Os adversários do LA Galaxy enfrentam um grande problema com vistos, já que 10 jogadores terão a entrada nos EUA negada para o confronto da Champions Cup

As implicações esportivas para o time jamaicano são graves, com o clube alertando que talvez tenha que colocar em campo uma equipe improvisada. Em comentários divulgados pelo Los Angeles Times, o diretor esportivo Paul Christie expressou sua frustração, afirmando: “Não queremos apenas comparecer ao jogo, queremos poder competir, mas não estamos tendo a oportunidade de mostrar o nosso melhor.” Se os recursos forem negados, o clube será forçado a preencher a lacuna com sete ou oito jogadores de sua academia de juniores para completar o elenco para a partida de ida no Dignity Health Sports Park.