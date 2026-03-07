Cristiano Ronaldo dá notícias sobre sua condição física após deixar a Arábia Saudita e voltar a Madri para se recuperar de uma lesão

A mensagem serve como um incentivo oportuno para os gigantes sediados em Riade durante um período de alta tensão na disputa pelo título. O Al-Nassr ocupa atualmente o segundo lugar, atrás do líder Al-Ahli por apenas um ponto. Crucialmente, o Al-Nassr tem um jogo a menos que seus rivais, o que significa que uma vitória esta noite os colocaria na liderança. No entanto, eles devem enfrentar esse desafio sem seu capitão carismático, cuja recente lesão muscular o forçou a se mudar temporariamente para a Europa.

Ronaldo parece estar de bom humor, porém, como postou nas redes sociais: “Recuperando-me e pronto para assistir ao jogo hoje. Vamos lá, Al Nassr!”