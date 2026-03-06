Marcus Rashford disse que “ninguém dá a mínima” para ele no Barcelona — e é por isso que ele está prosperando depois do “inferno” no Manchester United

De acordo com Deeney, a transição de ser o garoto-propaganda de um Manchester United em dificuldades para ser apenas mais um rosto na multidão do Barcelona foi o catalisador para o ressurgimento de Rashford. Ele acredita que essa mudança foi essencial, com o ex-atacante do Birmingham afirmando: “Ao deixar um clube onde era uma figura importante, a mensagem no Barcelona deve ter sido clara: ‘Não damos a mínima para Marcus Rashford, tínhamos Lionel Messi aqui há pouco tempo’. Eles não se importam com o que ele pensa, veste ou faz — ele está lá para provar que é digno de jogar por aquele clube.”