Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Watford v Arsenal - FA Youth Cup Fifth RoundGetty Images Sport

Traduzido por

VÍDEO: Veja a resposta divertida de Jack Wilshere quando a lenda do Arsenal é questionada sobre a possibilidade do Tottenham ser rebaixado

O técnico do Luton Town, Jack Wilshere, admitiu que seu “cenário dos sonhos” para a próxima temporada seria levar o Hatters à Championship, enfrentando potencialmente seu antigo rival Tottenham Hotspur. O ex-meio-campista do Arsenal, que está trilhando uma promissora carreira como técnico, se viu diante da surreal possibilidade de enfrentar o Spurs na próxima temporada, caso o time seja rebaixado da primeira divisão inglesa.

  • Assista ao vídeo

    Durante uma coletiva de imprensa, Wilshere foi questionado se treinar o Luton na Championship contra o Tottenham seria seu objetivo final para a temporada 2026-27. O jogador de 34 anos não se esquivou da possibilidade, embora tenha admitido que seu foco principal é levar o Hatters à promoção.

    “O sonho seria para mim treinar o Luton na Championship”, afirmou Wilshere. “Assisti um pouco ao Tottenham ontem à noite e já disse isso muitas vezes – acredite ou não – grande parte da minha família é torcedora do Tottenham. Ao longo dos anos, tivemos algumas discussões muito boas sobre isso, mas, no momento, meu sonho é treinar o Luton na Championship e talvez seja contra o Tottenham.”

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Spurs em queda livre rumo ao rebaixamento

    O contexto por trás dos comentários de Wilshere é o impressionante declínio do Tottenham Hotspur. Após uma derrota desmoralizante por 3 a 1 para o Crystal Palace na noite de quinta-feira, o Spurs encontra-se na 16ª posição da Premier League, com apenas 29 pontos. O clube do norte de Londres está atualmente apenas um ponto acima dos três últimos colocados, com apenas nove partidas restantes, tornando a ameaça de um primeiro rebaixamento da primeira divisão desde 1977 uma possibilidade terrivelmente real para seus torcedores.

  • Foco na busca pela promoção à League One

    Embora as especulações sobre o Spurs continuem sendo assunto, a prioridade imediata de Wilshere está firmemente voltada para a campanha de promoção do Luton. O Hatters ocupa atualmente a 10ª posição na League One, com 47 pontos, permanecendo a uma distância alcançável das posições de play-off. Wilshere está plenamente ciente de que, para que seu “sonho” de jogar na Championship se concretize, seu time deve manter a consistência durante a reta final da temporada.

  • Luton Town v Rotherham United - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    Preparação para a leitura na Primeira Divisão

    O Luton está se preparando para um confronto crucial contra o Reading no sábado, uma partida que pode ser decisiva na busca pela vaga nos playoffs. Wilshere deve exigir um desempenho de alta intensidade de seu time, que busca diminuir a diferença para os seis primeiros colocados. Para o ex-jogador da seleção inglesa, o foco continua sendo garantir os três pontos em campo, mesmo com os repórteres especulando sobre um possível confronto histórico com o Tottenham na segunda divisão na próxima temporada.

League One
Luton crest
Luton
LUT
Reading crest
Reading
REA
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0