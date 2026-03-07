Liam Rosenior elogia o “magnífico e corajoso” Wrexham, mas insiste que as decisões decisivas do VAR sobre o cartão vermelho e o gol anulado foram “corretas”

Após o apito final, o técnico do Chelsea não poupou elogios ao avaliar a emocionante partida da FA Cup, na qual o Wrexham assumiu a liderança duas vezes com gols de Sam Smith e Callum Doyle. O gigante da Premier League precisou de um gol de Josh Acheampong no final da partida para levar o jogo para a prorrogação, especialmente depois que Pedro Neto acertou a trave nos últimos momentos do tempo regulamentar.

Rosenior afirmou: “É por isso que a FA Cup é o que é. Acho que eles foram magníficos. Magníficos em sua energia, na coragem com que pressionaram e na forma como jogaram. Então, tivemos que jogar em um nível muito alto. Fomos pressionados o tempo todo por uma equipe muito boa. Você também tem que mostrar personalidade.”

Questionado sobre a incapacidade de sua equipe de assumir o controle do jogo mais cedo, ele disse: “Nós temos controle e precisamos encontrar uma maneira de administrar melhor o jogo. Mas nessas partidas de copa, quando há emoção, você pode sentir a emoção do jogo. São jogos muito difíceis de jogar. Não seremos a única equipe da Premier League nesta rodada a ter dificuldades contra adversários de nível inferior. Precisamos encontrar uma maneira. Mas também, o que é isso? Acho que são 15 jogos, 10 vitórias agora. Não é uma situação ruim. Então, só precisamos continuar trabalhando. Precisamos nos recuperar. Temos um grande jogo na quarta-feira. Precisamos começar a nos preparar para isso.”