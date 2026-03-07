Getty Images Sport
Traduzido por
Os adversários do LA Galaxy enfrentam um grande problema com vistos, já que 10 jogadores terão a entrada nos EUA negada para o confronto da Champions Cup
Mount Pleasant luta para montar um elenco competitivo
Segundo relatos, até 10 jogadores tiveram seus vistos negados, o que gerou um intenso debate sobre as restrições de viagem e seu impacto nos principais eventos esportivos realizados nos Estados Unidos, enquanto a CONCACAF trabalha com o clube para recorrer da decisão antes da partida programada para Los Angeles neste domingo. O obstáculo administrativo deixou os campeões da Copa do Caribe da CONCACAF do ano passado lutando para montar um elenco competitivo para a primeira partida no Dignity Health Sports Park.
- Getty Images Sport
Mount Pleasant precisa contar com os jovens
As implicações esportivas para o time jamaicano são graves, com o clube alertando que talvez tenha que colocar em campo uma equipe improvisada. Em comentários divulgados pelo Los Angeles Times, o diretor esportivo Paul Christie expressou sua frustração, afirmando: “Não queremos apenas comparecer ao jogo, queremos poder competir, mas não estamos tendo a oportunidade de mostrar o nosso melhor.” Se os recursos forem negados, o clube será forçado a preencher a lacuna com sete ou oito jogadores de sua academia de juniores para completar o elenco para a partida de ida no Dignity Health Sports Park.
Preocupações com os vistos para torneios futuros
A situação levantou bandeiras vermelhas em relação a outros torneios importantes, incluindo a próxima Copa do Mundo. David J. Bier, diretor de estudos de imigração do Instituto Cato, observou: “Esta decisão levanta sérias preocupações sobre a disposição do governo em cumprir seu próprio acordo e declarações sobre a emissão de vistos para a Copa do Mundo. A proclamação do presidente isenta claramente os atletas e o pessoal de apoio necessário para 'grandes eventos esportivos'. Mas, aparentemente, essa exceção não está sendo aplicada em todos os casos.”
- Getty Images Sport
Impacto no mundo do futebol em geral
A crise dos vistos se estende além do Caribe, com países como Irã e Senegal enfrentando anteriormente obstáculos semelhantes para jogos internacionais. Para o LA Galaxy, o foco continua sendo o campo, embora a preparação para um adversário desconhecido e repleto de jovens apresente desafios únicos. Sem uma reviravolta de última hora, uma das partidas de prestígio da região será ofuscada por um impasse político que deixa um competidor lutando com uma mão amarrada nas costas.
Publicidade