes do futebol mundial.