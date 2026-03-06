Getty Images Sport
Traduzido por
“Força, Rodrygo!” – Estrelas do Real Madrid aproveitam confronto com o Celta Vigo para revelar camisetas em apoio ao companheiro após grave lesão no ligamento cruzado anterior
Um final devastador para a temporada de Rodrygo
O boletim médico também confirmou uma ruptura do menisco externo da perna direita, um diagnóstico devastador que encerra a campanha do brasileiro de 25 anos tanto pelo clube quanto pela seleção nacional nesta fase crítica da temporada.
- Getty Images Sport
Um golpe fatal para o brasileiro no final da temporada
A lesão ocorreu apenas 11 minutos após Rodrygo entrar como substituto contra o Getafe, em 2 de março. A gravidade da lesão significa que ele perderá o restante da temporada nacional, as fases eliminatórias da Liga dos Campeões e a próxima Copa do Mundo. A recuperação de uma lesão combinada no LCA e no menisco normalmente requer entre sete e nove meses de reabilitação, representando um grande revés para o atacante em um momento crucial de sua carreira.
Rodrygo fala sobre lesão “cruel”
Nas redessociais, o jogador compartilhou sua tristeza: “Um dos piores dias da minha vida, sempre temi essa lesão. Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente.” Apesar da dor, ele permaneceu resiliente, acrescentando: “Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. E tudo o que posso fazer é ser forte como sempre; isso não é novidade.”
- Getty Images Sport
Crise de seleção para os Blancos
A lesão deixa o técnico Álvaro Arbeloa diante de um grande dilema tático. Com Rodrygo fora de ação e Kylian Mbappé também indisponível no momento, a profundidade do ataque do Real Madrid está sendo testada como nunca antes. A ausência de um jogador tão importante no ataque exigirá que outros membros do elenco assumam imediatamente a responsabilidade, já que a temporada entra em sua fase mais crítica, enquanto a seleção brasileira também precisa encontrar um substituto para uma de suas principais armas.
Publicidade