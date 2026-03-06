Getty Images Sport
Marcus Rashford disse que “ninguém dá a mínima” para ele no Barcelona — e é por isso que ele está prosperando depois do “inferno” no Manchester United
Deeney elogia o progresso de Rashford no Barça
Em sua coluna no jornal The Sun, o ex-atacante da Premier League Deeney observou a grande diferença na dedicação de Rashford desde que ele trocou a Premier League pela La Liga, afirmando que o ambiente do Camp Nou forçou uma mudança muito necessária em sua perspectiva profissional. Rashford tem se destacado na Espanha até agora, marcando 10 gols pelo Barça em todas as competições desde que foi emprestado ao clube catalão.
Uma análise da realidade na Catalunha
De acordo com Deeney, a transição de ser o garoto-propaganda de um Manchester United em dificuldades para ser apenas mais um rosto na multidão do Barcelona foi o catalisador para o ressurgimento de Rashford. Ele acredita que essa mudança foi essencial, com o ex-atacante do Birmingham afirmando: “Ao deixar um clube onde era uma figura importante, a mensagem no Barcelona deve ter sido clara: ‘Não damos a mínima para Marcus Rashford, tínhamos Lionel Messi aqui há pouco tempo’. Eles não se importam com o que ele pensa, veste ou faz — ele está lá para provar que é digno de jogar por aquele clube.”
Disciplina acima do status de celebridade
A comissão técnica do Barcelona aparentemente mostrou a Rashford que não há margem de manobra para aqueles que não aderem aos padrões coletivos. Deeney destacou como essa mudança forçou o atacante inglês a se adaptar: “Isso mostra que você não pode fazer do seu jeito... Ou você se adapta ao Barcelona ou não joga. O Barcelona deixou claro para Rashford que 'é assim que fazemos as coisas por aqui'. Se você seguir as regras, será recompensado: jogará pelo Barcelona, marcará gols e irá para a Copa do Mundo com a Inglaterra.”
A batalha para entrar na seleção inglesa
Com a Copa do Mundo se aproximando, o desempenho de Rashford o colocou de volta na disputa pela vaga de titular na seleção de Thomas Tuchel. Comparando-o com Anthony Gordon, do Newcastle, Deeney acrescenta: “E se a Inglaterra começasse sua campanha na Copa do Mundo na próxima semana, eu o colocaria para jogar na lateral esquerda. Se considerarmos apenas as estatísticas, Gordon seria o titular. Mas se assistirmos aos jogos e observarmos a atitude de ambos os jogadores, então a escolha tem que ser Rashford.”
