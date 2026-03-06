A Juventus não é a única a acompanhar de perto a situação de Vicario, já que o Inter, rival da Série A, também está interessado no jogador. O Nerazzurri está se preparando para a vida após o veterano goleiro suíço Yann Sommer, cujo contrato expira em junho. O Tuttosport afirma que o Inter vê Vicario como um alvo ideal para a transferência no verão. Isso pode desencadear uma disputa acirrada entre os dois gigantes italianos pelo seu contrato, enquanto o Spurs se prepara para uma grande reformulação do elenco.