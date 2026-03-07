Goal.com
Liam Rosenior elogia o “magnífico e corajoso” Wrexham, mas insiste que as decisões decisivas do VAR sobre o cartão vermelho e o gol anulado foram “corretas”

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, demonstrou grande respeito pelo Wrexham após o Blues ter sobrevivido a um grande susto na FA Cup, no Racecourse Ground, no sábado. Apesar da diferença entre as divisões, o gigante da Premier League foi forçado a ir para a prorrogação pelo time que busca a promoção na Championship, garantindo finalmente uma vitória por 4 a 2 graças aos gols de Alejandro Garnacho e Joao Pedro no final da partida. A noite foi marcada por muito drama, incluindo um cartão vermelho e um gol anulado que exigiu uma intervenção significativa do VAR para decidir o resultado final deste confronto emocionante.

  • Rosenior presta homenagem à coragem do Wrexham

    Após o apito final, o técnico do Chelsea não poupou elogios ao avaliar a emocionante partida da FA Cup, na qual o Wrexham assumiu a liderança duas vezes com gols de Sam Smith e Callum Doyle. O gigante da Premier League precisou de um gol de Josh Acheampong no final da partida para levar o jogo para a prorrogação, especialmente depois que Pedro Neto acertou a trave nos últimos momentos do tempo regulamentar.

    Rosenior afirmou: “É por isso que a FA Cup é o que é. Acho que eles foram magníficos. Magníficos em sua energia, na coragem com que pressionaram e na forma como jogaram. Então, tivemos que jogar em um nível muito alto. Fomos pressionados o tempo todo por uma equipe muito boa. Você também tem que mostrar personalidade.”

    Questionado sobre a incapacidade de sua equipe de assumir o controle do jogo mais cedo, ele disse: “Nós temos controle e precisamos encontrar uma maneira de administrar melhor o jogo. Mas nessas partidas de copa, quando há emoção, você pode sentir a emoção do jogo. São jogos muito difíceis de jogar. Não seremos a única equipe da Premier League nesta rodada a ter dificuldades contra adversários de nível inferior. Precisamos encontrar uma maneira. Mas também, o que é isso? Acho que são 15 jogos, 10 vitórias agora. Não é uma situação ruim. Então, só precisamos continuar trabalhando. Precisamos nos recuperar. Temos um grande jogo na quarta-feira. Precisamos começar a nos preparar para isso.”

    Apoiando a tecnologia

    A partida teve dois momentos decisivos envolvendo o VAR, começando com a expulsão de George Dobson aos 93 minutos. O meio-campista do Wrexham recebeu inicialmente um cartão amarelo por uma falta perigosa em Alejandro Garnacho, mas o árbitro Peter Bankes aumentou a punição para cartão vermelho após revisar o lance no monitor ao lado do campo. Pouco depois, o Wrexham pensou ter empatado a seis minutos do fim da prorrogação, mas o VAR determinou que Chris Brunt estava ligeiramente impedido quando desviou a bola para o fundo da rede. 

    Rosenior manteve-se firme nas decisões, afirmando: “Ambas as decisões foram corretas da minha parte. Sei que é frustrante. Qualquer entrada perigosa é uma entrada perigosa, e se estiver em fora de jogo, está em fora de jogo. Não importa quão pequenas sejam as margens. Precisávamos de um pouco de sorte hoje, porque o Wrexham esteve muito bem em termos de desempenho.” 

    Ele acrescentou: “Não seremos o único time da Premier League nesta rodada a ter dificuldades contra adversários de nível inferior.”

  • Garnacho: risco de incêndio e rotação

    Alejandro Garnacho foi um destaque, marcando na prorrogação, apesar de ter jogado 90 minutos no início da semana. Rosenior elogiou-o, afirmando: “Ale está em ótima forma. Seus gols e sua energia durante os 120 minutos foram magníficos.” O técnico também defendeu as nove mudanças que fez em seu time titular: “Esse é um risco que se corre ao fazer rodízio, mas também é a confiança que tenho no grupo para garantir que vençamos os jogos e tenhamos o time na melhor forma possível.”

    Preparando-se para um confronto europeu

    Com o confronto da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando, Rosenior descartou preocupações com a forma física após a batalha de 120 minutos. “Não, não acho que será por causa da forma como estamos fazendo a rotação”, insistiu. Ele também deu as boas-vindas a Romeo Lavia e Dario Essugo, que jogaram 60 minutos. Sobre o retorno de Lavia após quatro meses de lesão, ele acrescentou: “Ele é um jogador de ponta. Mas não se pode esperar perfeição de um jogador que ficou quatro meses fora”.

