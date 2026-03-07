Goal.com
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

“Decisão fácil” – Ryan Gravenberch assina contrato de longo prazo com o Liverpool

O Liverpool garantiu o futuro a longo prazo de Ryan Gravenberch, com o meio-campista internacional holandês assinando um novo contrato em Anfield. O ex-jogador do Bayern de Munique tornou-se um pilar do meio-campo dos Reds desde sua chegada a Merseyside, e este último acordo garante que ele continuará sendo uma figura-chave no ambicioso projeto do clube nos próximos anos. O acordo foi finalizado no sábado, recompensando o jogador de 23 anos por seu excelente desempenho sob o comando de seu compatriota Arne Slot.

  • Qual é a duração do novo contrato de Gravenberch?

    Desde que trocou a Bundesliga pela Premier League em setembro de 2023, Gravenberch evoluiu de um jogador promissor para um titular indispensável. Ele já acumulou 123 partidas e contribuiu com oito gols durante sua passagem pelo clube até agora, provando ser um ativo vital na busca do Liverpool por mais títulos. Embora os Reds não tenham especificado a duração do novo contrato de longo prazo de Gravenberch, o The Athletic informa que ele agora está vinculado ao clube até o verão de 2032.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma decisão fácil para o holandês

    Em declarações ao site oficial do clube, Gravenberch revelou que não teve dúvidas em prolongar a sua estadia. “Sinto-me muito, muito bem”, afirmou Gravenberch. “Fiquei muito orgulhoso por prolongar o meu contrato num clube tão grande. Por isso, estou muito feliz por poder ficar por muitos mais anos.” 

    Ele destacou a confiança da diretoria como um fator primordial, acrescentando: “Senti diretamente a confiança do clube e também do técnico. A decisão foi fácil de tomar. Minha família também está feliz aqui. Estamos aqui há quase três anos, então já conheço tudo. Estou feliz por estar aqui.”

  • Meio-campista almeja mais troféus com os Reds

    O impacto de Gravenberch refletiu-se na vitrine de troféus do clube, tendo desempenhado um papel fundamental na conquista da Carabao Cup de 2024 e do título da Premier League na última temporada. Olhando para o futuro, o internacional holandês está ansioso por conquistar mais títulos. Ele continuou: “A curto prazo, [o meu objetivo é] terminar a temporada da melhor forma possível. E a longo prazo: ganhar muitos mais troféus com o Liverpool.”

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Laço especial com os torcedores

    A relação entre o jogador e a torcida floresceu, com Gravenberch ouvindo frequentemente seu nome ser gritado pelo estádio. “Tenho uma relação muito boa com [os torcedores]”, observou. “Sempre que faço algo bom no estádio, ouço eles cantando meu hino.” Ele concluiu: “Sou muito grato aos torcedores, porque sem eles não estaríamos onde estamos agora. No futuro, queremos dar a eles muitos mais [troféus], então espero que possamos conseguir isso.”

