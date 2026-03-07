O Real Madrid enfrenta uma nova preocupação com a lesão de Álvaro Carreras antes do confronto com o Manchester City, depois de ver Jude Bellingham e Kylian Mbappé serem descartados

Embora haja um certo otimismo no departamento médico, sua disponibilidade para o próximo confronto europeu está longe de ser garantida, segundo o AS. O zagueiro passou o sábado trabalhando na academia e fazendo fisioterapia intensiva, em vez de treinar na grama, deixando sua condição física para ser avaliada diariamente à medida que se aproxima a partida contra o Manchester City. A primeira partida das oitavas de final está marcada para a próxima quarta-feira, deixando o espanhol com muito pouco tempo para provar sua aptidão física.