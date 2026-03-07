Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo dá notícias sobre sua condição física após deixar a Arábia Saudita e voltar a Madri para se recuperar de uma lesão
A corrida pelo título, com muito em jogo, entra em fase crítica
A mensagem serve como um incentivo oportuno para os gigantes sediados em Riade durante um período de alta tensão na disputa pelo título. O Al-Nassr ocupa atualmente o segundo lugar, atrás do líder Al-Ahli por apenas um ponto. Crucialmente, o Al-Nassr tem um jogo a menos que seus rivais, o que significa que uma vitória esta noite os colocaria na liderança. No entanto, eles devem enfrentar esse desafio sem seu capitão carismático, cuja recente lesão muscular o forçou a se mudar temporariamente para a Europa.
Ronaldo parece estar de bom humor, porém, como postou nas redes sociais: “Recuperando-me e pronto para assistir ao jogo hoje. Vamos lá, Al Nassr!”
Jorge Jesus confirma viagem médica especializada
O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, esclareceu a ausência de Ronaldo durante a coletiva de imprensa pré-jogo, confirmando que a lesão do jogador de 41 anos era mais grave do que se pensava inicialmente. “No último jogo, ele saiu com dores musculares”, explicou Jesus aos repórteres. “Após realizar exames, ficou claro que a lesão era mais grave do que o esperado, exigindo repouso e recuperação. Cristiano viajou para a Espanha... a lesão requer tratamento em Madri com o profissional que trabalha com ele.”
Aumentam as preocupações com a forma física do ícone português
O clube foi abalado por avaliações médicas que revelaram uma lesão significativa na parte posterior da coxa direita de Ronaldo. Para acelerar seu retorno aos gramados, o experiente atacante utilizou seu jato particular para voar até a capital espanhola esta semana. Ao buscar a expertise de sua equipe médica pessoal de longa data em Madri, Ronaldo pretende encurtar um período de recuperação que inicialmente parecia deixá-lo fora dos gramados por pelo menos um mês, apesar dos desafios logísticos impostos pelas recentes tensões regionais.
Preocupação de Ronaldo com a Copa do Mundo
O momento dessa lesão é particularmente problemático tanto para o clube quanto para o país. Um período mínimo de recuperação de quatro semanas coloca em sério risco a participação de Ronaldo nos próximos amistosos internacionais de Portugal contra o México e os Estados Unidos. Para a equipe de Roberto Martinez, esses jogos são preparativos vitais para a Copa do Mundo de 2026. No âmbito nacional, o ritmo do Al-Nassr já foi interrompido pelo adiamento da partida da Liga dos Campeões da Ásia contra o Al Wasl, deixando o time diante de um calendário exigente sem seu principal atacante.
