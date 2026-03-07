Mason Greenwood de saída? Saída do Marselha é “uma possibilidade real” em meio ao interesse saudita, depois que o atacante inglês desprezou seus companheiros de equipe na derrota nos pênaltis

Com o clube atualmente passando por um período de tensão interna e pressão financeira após sua inesperada eliminação da Liga dos Campeões, a perspectiva de uma transferência lucrativa começa a surgir no horizonte. Apesar do Marselha estar atualmente em quarto lugar na tabela da Ligue 1, impulsionado pela impressionante marca de 24 gols de Greenwood em todas as competições nesta temporada, essa possível venda é vista como uma jogada estratégica, já que o clube contempla uma renovação necessária do elenco durante a próxima janela de transferências para compensar as perdas e reconstruir a vantagem competitiva da equipe.