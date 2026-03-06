AFP
O Leeds United divulgou um comunicado pedindo aos torcedores que respeitem a pausa no jogo durante o Ramadã, na partida contra o Norwich pela FA Cup, após a polêmica com vaias que manchou o confronto contra o Manchester City
Um apelo à união em Elland Road
No comunicado, o clube pede especificamente que os presentes demonstrem respeito, após a condenação generalizada dos vaias ouvidas durante o jogo contra o Manchester City. De fato, o clube espera garantir um ambiente acolhedor em Elland Road desta vez e procurou explicar por que alguns torcedores ficaram frustrados com a interrupção do jogo durante a derrota por 1 a 0 para os homens de Pep Guardiola.
Clube reconhece falhas de comunicação
Em seu comunicado oficial, o Leeds detalhou exatamente quando a pausa no jogo ocorrerá: “Em um momento apropriado após o pôr do sol em Leeds, às 17h56, que será por volta do 75º minuto de nosso confronto com o Canaries, o árbitro interromperá a partida por um breve período, permitindo que os jogadores de ambos os times se hidratem e tomem suplementos energéticos, de acordo com o protocolo acordado”. Refletindo sobre o fim de semana anterior, o clube acrescentou: “Também houve uma pausa durante nossa partida da Premier League contra o Manchester City no fim de semana passado, o que levou a vaias de alguns torcedores, o que foi decepcionante e inesperado.”
Lidando com as vaias
Na tentativa de explicar o motivo dos vaias, Leeds declarou: “Esta foi a primeira vez que um jogo em Elland Road foi interrompido para permitir que os jogadores que observam o Ramadã quebrassem o jejum. Em retrospecto, deveríamos ter sido mais proativos em nossas comunicações antes da partida contra o Manchester City para explicar aos torcedores que isso iria acontecer, pois houve uma clara falta de conhecimento por parte de alguns dos presentes na partida.
Embora tenhamos exibido uma mensagem em nosso telão no Elland Road para explicar por que o jogo havia sido interrompido, ela não era visível para aproximadamente 25% do estádio, incluindo a arquibancada sul.
“Em nossa partida anterior contra o Manchester City no Etihad Stadium, em novembro de 2025, o jogo foi interrompido de forma controversa no segundo tempo para um 'tempo técnico' durante uma pausa por lesão e, com os times reunidos na linha lateral, os torcedores podem ter pensado que isso estava acontecendo novamente (um incidente semelhante a este também aconteceu na última terça-feira contra o Sunderland AFC, levando a vaias).
No momento da interrupção, dada a intensidade no início da partida, vários jogadores ficaram confusos com o motivo da pausa, o que pode ser visto claramente nas imagens da transmissão e também pode ter causado confusão entre os torcedores.”
Farke cumprirá suspensão na linha lateral
O técnico do Leeds United, Daniel Farke, ficará ausente do banco de reservas após uma acusação de má conduta e seu subsequente cartão vermelho durante o recente confronto contra o Manchester City. Refletindo sobre o incidente, Farke disse: “Acho que, por correr, não é correto ser expulso. Não houve nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma acusação, nenhum palavrão.” Apesar de suas queixas, o técnico do Leeds optou por não recorrer da decisão: “Não recorra, por uma razão simples: porque [se eu recorresse] ficaríamos mais duas semanas falando sobre esse assunto, e todos deveriam se concentrar no futebol, e é por isso que simplesmente aceito a suspensão.”
