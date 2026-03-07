Madonna resolve o mistério! A icônica cantora responde à carta aberta do presidente do Celta Vigo em busca da famosa camisa

A busca ganhou força quando o presidente do Celta Vigo, Marian Mourino, publicou uma carta aberta em 4 de março. O clube reconheceu esta semana que vinha tentando discretamente localizar a camisa icônica há anos, embora sem sucesso, e, portanto, decidiu que um apelo público direto aos torcedores e à própria artista era a única maneira de encontrar uma pista sobre seu paradeiro. Antes do confronto de sexta-feira à noite contra o Real Madrid, com uma impressionante interpretação de uma de suas canções.

“Com o tempo, passamos a entender melhor o que você representava naquela época: questionar as normas estabelecidas e enfrentar aqueles que tentam dizer o que você pode ou não fazer”, escreveu Mourino. Em nosso clube, nos identificamos com essa linha de pensamento. É por isso que mantemos a esperança de encontrar a peça que você usou.

Você a tem? Se você sabe onde ela pode estar ou se gostaria de se juntar a nós na busca para recuperá-la, entre em contato conosco por mensagem privada.”