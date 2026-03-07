“Decisão fácil” – Ryan Gravenberch assina contrato de longo prazo com o Liverpool

Em declarações ao site oficial do clube, Gravenberch revelou que não teve dúvidas em prolongar a sua estadia. “Sinto-me muito, muito bem”, afirmou Gravenberch. “Fiquei muito orgulhoso por prolongar o meu contrato num clube tão grande. Por isso, estou muito feliz por poder ficar por muitos mais anos.”

Ele destacou a confiança da diretoria como um fator primordial, acrescentando: “Senti diretamente a confiança do clube e também do técnico. A decisão foi fácil de tomar. Minha família também está feliz aqui. Estamos aqui há quase três anos, então já conheço tudo. Estou feliz por estar aqui.”