VÍDEO: Veja a resposta divertida de Jack Wilshere quando a lenda do Arsenal é questionada sobre a possibilidade do Tottenham ser rebaixado

Durante uma coletiva de imprensa, Wilshere foi questionado se treinar o Luton na Championship contra o Tottenham seria seu objetivo final para a temporada 2026-27. O jogador de 34 anos não se esquivou da possibilidade, embora tenha admitido que seu foco principal é levar o Hatters à promoção.

“O sonho seria para mim treinar o Luton na Championship”, afirmou Wilshere. “Assisti um pouco ao Tottenham ontem à noite e já disse isso muitas vezes – acredite ou não – grande parte da minha família é torcedora do Tottenham. Ao longo dos anos, tivemos algumas discussões muito boas sobre isso, mas, no momento, meu sonho é treinar o Luton na Championship e talvez seja contra o Tottenham.”