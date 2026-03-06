Lenda do Manchester United demitido de cargo internacional após se recusar a aceitar redução salarial após desastre nas eliminatórias para a Copa do Mundo

A Federação de Futebol de Trinidad e Tobago (TTFA) confirmou que o técnico de 54 anos deixou oficialmente o cargo no final de fevereiro. O ponto de discórdia teria sido uma proposta de redução salarial após o fracasso da equipe em se classificar para a Copa do Mundo. Em comunicado oficial, a TTFA explicou: “Após o término da recente campanha de qualificação para a Copa do Mundo da FIFA... o Comitê Executivo da TTFA conduziu uma revisão abrangente da campanha e da direção geral do programa da Seleção Masculina Sênior, incluindo sua estrutura técnica e financeira”.