AFP
Traduzido por
“Decisão fácil” – Ryan Gravenberch assina contrato de longo prazo com o Liverpool
Qual é a duração do novo contrato de Gravenberch?
Desde que trocou a Bundesliga pela Premier League em setembro de 2023, Gravenberch evoluiu de um jogador promissor para um titular indispensável. Ele já acumulou 123 partidas e contribuiu com oito gols durante sua passagem pelo clube até agora, provando ser um ativo vital na busca do Liverpool por mais títulos. Embora os Reds não tenham especificado a duração do novo contrato de longo prazo de Gravenberch, o The Athletic informa que ele agora está vinculado ao clube até o verão de 2032.
- Getty Images Sport
Uma decisão fácil para o holandês
Em declarações ao site oficial do clube, Gravenberch revelou que não teve dúvidas em prolongar a sua estadia. “Sinto-me muito, muito bem”, afirmou Gravenberch. “Fiquei muito orgulhoso por prolongar o meu contrato num clube tão grande. Por isso, estou muito feliz por poder ficar por muitos mais anos.”
Ele destacou a confiança da diretoria como um fator primordial, acrescentando: “Senti diretamente a confiança do clube e também do técnico. A decisão foi fácil de tomar. Minha família também está feliz aqui. Estamos aqui há quase três anos, então já conheço tudo. Estou feliz por estar aqui.”
Meio-campista almeja mais troféus com os Reds
O impacto de Gravenberch refletiu-se na vitrine de troféus do clube, tendo desempenhado um papel fundamental na conquista da Carabao Cup de 2024 e do título da Premier League na última temporada. Olhando para o futuro, o internacional holandês está ansioso por conquistar mais títulos. Ele continuou: “A curto prazo, [o meu objetivo é] terminar a temporada da melhor forma possível. E a longo prazo: ganhar muitos mais troféus com o Liverpool.”
- Getty Images Sport
Laço especial com os torcedores
A relação entre o jogador e a torcida floresceu, com Gravenberch ouvindo frequentemente seu nome ser gritado pelo estádio. “Tenho uma relação muito boa com [os torcedores]”, observou. “Sempre que faço algo bom no estádio, ouço eles cantando meu hino.” Ele concluiu: “Sou muito grato aos torcedores, porque sem eles não estaríamos onde estamos agora. No futuro, queremos dar a eles muitos mais [troféus], então espero que possamos conseguir isso.”
Publicidade