Getty Images Sport
Traduzido por
O Tottenham é instado a trazer de volta Harry Redknapp, já que o ex-técnico do Spurs teme que seu antigo clube, agora em situação “desesperadora”, possa ser o FAVORITO ao rebaixamento
Sinal de alarme para o Tottenham de Tudor
Em entrevista à talkSPORT, o experiente treinador admitiu sua preocupação com o atual declínio sob o comando do técnico interino Igor Tudor, com os torcedores agora enfrentando a possibilidade muito real de ver o time disputar a Championship.
- AFP
Redknapp dá um veredicto sombrio
“Foi outro desastre. Quero dizer, há quatro ou cinco semanas, eu não conseguia imaginar o Tottenham envolvido em uma disputa contra o rebaixamento, mas a cada semana que passa a situação piora. Mas agora o Tottenham está bem no meio disso, em apuros, parecendo até mesmo o favorito para cair, a situação é tão desesperadora assim”, disse Redknapp. Seus comentários refletem um sentimento crescente de pânico no Tottenham Hotspur Stadium, com o Spurs apenas um ponto à frente do Nottingham Forest e do West Ham, que estão em 17º e 18º lugar, respectivamente.
Apelos para um retorno sensacional
A situação desesperadora levou vários especialistas, incluindo o ex-meio-campista do Tottenham Jamie O'Hara, a pedir que Redknapp fosse contratado como um salvador de curto prazo. O'Hara argumentou: “Você precisa de alguém nesse clube de futebol que se importe com ele... Acho que Harry Redknapp deveria receber um telefonema. Eles deveriam dizer: 'Ouça, você precisa voltar, precisamos de você de volta'.” Apesar do clamor, Redknapp continua cético quanto ao retorno ao banco de reservas. Quando questionado se atenderia a ligação, ele respondeu: “Eu teria que atender, não é? Mas isso não vai acontecer. Não consigo imaginar isso acontecendo. Estarei em Cheltenham na quarta, quinta e sexta-feira”.
- Getty Images Sport
A pressão aumenta sobre Tudor
Tudor está enfrentando um enorme escrutínio após apenas três jogos. Após a derrota para o Palace, sua resposta às perguntas sobre seu futuro foi seca: “Sem comentários”. Apesar da toxicidade, Tudor insistiu: “Não penso nessa direção, tenho um trabalho a fazer, só isso. Parece estranho, mas acredito mais depois deste jogo do que acreditava antes... O barco está indo na direção que eu quero e precisa ir, e quem está no barco pode ficar. Caso contrário, podem sair do barco.”
Publicidade