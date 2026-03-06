Goal.com
“Força, Rodrygo!” – Estrelas do Real Madrid aproveitam confronto com o Celta Vigo para revelar camisetas em apoio ao companheiro após grave lesão no ligamento cruzado anterior

As estrelas do Real Madrid mostraram uma frente unida antes do confronto da La Liga contra o Celta Vigo, enviando uma mensagem sincera ao seu companheiro de equipe Rodrygo Goes, que sofreu uma lesão grave. Antes do pontapé inicial em Balaídos, o plantel surgiu com camisolas brancas com a inscrição “Força Rodrygo”, uma homenagem após a sua devastadora lesão no joelho. Este gesto surge depois de o departamento médico do clube ter confirmado uma “ruptura do ligamento cruzado anterior” que o impedirá de disputar o Mundial.

  • Um final devastador para a temporada de Rodrygo

    O boletim médico também confirmou uma ruptura do menisco externo da perna direita, um diagnóstico devastador que encerra a campanha do brasileiro de 25 anos tanto pelo clube quanto pela seleção nacional nesta fase crítica da temporada.

    Um golpe fatal para o brasileiro no final da temporada

    A lesão ocorreu apenas 11 minutos após Rodrygo entrar como substituto contra o Getafe, em 2 de março. A gravidade da lesão significa que ele perderá o restante da temporada nacional, as fases eliminatórias da Liga dos Campeões e a próxima Copa do Mundo. A recuperação de uma lesão combinada no LCA e no menisco normalmente requer entre sete e nove meses de reabilitação, representando um grande revés para o atacante em um momento crucial de sua carreira.

  • Rodrygo fala sobre lesão “cruel”

    Nas redessociais, o jogador compartilhou sua tristeza: “Um dos piores dias da minha vida, sempre temi essa lesão. Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente.” Apesar da dor, ele permaneceu resiliente, acrescentando: “Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. E tudo o que posso fazer é ser forte como sempre; isso não é novidade.”

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Crise de seleção para os Blancos

    A lesão deixa o técnico Álvaro Arbeloa diante de um grande dilema tático. Com Rodrygo fora de ação e Kylian Mbappé também indisponível no momento, a profundidade do ataque do Real Madrid está sendo testada como nunca antes. A ausência de um jogador tão importante no ataque exigirá que outros membros do elenco assumam imediatamente a responsabilidade, já que a temporada entra em sua fase mais crítica, enquanto a seleção brasileira também precisa encontrar um substituto para uma de suas principais armas.

0