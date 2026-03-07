Manuel Neuer está fora dos jogos importantes da Liga dos Campeões e da Bundesliga, depois que o Bayern de Munique soube da gravidade da lesão na panturrilha

O momento não poderia ser pior para a equipe de Vincent Kompany, já que a Sky informa que Neuer está oficialmente fora da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta na próxima terça-feira. O veterano goleiro sentiu desconforto durante o primeiro tempo da partida contra o Gladbach e foi substituído no intervalo. Embora a comissão técnica inicialmente esperasse que a substituição fosse apenas uma precaução, exames posteriores revelaram uma lesão muscular que o deixará fora da importante viagem à Itália. Há uma grande chance de ele também perder a partida de volta, em Munique, no dia 18 de março.