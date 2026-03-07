Getty Images Sport
Explicação: Por que Erling Haaland ficou de fora da equipe do Manchester City contra o Newcastle, apesar de o atacante não estar lesionado
Haaland fica de fora para garantir a boa forma física para o confronto com o Real Madrid
Esta ausência surge na sequência de uma lesão no tornozelo sofrida durante um treino na semana passada, que o impediu de participar na vitória sobre o Leeds, apesar de um breve e difícil regresso durante o empate 2-2 contra o Nottingham Forest a meio da semana. Com o confronto crucial das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid se aproximando na próxima quarta-feira, a decisão de deixar o atacante fora da viagem ao St James' Park ressalta o gerenciamento cuidadoso de sua condição física durante uma fase exigente da temporada.
Descanso estratégico para o norueguês
Apesar do alarme inicial no St James' Park, entende-se que Haaland não sofreu uma nova lesão. Em vez disso, o Manchester Evening News relata que Pep Guardiola optou por uma abordagem cautelosa, priorizando a forma física do atacante a longo prazo para o próximo confronto da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Guardiola minimizou as preocupações, indicando que o foco está em Haaland treinar bem antes de quarta-feira, em vez de ficar no banco em Newcastle.
Grande rodízio de Guardiola
A omissão de Haaland foi parte de uma série de mudanças radicais feitas por Guardiola. Omar Marmoush foi encarregado de liderar o ataque, enquanto Savinho e Jeremy Doku ganharam a titularidade após se recuperarem de lesões. No centro da defesa, John Stones recebeu a braçadeira de capitão, com Matheus Nunes sendo o único sobrevivente da escalação da semana passada a manter seu lugar no time.
Olhos no Bernabéu
A forte rotação destaca o equilíbrio de Guardiola, enquanto o City continua lutando em três frentes. Apesar das mudanças, o técnico do City insistiu que a FA Cup continua sendo uma prioridade. Em declarações na sexta-feira, Guardiola afirmou: “Quantas finais e semifinais disputamos nos últimos anos? Muitas. Isso significa que a FA Cup é muito importante. Vamos viajar para Newcastle para vencer o jogo e passar para a próxima fase.”
