Hansi Flick explica por que deixou Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri no banco para o confronto contra o Barcelona, enquanto Lamine Yamal e Marcus Rashford foram escalados
Equilibrando a carga de trabalho em meio a uma agenda exaustiva
A escolha estratégica reflete o enorme desgaste físico da equipe após uma semana exaustiva, que incluiu uma batalha de alta intensidade contra o Atlético de Madrid. Apesar de garantir uma vitória por 3 a 0 na partida de volta das semifinais da Copa del Rey na terça-feira, o Barcelona sofreu uma derrota por 4 a 3 no placar agregado e foi eliminado da competição. Além disso, com um confronto europeu crucial contra o Newcastle United no horizonte, Flick está claramente priorizando a preparação física de longo prazo de seus principais jogadores, gerenciando sua carga de trabalho durante este período exigente da temporada.
Gerenciando a carga de trabalho do Blaugrana
Falando pouco antes da partida em Bilbao, Flick justificou sua decisão de fazer tantas alterações na escalação. Ele destacou a necessidade de equilibrar as exigências imediatas do campeonato nacional com o bem-estar físico de seus principais jogadores. O técnico enfatizou que a gestão do elenco é uma estratégia de longo prazo, afirmando: “É preciso gerenciar os minutos e olhar para o passado, mas também para o futuro. É preciso dar oportunidades a todos.”
Fé na sala das máquinas
Com Pedri descansando, Flick demonstrou grande confiança em Marc Casado e Marc Bernal. O técnico revelou os motivos específicos para a escolha deles para o time titular, observando: “Marc Bernal está voltando de uma longa lesão. Casado é muito positivo, um jogador muito inteligente, e é ótimo tê-lo conosco.”
Reorganização defensiva e objetivos de título
Flick também enfrentou uma crise defensiva após as lesões de Jules Kounde e Alejandro Balde, forçando Joao Cancelo para a esquerda e Eric Garcia para a direita. Ao discutir a linha experimental, Flick comentou: “Veremos Eric na lateral direita e Cancelo na esquerda”. Apesar das mudanças, seu objetivo permaneceu firme: “Queremos vencer e manter o nível que a equipe mostrou no outro dia”.
O técnico alemão também deixou claro que o objetivo imediato continua sendo garantir uma vitória para restaurar a vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, após a vitória do clube da capital contra o Celta Vigo na sexta-feira.
