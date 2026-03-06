O Leeds United divulgou um comunicado pedindo aos torcedores que respeitem a pausa no jogo durante o Ramadã, na partida contra o Norwich pela FA Cup, após a polêmica com vaias que manchou o confronto contra o Manchester City

Na tentativa de explicar o motivo dos vaias, Leeds declarou: “Esta foi a primeira vez que um jogo em Elland Road foi interrompido para permitir que os jogadores que observam o Ramadã quebrassem o jejum. Em retrospecto, deveríamos ter sido mais proativos em nossas comunicações antes da partida contra o Manchester City para explicar aos torcedores que isso iria acontecer, pois houve uma clara falta de conhecimento por parte de alguns dos presentes na partida.

Embora tenhamos exibido uma mensagem em nosso telão no Elland Road para explicar por que o jogo havia sido interrompido, ela não era visível para aproximadamente 25% do estádio, incluindo a arquibancada sul.

“Em nossa partida anterior contra o Manchester City no Etihad Stadium, em novembro de 2025, o jogo foi interrompido de forma controversa no segundo tempo para um 'tempo técnico' durante uma pausa por lesão e, com os times reunidos na linha lateral, os torcedores podem ter pensado que isso estava acontecendo novamente (um incidente semelhante a este também aconteceu na última terça-feira contra o Sunderland AFC, levando a vaias).

No momento da interrupção, dada a intensidade no início da partida, vários jogadores ficaram confusos com o motivo da pausa, o que pode ser visto claramente nas imagens da transmissão e também pode ter causado confusão entre os torcedores.”