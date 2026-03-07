Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Hansi Flick explica por que deixou Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri no banco para o confronto contra o Barcelona, enquanto Lamine Yamal e Marcus Rashford foram escalados

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, causou surpresa antes do importante confronto de sábado contra o Athletic Club pela La Liga ao optar por deixar vários de seus principais astros no banco. Com a disputa pelo título esquentando e uma agenda lotada de jogos se aproximando, o técnico alemão decidiu poupar Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri para a difícil viagem a San Mamés, preferindo confiar a Lamine Yamal e Marcus Rashford a responsabilidade de marcar gols.

  • Equilibrando a carga de trabalho em meio a uma agenda exaustiva

    A escolha estratégica reflete o enorme desgaste físico da equipe após uma semana exaustiva, que incluiu uma batalha de alta intensidade contra o Atlético de Madrid. Apesar de garantir uma vitória por 3 a 0 na partida de volta das semifinais da Copa del Rey na terça-feira, o Barcelona sofreu uma derrota por 4 a 3 no placar agregado e foi eliminado da competição. Além disso, com um confronto europeu crucial contra o Newcastle United no horizonte, Flick está claramente priorizando a preparação física de longo prazo de seus principais jogadores, gerenciando sua carga de trabalho durante este período exigente da temporada.

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Gerenciando a carga de trabalho do Blaugrana

    Falando pouco antes da partida em Bilbao, Flick justificou sua decisão de fazer tantas alterações na escalação. Ele destacou a necessidade de equilibrar as exigências imediatas do campeonato nacional com o bem-estar físico de seus principais jogadores. O técnico enfatizou que a gestão do elenco é uma estratégia de longo prazo, afirmando: “É preciso gerenciar os minutos e olhar para o passado, mas também para o futuro. É preciso dar oportunidades a todos.”

  • Fé na sala das máquinas

    Com Pedri descansando, Flick demonstrou grande confiança em Marc Casado e Marc Bernal. O técnico revelou os motivos específicos para a escolha deles para o time titular, observando: “Marc Bernal está voltando de uma longa lesão. Casado é muito positivo, um jogador muito inteligente, e é ótimo tê-lo conosco.”

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Reorganização defensiva e objetivos de título

    Flick também enfrentou uma crise defensiva após as lesões de Jules Kounde e Alejandro Balde, forçando Joao Cancelo para a esquerda e Eric Garcia para a direita. Ao discutir a linha experimental, Flick comentou: “Veremos Eric na lateral direita e Cancelo na esquerda”. Apesar das mudanças, seu objetivo permaneceu firme: “Queremos vencer e manter o nível que a equipe mostrou no outro dia”. 

    O técnico alemão também deixou claro que o objetivo imediato continua sendo garantir uma vitória para restaurar a vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, após a vitória do clube da capital contra o Celta Vigo na sexta-feira.

Liga dos Campeões
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
0