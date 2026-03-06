Getty Images Sport
Lenda do Manchester United demitido de cargo internacional após se recusar a aceitar redução salarial após desastre nas eliminatórias para a Copa do Mundo
Ex-atacante do Manchester United fica aquém na busca pelo sonho da Copa do Mundo
Yorke assumiu o cargo em novembro de 2024 com grandes esperanças de levar seu país ao cenário mundial, repetindo seu sucesso como jogador durante a histórica campanha na Copa do Mundo de 2006, mas a equipe acabou ficando em terceiro lugar no grupo de qualificação.
Yorke demitido após análise de Trinidad e Tobago
A Federação de Futebol de Trinidad e Tobago (TTFA) confirmou que o técnico de 54 anos deixou oficialmente o cargo no final de fevereiro. O ponto de discórdia teria sido uma proposta de redução salarial após o fracasso da equipe em se classificar para a Copa do Mundo. Em comunicado oficial, a TTFA explicou: “Após o término da recente campanha de qualificação para a Copa do Mundo da FIFA... o Comitê Executivo da TTFA conduziu uma revisão abrangente da campanha e da direção geral do programa da Seleção Masculina Sênior, incluindo sua estrutura técnica e financeira”.
As negociações contratuais chegaram a um impasse
A entidade reguladora deixou claro que a realidade financeira de estar à frente da seleção nacional havia mudado, com o Daily Mail sugerindo que Yorke havia recusado categoricamente um corte salarial. A declaração continuou: “Discussões subsequentes foram realizadas entre a TTFA e o Sr. Yorke sobre o futuro da função... ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos propostos neste momento, e foi decidido mutuamente seguir caminhos diferentes.” Apesar da separação, a federação agradeceu a Yorke por seu “compromisso”, observando que a porta permanece aberta para um diálogo futuro.
Uma carreira de treinador que tem enfrentado dificuldades para decolar
Isso marca mais uma passagem curta para Yorke, cuja única outra função como técnico sênior foi no time australiano Macarthur FC. Embora tenha conquistado a Copa da Austrália com o time, sua passagem terminou em polêmica após uma batalha judicial por causa de sua demissão. Yorke continua sendo uma figura lendária em seu país natal, com 72 partidas pela seleção, mas o grande jogador do Manchester United agora se vê novamente sem trabalho como técnico, enquanto a busca por seu sucessor começa.
