VÍDEO: Veja a resposta divertida de Jack Wilshere quando a lenda do Arsenal é questionada sobre a possibilidade do Tottenham ser rebaixado
Durante uma coletiva de imprensa, Wilshere foi questionado se treinar o Luton na Championship contra o Tottenham seria seu objetivo final para a temporada 2026-27. O jogador de 34 anos não se esquivou da possibilidade, embora tenha admitido que seu foco principal é levar o Hatters à promoção.
“O sonho seria para mim treinar o Luton na Championship”, afirmou Wilshere. “Assisti um pouco ao Tottenham ontem à noite e já disse isso muitas vezes – acredite ou não – grande parte da minha família é torcedora do Tottenham. Ao longo dos anos, tivemos algumas discussões muito boas sobre isso, mas, no momento, meu sonho é treinar o Luton na Championship e talvez seja contra o Tottenham.”
Spurs em queda livre rumo ao rebaixamento
O contexto por trás dos comentários de Wilshere é o impressionante declínio do Tottenham Hotspur. Após uma derrota desmoralizante por 3 a 1 para o Crystal Palace na noite de quinta-feira, o Spurs encontra-se na 16ª posição da Premier League, com apenas 29 pontos. O clube do norte de Londres está atualmente apenas um ponto acima dos três últimos colocados, com apenas nove partidas restantes, tornando a ameaça de um primeiro rebaixamento da primeira divisão desde 1977 uma possibilidade terrivelmente real para seus torcedores.
Foco na busca pela promoção à League One
Embora as especulações sobre o Spurs continuem sendo assunto, a prioridade imediata de Wilshere está firmemente voltada para a campanha de promoção do Luton. O Hatters ocupa atualmente a 10ª posição na League One, com 47 pontos, permanecendo a uma distância alcançável das posições de play-off. Wilshere está plenamente ciente de que, para que seu “sonho” de jogar na Championship se concretize, seu time deve manter a consistência durante a reta final da temporada.
Preparação para a leitura na Primeira Divisão
O Luton está se preparando para um confronto crucial contra o Reading no sábado, uma partida que pode ser decisiva na busca pela vaga nos playoffs. Wilshere deve exigir um desempenho de alta intensidade de seu time, que busca diminuir a diferença para os seis primeiros colocados. Para o ex-jogador da seleção inglesa, o foco continua sendo garantir os três pontos em campo, mesmo com os repórteres especulando sobre um possível confronto histórico com o Tottenham na segunda divisão na próxima temporada.
