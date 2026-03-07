Goal.com
Madonna resolve o mistério! A icônica cantora responde à carta aberta do presidente do Celta Vigo em busca da famosa camisa

O mistério de longa data sobre a icônica camisa do Celta Vigo de 1990 usada por Madonna finalmente chegou a uma conclusão emocionante. A superestrela global respondeu oficialmente à busca pública do clube galego, confirmando que a peça histórica, que ela usou durante sua apresentação da turnê “Blond Ambition” no estádio Balaídos em julho de 1990, não só está segura, mas continua sendo uma parte querida de seus arquivos de carreira lendária.

  • Fim de um mistério de futebol que durou 30 anos

    Esta confirmação oficial encerra efetivamente uma busca de 30 anos pela camisa azul-celeste com o número cinco, que se tornou um elemento permanente no folclore de Vigo. Para o clube e seus torcedores, saber que esta peça histórica ainda existe em perfeitas condições na coleção particular do cantor proporciona uma profunda sensação de conclusão para uma história que uniu os mundos da cultura pop e do futebol por mais de uma geração.

  • Um apelo presidencial a um ícone pop

    A busca ganhou força quando o presidente do Celta Vigo, Marian Mourino, publicou uma carta aberta em 4 de março. O clube reconheceu esta semana que vinha tentando discretamente localizar a camisa icônica há anos, embora sem sucesso, e, portanto, decidiu que um apelo público direto aos torcedores e à própria artista era a única maneira de encontrar uma pista sobre seu paradeiro. Antes do confronto de sexta-feira à noite contra o Real Madrid, com uma impressionante interpretação de uma de suas canções.

    “Com o tempo, passamos a entender melhor o que você representava naquela época: questionar as normas estabelecidas e enfrentar aqueles que tentam dizer o que você pode ou não fazer”, escreveu Mourino. Em nosso clube, nos identificamos com essa linha de pensamento. É por isso que mantemos a esperança de encontrar a peça que você usou.

    Você a tem? Se você sabe onde ela pode estar ou se gostaria de se juntar a nós na busca para recuperá-la, entre em contato conosco por mensagem privada.”

  • Madonna resolve o mistério

    A cantora respondeu nas redes sociais, confirmando que manteve a camisa em perfeitas condições. Em uma declaração que rapidamente se tornou viral, Madonna afirmou: “Esta camisa está pendurada em meus arquivos! Estou usando-a e represento seu time em espírito!”

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Homenagens e drama em campo

    Apesar das notícias comemorativas e de uma homenagem especial ao artista durante o confronto de sexta-feira contra o Real Madrid, os acontecimentos em campo foram menos alegres. O Celta sofreu uma derrota por 2 a 1 para o gigante espanhol, após um gol decisivo de Federico Valverde no final da partida. No entanto, a confirmação de que seu “torcedor” mais famoso ainda ama o clube deu um grande impulso à comunidade do Celta.

