Manuel Neuer está fora dos jogos importantes da Liga dos Campeões e da Bundesliga, depois que o Bayern de Munique soube da gravidade da lesão na panturrilha
Diagnóstico médico oficial confirmado
À medida que vários meios de comunicação noticiavam a gravidade do problema, o comunicado oficial do clube esclareceu a situação. Este último revés surge na sequência de uma lesão recente na panturrilha que obrigou Neuer a perder vários jogos importantes, nomeadamente o Klassiker contra o Borussia Dortmund, a 28 de fevereiro, que o Bayern venceu por 3-2. Sobre a situação atual, o clube divulgou um comunicado no sábado informando: “Manuel Neuer sofreu uma pequena ruptura muscular na panturrilha esquerda durante a partida da Bundesliga contra o Monchengladbach na noite de sexta-feira e ficará fora dos gramados por enquanto. Esse foi o resultado de um exame aprofundado realizado pelo departamento médico”.
Gol decisivo na Liga dos Campeões
O momento não poderia ser pior para a equipe de Vincent Kompany, já que a Sky informa que Neuer está oficialmente fora da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta na próxima terça-feira. O veterano goleiro sentiu desconforto durante o primeiro tempo da partida contra o Gladbach e foi substituído no intervalo. Embora a comissão técnica inicialmente esperasse que a substituição fosse apenas uma precaução, exames posteriores revelaram uma lesão muscular que o deixará fora da importante viagem à Itália. Há uma grande chance de ele também perder a partida de volta, em Munique, no dia 18 de março.
Desafios internos pela frente
Além da Europa, o Bayern enfrenta um calendário doméstico difícil sem o seu capitão, incluindo o confronto do próximo fim de semana contra o Bayer Leverkusen. A equipe médica acompanhará de perto a sua recuperação, com o objetivo de que ele retorne após a pausa internacional. Se a reabilitação seguir o cronograma previsto, o objetivo é ter o jogador da seleção alemã 100% recuperado para o confronto com o Freiburg, em 4 de abril, garantindo que ele esteja pronto para a reta final da campanha.
Kompany continua cauteloso
O técnico Vincent Kompany expressou sua preocupação imediatamente após o apito final na sexta-feira, cauteloso com o curto intervalo entre as partidas. Em entrevista à Sky após o jogo, Kompany afirmou: “Manu sentiu uma pequena dor na panturrilha. Obviamente, falta muito pouco para o próximo jogo. Não quero especular muito ainda. Vamos ver o que acontece.” Com o diagnóstico confirmado, o técnico agora precisa contar com suas opções alternativas para este período crucial.
