Guglielmo Vicario “pode ter pensado em transferência para a Juventus” durante derrota do Crystal Palace, com o Tottenham disposto a vender goleiro por apenas £ 17 milhões em meio a temores de rebaixamento
A Juventus identifica Vicario como a solução
Acredita-se que a Juventus esteja liderando a disputa pelo ex-jogador do Empoli, já que planeja uma reformulação total do seu departamento de goleiros. Os Bianconeri estão desesperados por estabilidade entre os postes, após uma série de erros graves do goleiro titular Michele Di Gregorio.O Tuttosportinforma que “já foi feito um contato preliminar com os representantes do jogador para discutir uma transferência no verão”, com o gigante italiano considerando o preço pedido de £ 17 milhões (€ 20 milhões) totalmente acessível.
Vicario já está sonhando com a Juve?
As dificuldades do Tottenham deixaram o elenco em crise, agravada ainda mais pela desmoralizante derrota por 3 a 1 em casa para o Crystal Palace, que levantou sérias dúvidas sobre a permanência do clube na primeira divisão. De fato, o Tuttosport chega a sugerir que a atenção de Vicario “pode ter sido teletransportada para Turn” enquanto o jogo acontecia, dada a natureza do resultado desanimador e as crescentes especulações sobre seu futuro.
A pressão aumenta sobre Igor Tudor
Enquanto rumores sobre uma possível transferência de Vicario circulam, a preocupação imediata do Tottenham é sua posição precária na tabela da Premier League. A derrota para o Crystal Palace destacou as fragilidades defensivas que têm atormentado a equipe durante toda a temporada. Tudor, que assumiu o comando para estabilizar o time, descobriu que a tarefa é muito mais difícil do que o previsto, e a instabilidade alimentou especulações de que estrelas como Vicario estão procurando uma saída.
O Inter entra na disputa
A Juventus não é a única a acompanhar de perto a situação de Vicario, já que o Inter, rival da Série A, também está interessado no jogador. O Nerazzurri está se preparando para a vida após o veterano goleiro suíço Yann Sommer, cujo contrato expira em junho. O Tuttosport afirma que o Inter vê Vicario como um alvo ideal para a transferência no verão. Isso pode desencadear uma disputa acirrada entre os dois gigantes italianos pelo seu contrato, enquanto o Spurs se prepara para uma grande reformulação do elenco.
