O Tottenham é instado a trazer de volta Harry Redknapp, já que o ex-técnico do Spurs teme que seu antigo clube, agora em situação “desesperadora”, possa ser o FAVORITO ao rebaixamento

“Foi outro desastre. Quero dizer, há quatro ou cinco semanas, eu não conseguia imaginar o Tottenham envolvido em uma disputa contra o rebaixamento, mas a cada semana que passa a situação piora. Mas agora o Tottenham está bem no meio disso, em apuros, parecendo até mesmo o favorito para cair, a situação é tão desesperadora assim”, disse Redknapp. Seus comentários refletem um sentimento crescente de pânico no Tottenham Hotspur Stadium, com o Spurs apenas um ponto à frente do Nottingham Forest e do West Ham, que estão em 17º e 18º lugar, respectivamente.