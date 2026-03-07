AFP
Mason Greenwood de saída? Saída do Marselha é “uma possibilidade real” em meio ao interesse saudita, depois que o atacante inglês desprezou seus companheiros de equipe na derrota nos pênaltis
Consequências financeiras e a perspectiva de uma renovação do elenco
Com o clube atualmente passando por um período de tensão interna e pressão financeira após sua inesperada eliminação da Liga dos Campeões, a perspectiva de uma transferência lucrativa começa a surgir no horizonte. Apesar do Marselha estar atualmente em quarto lugar na tabela da Ligue 1, impulsionado pela impressionante marca de 24 gols de Greenwood em todas as competições nesta temporada, essa possível venda é vista como uma jogada estratégica, já que o clube contempla uma renovação necessária do elenco durante a próxima janela de transferências para compensar as perdas e reconstruir a vantagem competitiva da equipe.
Greenwood isolado durante a disputa de pênaltis
As preocupações em relação à atitude de Greenwood foram destacadas pelo jornal francês L'Equipe, que sugere que o atacante não parece totalmente comprometido com o projeto coletivo. Relatos indicam que sua integração permaneceu incompleta desde sua chegada, em julho de 2024. O atrito tornou-se visível durante a recente derrota na Coupe de France contra o Toulouse, onde Greenwood ficou afastado de seus companheiros de equipe durante a disputa de pênaltis.
A Arábia Saudita surge como um destino potencial
Embora o Atlético de Madrid tenha demonstrado interesse anteriormente, o foco mudou para a Liga Profissional Saudita. Uma transferência para o Golfo é agora descrita como uma “possibilidade real” para Greenwood, que poderia render uma taxa de transferência na casa dos 50 milhões de euros. Tal acordo ajudaria significativamente a equilibrar as contas do Marselha, embora seja improvável que a direção do clube aprove uma saída barata, dado o investimento inicial feito para contratá-lo.
Manchester United se beneficiará com futura venda
Qualquer venda potencial deve ser gerenciada com cuidado, já que o Manchester United tem direito a uma parte substancial dos lucros. O relatório acrescenta que o Marselha deve devolver “35 a 40% dos direitos ao Manchester United”. Essa cláusula de revenda significativa significa que o OM vai esperar pelo preço mais alto possível para garantir um lucro saudável antes da próxima transferência do atacante inglês.
