O Real Madrid enfrenta uma nova preocupação com a lesão de Álvaro Carreras antes do confronto com o Manchester City, depois de ver Jude Bellingham e Kylian Mbappé serem descartados
Carreras enfrenta corrida contra o tempo para quarta-feira
Embora haja um certo otimismo no departamento médico, sua disponibilidade para o próximo confronto europeu está longe de ser garantida, segundo o AS. O zagueiro passou o sábado trabalhando na academia e fazendo fisioterapia intensiva, em vez de treinar na grama, deixando sua condição física para ser avaliada diariamente à medida que se aproxima a partida contra o Manchester City. A primeira partida das oitavas de final está marcada para a próxima quarta-feira, deixando o espanhol com muito pouco tempo para provar sua aptidão física.
Bellingham e Mbappé fora da primeira partida
A situação em relação às estrelas do clube é mais clara, mas frustrante, já que tanto Jude Bellingham quanto Kylian Mbappé estão confirmados como ausentes para a primeira partida. Bellingham continua se recuperando de uma grave lesão muscular sofrida em fevereiro, enquanto o joelho esquerdo de Mbappé mostra sinais de melhora. O foco das duas superestrelas agora está firmemente voltado para a partida de volta no Etihad Stadium, com o clube esperançoso de que elas possam participar da partida decisiva da eliminatória.
Camavinga oferece uma luz no fim do túnel
Eduardo Camavinga deu um impulso raro a Arbeloa após retornar aos treinos completos após uma infecção dentária persistente. Apesar de algum desconforto, espera-se que o francês esteja disponível para ser escalado, um desenvolvimento bem-vindo após um período turbulento em que ele foi excluído contra o Getafe e ficou na arquibancada durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1 contra o Celta Vigo na sexta-feira. Embora tenha viajado para Vigo, muitos acreditam que o comentário incisivo de Arbeloa: “Estou muito feliz pelas pessoas que queriam vir”, foi direcionado diretamente à situação recente do meio-campista.
Lista crescente de ausentes
O elenco do Real Madrid está cada vez mais reduzido, com apenas 17 jogadores do time principal disponíveis atualmente. Eder Militao e David Alaba continuam afastados por tempo indeterminado, enquanto Rodrygo se prepara para uma cirurgia no ligamento cruzado anterior. Arbeloa agora precisa encontrar uma maneira de superar a primeira partida sem vários jogadores importantes.
