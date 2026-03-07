Hansi Flick explica por que deixou Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri no banco para o confronto contra o Barcelona, enquanto Lamine Yamal e Marcus Rashford foram escalados

Flick também enfrentou uma crise defensiva após as lesões de Jules Kounde e Alejandro Balde, forçando Joao Cancelo para a esquerda e Eric Garcia para a direita. Ao discutir a linha experimental, Flick comentou: “Veremos Eric na lateral direita e Cancelo na esquerda”. Apesar das mudanças, seu objetivo permaneceu firme: “Queremos vencer e manter o nível que a equipe mostrou no outro dia”.

O técnico alemão também deixou claro que o objetivo imediato continua sendo garantir uma vitória para restaurar a vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, após a vitória do clube da capital contra o Celta Vigo na sexta-feira.